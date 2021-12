Krebsliga Zentralschweiz appeliert: Lassen Sie sich impfen!

Steigende Zahlen Appell der Krebsliga Zentralschweiz: Lassen Sie sich impfen! Krebsbetroffenen hilft laut der Krebsliga Zentralschweiz oft nicht einmal die dritte Impfung, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. Umso wichtiger sei ein geimpftes Umfeld. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Die Krebsliga Zentralschweiz ruft die Bevölkerung zum Impfen auf. Dominik Wunderli (9. November 2021)

Die Zahl der Hospitalisierungen wegen Covid-Infektionen steigt, die Impfquote mit gut 65 Prozent stagniert. Diese Entwicklungen bereiten der Krebsliga Sorge. Die gemeinnützige Organisation setzt sich seit 111 Jahren schweizweit für die Krebsprävention und -früherkennung, die Forschungsförderung sowie die Unterstützung von «Menschen mit und nach Krebs» und ihren Angehörigen ein. Nun sagt Carmen Stenico, Geschäftsführerin der Krebsliga Zentralschweiz: «Seit Beginn der Pandemie kommt zusätzlich zur Krebserkrankung und deren Folgen auch das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus hinzu.» Besonders Krebsbetroffene, die aktiv in Therapie sind oder diese kürzlich beendet haben und sich mit dem Coronavirus anstecken, hätten ein erhöhtes Risiko, daran zu sterben.

Stenico richtet daher im Namen der Krebsliga einen Appell an die Bevölkerung: «Lassen Sie sich gegen das Coronavirus impfen.» Für Krebsbetroffene sei es aus zwei Gründen wichtig, dass nicht nur sie selber, sondern auch ihr Umfeld geimpft ist: «Einerseits, weil sie aufgrund der Krankheit oder der Therapie oft auch mit einer dritten Impfung selber keinen ausreichenden Impfschutz aufbauen können. Andererseits, weil die Impfung das beste Mittel ist, um die Überlastung der Spitäler zu verhindern.»

Angespannte Situation Ende 2020 und Ende August 2021

Bereits Ende 2020 hat es laut Stenico einzelne Hinweise gegeben, dass Behandlungen von Krebsbetroffenen verschoben werden mussten. Auch Ende August 2021 spannte sich die Situation wieder an. Im Vergleich zum Ausland habe es sich aber eher um Einzelfälle gehandelt. «Krebsbetroffene müssen auch während der Pandemie Zugang zu dringlichen Behandlungen, beispielsweise Tumoreingriffen, haben. Sollte dies aufgrund der steigenden Fallzahlen von Covid-19-Erkrankungen nicht mehr gewährleistet sein, sind von Bund und Kantonen entsprechende Massnahmen zu ergreifen.»

Wichtig sei deshalb, dass Bund und Kantone dies verhindern, aber die Massnahmen gut koordinieren, «da weder die Krebskrankheit noch die Pandemie an der Kantonsgrenze aufhören». In der Schweiz leben rund 370’000 Menschen, die aktuell an Krebs erkrankt sind oder die Erkrankung überstanden haben. Das am 28. November von der Stimmbevölkerung bestätigte Covid-Gesetz ist laut Carmen Stenico insofern wichtig, weil es angesichts der aktuellen Entwicklung Bund und Kantonen erlaube, bei steigenden Fallzahlen entsprechende Massnahmen zu ergreifen. «Für Krebsbetroffene ist insbesondere der Zugang zu dringenden onkologischen Behandlungen, zum Beispiel zur Tumorchirurgie, entscheidend.»

