Dichte an Arztpraxen im Kanton Luzern unterdurchschnittlich

Statistik Über 100 Ärzte wären pensioniert und die Praxisdichte ist unterdurchschnittlich: Der Luzerner Hausärztemangel in Zahlen Eine neue Statistik des Bundes zeigt, wie es um die Arztpraxen und ambulanten Zentren im Kanton Luzern steht. Vor allem das Durchschnittsalter des ärztlichen Personals bereitet Sorgen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Alborz Mohadjer, Hausarzt in Luthern, geht Ende Jahr in Pension. Mit 70 Jahren, wie unsere Zeitung Anfang Oktober berichtete. Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik für das Jahr 2019 zeigen jetzt: Mohadjer ist kein Einzelfall. 89 Ärzte und 20 Ärztinnen, die in einer Praxis oder einem ambulanten Zentrum im Kanton Luzern arbeiten, sind über 65-jährig. 289 Ärztinnen und Ärzte sind zwischen 55 und 64 Jahre alt. Das sind mehr als die 255, die zwischen 45 und 54 Jahre alt sind (siehe Grafik).

Alborz Mohadjer äusserte sich skeptisch, ob sich für seine Praxis eine Nachfolge findet. Gerade auf der Landschaft mangle es an Hausärzten, bestätigte Beat Thoet, Co-Präsident der Vereinigung Luzerner Hausärzte. Die Statistik des Bundes gibt zwar keinen Hinweis auf einen Stadt-Land-Graben. Doch die Dichte der Betriebe im ganzen Kanton ist im schweizweiten Vergleich unterdurchschnittlich. 1,4 Arztpraxen und ambulante Zentren pro 1000 Einwohner zählte Luzern 2019. Das ist zwar nach Zug der zweitbeste Zentralschweizer Wert. Aber unter dem Schweizer Schnitt von 2,1 und weit hinter dem Kanton Tessin, der mit 2,7 Betrieben pro 1000 Einwohner mit den städtischen Kantonen Genf oder Basel-Stadt mithalten kann.

Alborz Mohadjer in seiner Praxis in Luthern.

Bild: Manuela Jans-Koch (24. September 2021)

Was bedeuten die Zahlen? Seit über 20 Jahren ist Federer und Partners mit Sitz im aargauischen Dottikon in der Unternehmensberatung im Gesundheitswesen tätig. Die Firma betreute in den vergangenen Jahren mehrere Luzerner Hausärzte bei der Übergabe. Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Praxis-/Zentrumsgründung, Optimierung bestehender Praxen sowie Praxisverkauf.

Ärztinnen und Ärzte sind heute lieber angestellt

Inhaber Hansruedi Federer sagt: «Der Wunsch der jungen Ärztinnen und Ärzte geht zunehmend dahin, lieber angestellt als selbstständig tätig zu sein. Nicht zuletzt auch wegen des hohen Anteils an jungen Frauen.» Einzelne Praxen würden zwar noch übergeben werden, unübersehbar sei aber der Trend hin zur Anstellung – entweder in einer Gruppenpraxis oder in einem Zentrum.

«Hierbei stellen wir fest, dass sich die Ärzte in eigenen Konstrukten besser schlagen als solche, welche von staatlichen Institutionen oder Investoren gepflegt werden.»

Im Moment sei trotz des Medizin-Masters und anderer Massnahmen eine Zurückhaltung zu spüren, was das Eröffnen neuer Praxen betreffe, fügt Thomas Naef an, der in Federers Team als Berater tätig ist. «Das ist wahrscheinlich der unklaren Position der Tarifgeschichte sowie dem drohenden Globalbudget zuzuschreiben.» Welche Möglichkeiten haben Kanton und Gemeinden, um die Grundversorgung auch künftig sicherzustellen? Wichtig ist laut Naef, «dass vor allem Kanton und Gemeinden als Partner der Grundversorger auftreten und nicht gleichzeitig auch als Konkurrenten». Das gelte auch beim Stadt-Land-Graben, wie Hansruedi Federer anfügt.

«Wir sind der Ansicht, dass der Markt früher oder später korrigierend einwirken dürfte. Aus unserer Sicht sind Landpraxen eindeutig attraktiver, was die professionelle Befriedigung anbelangt.»

Letztlich sei auch die Kostenstruktur mit Mieten und Löhnen auf der Landschaft günstiger.

Nachholbedarf hat der Kanton Luzern beim Ärztepersonal, das sich in einer Gruppenpraxis organisiert hat. Rund ein Viertel der Einzelunternehmen in der Grundversorgung wählten diese Form. Im nationalen Durchschnitt sind es zwei Fünftel. Nicht alle Ärztinnen und Ärzte haben sich der Grundversorgung verschrieben. 436 und damit rund die Hälfte sind als Hausärzte tätig, 190 in einer Fachmedizin, 70 in der Psychiatrie und 49 in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Damit ist der Anteil der Grundversorger über dem Schweizer Schnitt. Im Kanton St.Gallen zum Beispiel ist rund jede dritte Ärztin oder Arzt in der Grundversorgung tätig. Im Hinblick auf die psychiatrische Versorgung ist das für den Kanton Luzern ein schwacher Trost. Bekanntlich mangelt es auch in diesem Bereich an Fachkräften. Hier wird der Luzerner Kantonsrat in der Dezembersession über einen entsprechenden Planungsbericht zur psychiatrischen Versorgung debattieren.