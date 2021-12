Die Zahl der Sozialhilfefälle in der Zentralschweiz steigt

Statistik Flüchtlingswelle schlägt durch – und lässt die Zahl der Sozialhilfefälle in der Zentralschweiz steigen Die starke Zunahme der Sozialhilfefälle seit 2011 in Luzern und den anderen Zentralschweizer Kantonen ist auf eine Bevölkerungsgruppe zurückzuführen – aus mehreren Gründen. Lukas Nussbaumer 1 Kommentar 02.12.2021, 05.00 Uhr

5021 Ausländerinnen und Ausländer waren im letzten Jahr im Kanton Luzern auf Sozialhilfe angewiesen – 59,3 Prozent mehr als 2011. Das zeigen nicht veröffentlichte Zahlen, die Lustat Statistik Luzern unserer Zeitung auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Die ausländische Bevölkerung ist im gleichen Zeitraum bloss um 23,5 Prozent gewachsen:

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den anderen Zentralschweizer Kantonen. Auch dort ist die Zahl der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger mit ausländischen Wurzeln stärker gestiegen als die Einwohnerzahl dieser Bevölkerungsgruppe. Waren im Kanton Luzern und auch zentralschweizweit vor zehn Jahren die Schweizer Sozialhilfebeziehenden noch deutlich in der Mehrheit, sind es nun mit klarem Abstand die Ausländerinnen und Ausländer.

Das gilt auch für den Kanton Zug. Dennoch fällt Zug in der Zentralschweiz aus dem Rahmen: Die Zahl der ausländischen Sozialhilfebeziehenden ist hier weniger stark gewachsen als jene der Bevölkerungsgruppe ohne Schweizer Pass. Grund: Im Kanton Zug sind überdurchschnittlich viele gut qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland beschäftigt.

Das bei Ausländern im Vergleich zu Schweizern im Durchschnitt tiefere Bildungsniveau ist laut Lustat denn auch einer der Hauptgründe für die steigende Zahl der Sozialhilfefälle. So beträgt die Sozialhilfequote von Personen ohne Abschluss nach der obligatorischen Schulzeit im Kanton Luzern 4,5 Prozent und ist damit fast doppelt so hoch wie die durchschnittliche Quote von 2,4 Prozent. Weitere Gründe für den starken Anstieg der ausländischen Sozialhilfefälle sind schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und oft nicht ausreichende Einkommen aufgrund von Anstellungen in Tieflohnbranchen.

Bis 2023 steigen die Zahlen landesweit stark an

Die Zunahme ist aber auch auf eine Verschiebung von Zuständigkeiten zurückzuführen. So geht die finanzielle Verantwortung für Flüchtlinge nach fünf Jahren und jene für vorläufig Aufgenommene nach sieben Jahren vom Bund auf die Kantone und Gemeinden über – und dieser Effekt schlägt sich nun nach der Flüchtlingswelle zwischen 2014 und 2016 in der Statistik nieder.

Laut Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesellschaft des Kantons Luzern, wird die zukünftige Entwicklung der unterstützten ausländischen Bevölkerung «im Wesentlichen von der Zahl der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen beeinflusst sein». «Noch nicht zwangsläufig auf die Sozialhilfezahlen ausgewirkt» hat sich gemäss Lustat die Pandemie. Das könnte sich fortsetzen, so Lang:

«Die Zahlen dürften heuer nicht über dem Niveau des Vorjahres liegen.»

Zwischen 2019 und 2023 dürfte die Zahl der Sozialhilfebeziehenden jedoch steigen, wie die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe prognostiziert: landesweit um 13,8 Prozent.

Höchste Quoten in Luzern, Emmen und Kriens

Der Kanton Luzern gibt für die wirtschaftliche Sozialhilfe jährlich knapp 80 Millionen Franken aus. Dazu kommen rund 240 Millionen für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie etwas über 4 Millionen für die Alimentenbevorschussung. Mit 4,2 Prozent am höchsten war die Sozialhilfequote im letzten Jahr in der Stadt Luzern, gefolgt von Emmen (4,1) und Kriens (4). In Zentrums- und Agglogemeinden ist die Quote oft höher, weil dort viele Alleinerziehende und -lebende, schlecht Qualifizierte sowie Ausländer, also Angehörige von Risikogruppen, leben. Die Zunahme der Sozialhilfedossiers im Kanton Luzern um 168 Personen ist zum grössten Teil auf die höhere Quote in der Stadt Luzern zurückzuführen.

Obwalden mit wenigsten Sozialhilfebezügern

Im Vergleich mit den anderen Zentralschweizer Kantone ist die Luzerner Quote von 2,4 Prozent hoch. In Nid- und Obwalden liegt sie bei 1 Prozent, in Uri bei 1,4 , in Schwyz bei 1,5 und in Zug bei 1,6 Prozent. Leicht gesunken ist sie nur in Obwalden, wo im vergangenen Jahr lediglich 363 Personen Sozialhilfegelder bezogen – so wenige wie in keinem anderen Zentralschweizer Kanton.

Eine Ausnahme bildet Obwalden auch bei der Altersgruppe mit dem höchsten Risiko eines Sozialhilfebezugs. Während diese Gruppe in Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden und Uri aus den unter 18-Jährigen besteht, sind es in Obwalden die 18- bis 25-Jährigen.

So sieht die Sozialhilfe-Situation in den Zentralschweizer Kantonen aus:

Trotz Vollzeitstelle ist Sozialhilfe nötig

Klare Unterschiede gibt es aber nicht nur bei der Höhe der Quoten, sondern auch bei der Erwerbssituation der unterstützten Personen. So haben in Zug 38,9 Prozent der Sozialhilfebeziehenden sehr wohl eine Arbeit, doch ihr Lohn reicht nicht zum Leben. In Luzern ist der Anteil dieser so genannten Working Poor mit 29,6 Prozent zwar deutlich tiefer. Dennoch hat sich die Zahl der Sozialhilfebeziehenden mit einer Vollzeitstelle seit 2015 von rund 100 auf aktuell 240 mehr als verdoppelt.

Die im Kanton Luzern vergleichsweise tiefen 29,6 Prozent haben gemäss Edith Lang von der Dienststelle Soziales und Gesellschaft unter anderem mit der hohen Zahl von nicht erwerbstätigen oder vorübergehend arbeitsunfähigen Personen zu tun. Rund 40 Prozent der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe fallen in diese Kategorie – deutlich mehr als im Rest der Zentralschweiz.

