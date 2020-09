Interview Stefan Gysin (29) leitet den Medizin-Studiengang in Luzern: «Ich würde eine Psychologie-Fakultät begrüssen» Die ersten 28 Studenten werden in Luzern in Medizin unterrichtet. Laut dem Manager des Studiengangs dürften es in den nächsten Jahren jeweils 40 sein. Wachsen soll auch das Angebot. Alexander von Däniken 25.09.2020, 05.00 Uhr

Noch vor wenigen Jahren hätte niemand gedacht, dass in Luzern dereinst Medizin unterrichtet wird. Am 7. September haben 28 junge Erwachsene an der Uni Luzern ihr Masterstudium in Medizin in Angriff genommen. Wie die Premiere verlaufen ist und wie sich das jüngste Kind der Luzerner Bildungslandschaft weiter entwickeln wird, sagt Studiengangsmanager Stefan Gysin.

Manager mit Herz: Stefan Gysin, Leiter des Studiengangs Medizin an der Uni Luzern, in der Bibliothek der Uni.

Eveline Beerkircher (Luzern, 23. September 2020)

Welche Bilanz ziehen Sie zum Start des Studiengangs?

Stefan Gysin: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben uns seit März intensiv darauf vorbereitet. Doch dann kam Corona und es sind neue Fragen aufgetaucht: Werden wir Präsenzunterricht anbieten können? Was passiert mit den Praxisblöcken in den Spitälern und Hausarztpraxen? Ausgefallen ist dann nur der Begrüssungskaffee. Den Präsenzunterricht und die praktischen Kurse können wir dank der kleinen Gruppe unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemassnahmen wie geplant durchführen. Es hat mich auch sehr gefreut, dass wir von Rektor Bruno Staffelbach persönlich begrüsst worden sind. Generell ist das jüngste Kind in der Uni-Familie sehr gut aufgenommen worden.

Jüngster Studiengangsleiter der Schweiz (avd) Stefan Gysin ist erst 29-jährig. Seit März leitet er aber bereits den Studiengang Medizin an der Universität Luzern. Damit ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit der schweizweit jüngste Manager eines universitären Studiengangs. Geboren und aufgewachsen in Luzern, zog er nach dem Matura-Abschluss an der Kanti Alpenquai nach Basel, wo er von 2010 bis 2016 Medizin studierte. Nach dem Doktorat und dem Erwerb des Titels «Dr. med.» 2017 hat sich Gysin neu orientiert. «Als ich als Assistenzarzt tätig war, sah ich, wie hoch die administrative Belastung ist und die Zeit für die Patienten fehlt», sagt der Luzerner. Gysin hat gemerkt, dass er in der Praxis weniger daran ändern konnte als in der Lehre und Forschung. Darum zog er nach Luzern zurück und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hausarztmedizin und Community Care. Durch dessen Nähe zum Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin der Uni Luzern konnte er bereits Studentinnen und Studenten im Masterstudiengang Gesundheitswissenschaften unterrichten. Als der damalige Studiengangsmanager Medizin, Roger Stutz, in die kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport wechselte, bewarb sich Gysin als Nachfolger. Im jungen Alter sieht Gysin mehr Vor- als Nachteile. So sei er näher beim Studium und den Studenten. Zudem brächten seine Vorgesetzten an der Uni genügend Erfahrung mit.

Stichwort Corona: Die Pandemie stellt gerade auch Hausarztpraxen und Spitäler auf eine harte Probe. Inwiefern lassen Sie diese Entwicklung in die Ausbildung einfliessen?

Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert. In den Hausarztpraxen und Spitälern erfahren die Studierenden hautnah, wie sich die Teams auf die Pandemie einstellen und wie sie den Patientinnen und Patienten begegnen. Dazu gehören Coronatests und beispielsweise auch, wie Kleinkinder reagieren, wenn ihnen eine Ärztin oder ein Arzt plötzlich mit Schutzmaske begegnet.

Sie haben den Praxisbezug erwähnt. Wie viel konnten Sie selbst bestimmen und viel ist vorgegeben?

Wir orientieren uns am Studiengang der Universität Zürich. Sie ist ein grosser und wichtiger Partner und gibt uns den Takt vor. In den ersten drei Studienjahren bieten wir bereits «Luzerner» Module an und die Studierenden sammeln praktische Erfahrungen in Hausarztpraxen und in der ambulanten psychiatrischen Versorgung. Was uns wichtig ist: Das Masterstudium ist voll und ganz auf die Versorgungsregion Zentralschweiz ausgerichtet. So lernen auch Studierende aus anderen Landesteilen unsere Region gut kennen. Zweites Plus ist die familiäre Atmosphäre und die dadurch bessere Betreuung. Ob 28 oder 300 Studierende in einem Hörsaal sitzen, macht einen grossen Unterschied. Dasselbe gilt bei der Begleitung in den Spitälern. Das führt so weit, dass sich auch schon Studierende anderer medizinischen Fakultäten bei uns gemeldet haben, die nach dem Bachelor den Master in Luzern absolvieren möchten. Diese Wechselwünsche können wir leider nicht immer erfüllen.

In der neuen Kommunikation der Uni Luzern fällt auf: Die Hausarztmedizin ist beim neuen Studiengang in den Hintergrund geraten. Weshalb?

Nicht unbedingt. Wir möchten einfach etwas weiterdenken und sprechen nun vermehrt von Grundversorgung. Dazu zählen neben den Hausärzten beispielsweise auch die Kinder- und Frauenärzte oder die Psychiater. Weiter sind auch andere, nicht-ärztliche Berufsgruppen und Dienste wie die Spitex wichtig. Der Begriff ist nun breiter gefasst. Selbstverständlich gehört die Hausarztmedizin aber nach wie vor dazu.

Dr. Stefan Gysin, Leiter des Studiengang Medizin an der Uni in Luzern.

Eveline Beerkircher (Luzern, 23. September 2020)

Die Bekämpfung des Hausärztemangels war aber von politischer Seite der erste Grund für die Einführung des Masterstudiengangs. Wird damit nicht der politische Wille missachtet?

Die Hausarztmedizin bleibt für uns nach wie vor sehr wichtig und wir bieten mehrere Kurse und Praktika in diesem Fachgebiet an. Aber erstens mangelt es auch in anderen Bereichen der Grundversorgung an Schweizer Fachleuten. Und zweitens können wir den Studierenden nicht aufzwingen, wo sie später arbeiten sollen. Wir führen sie deshalb Schritt für Schritt an die verschiedenen Bereiche der Grundversorgung heran. Der Auftrag des Bundes ist klar: Es sollen mehr Schweizer Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden und in der Grundversorgung tätig sein. Inhaltlich vertiefen wir auch Themen wie ambulant vor stationär beziehungsweise die Schnittstellen der ambulanten und stationären Patientenversorgung.

Das tönt tatsächlich nach einer grossen Bandbreite. Im nächsten Jahr startet ja unter anderem der neue Bachelorstudiengang in Gesundheitswissenschaften.

Ja, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Die Konstellation von Gesundheitswissenschaften und Medizin im gleichen Departement bietet viele Möglichkeiten, insbesondere im Bereich der Interprofessionalität, also dem Zusammenspiel verschiedener Berufsgruppen. Hier liegt auch die Zukunft der Grundversorgung. Es wird sich diesbezüglich noch viel tun.

Im Gespräch ist ausserdem die Errichtung einer Psychologie-Fakultät.

Diese würde ich sehr begrüssen, da sie sehr gut zur sozialwissenschaftlichen Ausrichtung der Universität Luzern passt.

Haben Sie zum Zusammenspiel verschiedener Berufsgruppen ein Beispiel?

Wir arbeiten daran, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rettungsmedizin, Sirmed in Nottwil, Kurse in Notfallmedizin anzubieten. Ebenfalls ist gedacht, den Fachbereich Rehabilitation weiter auszubauen. Und um auf die Hausarztmedizin zurückzukommen: Wir möchten die Zusammenarbeit mit dem Institut für Hausarztmedizin und Community Care und der Uni Luzern stärken.

Praktikumsplätze in verschiedenen Spitälern (avd) Der Masterstudiengang Medizin an der Universität Luzern wird in Kooperation mit der Uni Zürich angeboten. 2023 sollen die ersten 28 Studierenden ihr sogenanntes Joint-Master-Diplom entgegennehmen. Während ihrer Ausbildung werden sie die meiste Zeit in den hiesigen Kliniken verbringen. Das Luzerner Kantonsspital, das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil, die Hirslanden-Klinik St. Anna, die Luzerner Psychiatrie und das Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern sind Partnerinstitutionen der Uni Luzern und stellen Ausbildungsplätze zur Verfügung. Der Bund unterstützt das Projekt mit sieben Millionen Franken.

Dazu braucht es aber mehr Studenten.

Ja, wir möchten in Zukunft sicherlich mindestens 40 Studierende pro Jahr ausbilden. Aber wir nutzen jetzt diese Anfangsphase, um erste Erfahrungen zu sammeln. Wir wollen einen guten Lehrkörper aufbauen, den Studierenden attraktiven Unterricht bieten und uns in der Schweizer Bildungslandschaft einen Namen machen.