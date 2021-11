Trotz Pandemie: Sozialhilfequote im Kanton Luzern stabil

Statistik Trotz Covid-19-Pandemie blieb die Sozialhilfequote im Kanton Luzern stabil Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlugen sich 2020 noch nicht zwangsläufig in den Sozialhilfezahlen nieder. Die Zahl der Sozialhilfebezüger hat in der Zentralschweiz nur leicht zugenommen. 29.11.2021, 09.22 Uhr

2020 wurden in der Zentralschweiz 15’619 Personen mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt, wie das Amt für Statistik des Kantons Luzern (Lustat) am Montag in einer Mitteilung schreibt. Das sind 260 Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger mehr als im Vorjahr. In den Kantonen Nidwalden, Schwyz und Uri ist die Anzahl der unterstützten Personen ebenfalls gestiegen. In den Kantonen Obwalden und Zug ist sie gesunken.