Porträt Stefan Sidler, der Luzerner Klangalchimist – vom Bankenalltag zur heilsamen Tiefenentspannung Donnertrommeln, Glücksglöckchen, Didgeridoos, Klangschalen, soweit das Auge reicht. Das ist nur eine kleine Auswahl an Arbeitsinstrumenten des ehemaligen Bankers und heutigen Didgeridoo-Lehrer Stefan Sidler. Caroline Mohnke 21.09.2020, 17.00 Uhr

Jeden Morgen um 5 Uhr stehe er auf. Nicht weil er auf den Zug hetzen muss Richtung Zürich, nicht weil er sich in den Anzug stürzen muss. Diese Zeiten sind längst vorbei. Er hat seinen Bankenjob an den Nagel gehängt und lebt heute seine Passion als Didgeridoo-Lehrer, Klangtherapeut, Mental-Coach und Hypnosetherapeut.

«Koch, Lehrer, Konditor oder doch Chemielaborant? Wie viele Jugendliche tat ich mich schwer mit der Berufswahl», sagt der 50-jährige Luzerner. «Schlussendlich rutschte ich in eine KV-Lehre und landete im Bankenwesen.»

Zwischen mentalem Training und archaischen Klängen

Spätestens um 6 Uhr sei er in seinem Musikraum an der Horwer Ebenaustrasse. «Musik machen ist für mich eine sehr gute Mediation und einen perfekten Einstieg in den Tag», sagt der Klangtherapeut.

Stefan Sidler an seinem Arbeitsplatz in Horw. Bilder: Caroline Mohnke

Seit rund 20 Jahren befasst er sich mit Themen wie mentalem Training. «Mitte der 90-Jahre hatte ich massive Schlafprobleme und Herzrhythmusstörungen.»

Der Arzt habe festgestellt, dass dies eindeutige Stresssymptome seien und ihm zu Entspannungsübungen geraten. «Ich probierte Qigong aus und Taijiquan, doch nichts brachte Linderung.» Es sei einer dieser hektischen Arbeitstage bei der Bank gewesen als ihm auf einmal ein Bild durch den Kopf ging: In einer Reisesendung über Australien habe er einen Didgeridoo-Spieler gesehen und erinnerte sich daran, dass dieses Instrument mit einer speziellen Atemtechnik gespielt wird. Noch am selben Tag in der Mittagspause suchte er das nächste Musikgeschäft auf und war schon am Nachmittag stolzer Besitzer eines Didgeridoos.

Die Wirkung von Klängen auf den Menschen

«Ich begann mich mit der Wirkung von Klängen auf den Menschen zu befassen und kam zur Erkenntnis, dass das Spiel mit diesem wunderbaren Instrument viel mehr ist als nur Musik machen.» Das Instrument der australischen Ureinwohner ist auch ein vielseitig einsetzbares Therapie-Instrument und eine hervorragende Lebensschule. Aufgrund der speziellen Spielweise ist es etwa möglich, Schnarchen oder das obstruktive Schlafapnoesyndrom zu therapieren. Er habe verschiedene Didgeridoo-Workshops besucht und die Arbeit in der Welt der Zahlen verlor mehr und mehr an Bedeutung. Lachend sagt er:

«Wenn ich mich so zurückerinnere, wusste ich eigentlich immer, dass ich nicht als Banker pensioniert werden will.»

Es folgte die Ausbildung zum medizinischen Masseur. Die Zeit wurde reif, dem oberflächlichen und hektischen Bankenalltag den Rücken zu kehren. Später folgten Kurse in Klangtherapie und schliesslich liess er sich zum Mental-Coach und Hypnosetherapeuten ausbilden. «Immer wieder durfte ich während dieser Zeit erfahren, was für ein faszinierendes Instrument das Didgeridoo ist und was für eine erstaunliche Wirkung Klänge auf den Menschen haben können», so Sidler.

Glücksglöckchen und Zimbeln.

Das Rauschen der Regensäule

«Klang als Mittel zur Heilung hat eine lange Tradition», erklärt Stefan Sidler und nimmt eine Regenmacher-Säule, eine Weiterentwicklung des «Rainsticks», zur Hand. Er dreht sie einmal um und ein angenehmes Prasseln erfüllt den Raum; 20 Minuten lang. Das Regengeräusch entsteht, weil im Innern des Rohres kleine Kieselsteine von einem Stachel zum nächsten Fallen. Der Klang des Regenschauers wirkt beruhigend.

Auf einer Massageliege liegt eine Körpertambura: Ein hochwertiges Saiteninstrument, das Menschen zur Klangbehandlung oder Klangmassage aufgelegt werden kann. «Bei Burn-out-Patienten wirken diese Klänge sehr tiefenentspannend. Es zeigt auch eine positive Wirkung bei Komapatienten und wird gerne bei der Sterbebegleitung angewendet.»

«Erfolg hat drei Buchstaben: Tun»

«In der Ruhe liegt die Kraft», das ist seine feste Überzeugung. «Das Didgeridoo führt Dich nie auf den Holzweg, sondern immer direkt zu Dir», sagt der mit beiden Beinen im Leben stehende Luzerner. Heute gibt er Hypno-Meditationen, Didgeridoo-Kurse, Workshops und Klang-Meditationen. «Ich werde oft von Schulen angefragt, Vorträge über das Didgeridoo zu halten. Ich gebe mein Wissen gerne weiter.»

Der Ex-Banker lauscht den Tönen einer Klangschale.

Einige Stockwerke über dem Musikraum liegt der Ort, wo man nichts muss, sondern einfach nur sein darf, wie er selbst so schön sagt. Auf rund 90 Quadratmetern mit fantastischer Sicht auf die Horwer Seebucht und die Bergkette hat sich Stefan Sidler einen wunderbaren Arbeitsplatz eingerichtet. «Ich fühle mich so wohl hier, dass ich ab und zu sogar am Sonntagmorgen herkomme, um Zeitung zu lesen», schmunzelt er. Sein Hund Floyd freut's. Der neunmonatige Mittelpudel ist fast immer dabei. Die Frage, ob er einen Ausgleich brauche zu seinem Job, verneint er.

«Etwas vom Grössten ist für mich, an einem Bach oder Fluss entlang zu spazieren. Am Bach sitzen, dem Wasser zusehen und lauschen: Einfach grossartig.»

Er hat immer ein Notizbuch dabei. Schreiben sei eine weitere seiner Leidenschaften. Soeben habe er eine Rohfassung geschrieben, indem er sein Wissen über das Didgeridoo weitergibt und Anleitungen, wie man es spielt. Ideen über zukünftige Schreibprojekte seien noch genug vorhanden, lacht er. «Zum Beispiel eine Geschichte über die Sachen, die wichtig sind im Leben und die Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Wohlbefinden und Glück?» Sagt's und schaut zufrieden zu Floyd.