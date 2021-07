Porträt Der höchste Horwer ist ein Vielleser – und er will die Leute aus ihrer Filterblase holen Er beschreibt sich als Macher-Typ, brennt für Verkehrsthemen und hat sich für sein Präsidialjahr einiges vorgenommen: Stefan Maissen. Zur Politik kam der FDPler über seine Kinder. Roman Hodel 27.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn der Horwer Einwohnerrat am 23. September zur nächsten Sitzung zusammenkommt, wird diese von einem neuen Präsidenten geleitet: Stefan Maissen (FDP). 26 der 28 anwesenden Mitglieder des Parlaments haben ihn Ende Juni gewählt. Das ausgezeichnete Resultat wertet er als Bestätigung seiner politischen Arbeit. Denn gesucht hat der 51-Jährige das Amt – wie andere vor ihm – nicht, sondern parteiintern geerbt.

Der neue Horwer Einwohnerratspräsident Stefan Maissen (FDP) in der Bibliothek Horw, die er gerne und oft aufsucht. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 21. Juli 2021)

Trotzdem freut sich Maissen darauf, die Debatten «mal von einer anderen Seite aus» mitzuverfolgen. Gleichzeitig habe er Respekt vor der Aufgabe, weil komplexe Geschäfte, etwa im Baubereich, anstehen wie die Bebauungspläne Dorfkern Ost und Winkel. Fehlen wird seine Stimme allerdings der Fraktion, die seit den letzten Wahlen auf sechs Mitglieder geschrumpft ist. Maissen sagt schmunzelnd: «Ich hoffe auf möglichst viele Stichentscheide durch den Präsidenten.»

Anders als sein Vorgänger Ivan Studer (CVP), der coronabedingt kaum Anlässe und Vereinsbesuche wahrnehmen konnte, dürfte Maissen in den nächsten zwölf Monaten im Dorf herumkommen. «Dabei will ich wieder mehr Verständnis schaffen für die Arbeit des Einwohnerrats, des Gemeinderats, ja für die Politik an sich», sagt er und fügt an:

«Zudem müssen die Leute raus aus ihrer Filterblase; einander wieder vermehrt zuhören, damit sie auch die Gegenseite verstehen.»

Leider drifte die Gesellschaft eher auseinander, was gerade die Coronapandemie zeige. Maissen sagt dies und überhaupt vieles ungeheuer schnell. «Ja, das höre ich oft, dies ist sozusagen mein Markenzeichen», sagt er. «Als Einwohnerratspräsident werde ich aber sicher etwas vom Gas gehen.» Tempo hat er auch im Beruf. Der studierte Geograf entwickelte in einem Planungsbüro das Verkehrskonzept für die Expo.02 mit. Im selben Jahr wechselte er zu Rent a Bike. 2005 konnte er die Willisauer Firma mit einem Partner übernehmen. Selber bezeichnet er sich als Macher-Typ, der gerne mal etwas wagt. «Deshalb bin ich für ein Exekutivamt wohl ungeeignet, weil mir die Geduld fehlen würde, um immer zuerst das Parlament zu fragen.»

Als Miteigentümer von Rent a Bike hat Stefan Maissen (Mitte) vor elf Jahren das Veloverleihsystem Nextbike nach Luzern gebracht.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 6. Mai 2010)

Sein Onkel war ein bekannter CVP-Ständerat

Zur Politik kam der gebürtige Surseer mit Bündner Wurzeln zufällig. Obschon er mit seinem Onkel, dem früheren Bündner CVP-Ständerat Theo Maissen, ein Vorbild in der Familie hat. Der Horwer FDP-Einwohnerrat Urs Rölli fragte eines Tages Stefan Maissens Frau, ob sie nicht fürs Parlament kandidieren wolle – man kennt sich über die Kinder. «Meine Frau verwies ihn dankend an mich», sagt Maissen. Gewählt wurde er 2016 zwar nicht, doch als erster Ersatz war 2017 Nachrücken angesagt.

Seither hat Maissen elf Vorstösse eingereicht, vornehmlich zu Themen rund um den Verkehr und Wohnen im Alter. Bei Letzterem wollte er etwa, dass der Gemeinderat Alternativen zum Kirchfeld prüft, im Talboden. Doch der Einwohnerrat lehnte dies 2020 klar ab. Mehr Erfolg hatte 2017 sein Vorstoss, der die Prüfung provisorischer Schulräume für die «Mattli»-Schüler in der Villa Krämerstein forderte. Er sagt: «Ein schönes Beispiel, wie man als kommunaler Parlamentarier direkt etwas bewegen kann.» Ein politischer Erfolg, der ihm erst am Schluss des Gesprächs, beim Verabschieden, in den Sinn kommt. Was passt. Er sagt:

«Ich bin eher zurückhaltend und finde ganz okay, wenn man mich unterschätzt.»

Etwa wenn man denkt, Maissen sei stur auf Parteilinie. Er, der inzwischen auch Präsident der Ortspartei ist. Ja, liberales Gedankengut sei ihm wichtig. «Aber gerade beim Verkehr fahre ich eine progressive Linie», sagt er. Will heissen: veloaffin. Dies nicht nur berufsbedingt. Am Wochenende oder für ins Dorf schwingt er sich gerne aufs Bike. Dennoch steht in der Garage ebenfalls ein Auto. Er wählt das Verkehrsmittel situativ, mag Auswahl.

Alle in der Familie haben volle Agenden

So geht es ihm auch beim Lesen. Krimis, Romane, Philosophisches. Das ist der Grund, weswegen er für das Foto die Bibliothek Horw vorschlägt. «Sie ist etwas Wichtiges, das viele gar nicht so als Angebot der Gemeinde wahrnehmen», sagt Maissen. Wenn er überhaupt noch zum Lesen kommt. Denn die spärliche Freizeit verbringt Maissen natürlich am liebsten mit seiner Familie. Wobei alle volle Agenden haben. Seine Frau Lea (52) ist ebenfalls berufstätig und schliesst im Oktober eine längere Weiterbildung ab, Sohn Samuel (19) studiert bald in Winterthur und Tochter Fiona (16) steuert Richtung Matura. Er sagt:

«So gesehen ist der Zeitpunkt für das Präsidialjahr ganz gut.»