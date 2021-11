Kanton Schwyz In Steinenberg findet ein Mann eine «fast schon antike Wurst» – würden Sie reinbeissen? Franz Gwerder stösst auf eine Rauchwurst in einer jahrelang unbenutzten Kammer. Er war erstaunt, in welch relativ gutem Zustand die alte Wurst noch war. Alena Gnos Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit diesem Fund hatte Franz Gwerder nicht gerechnet, als er die Räucherkammer im Estrich betrat: Eine Rauchwurst, die in relativ gutem Zustand war.

Franz Gwerder war erstaunt, in welch relativ gutem Zustand die alte Rauchwurst noch war. Bild: PD

«Die Kammer ist vor über 40 Jahren stillgelegt worden. Seither wurde sie nicht mehr benutzt», erzählt der Steinerberger. Er habe deshalb nachschauen wollen, in welcher Verfassung die Räucherkammer war und ob sich noch etwas daraus machen liesse.

Franz Gwerder beim Fundort Bild: PD

Zuerst erwartete ihn eine zehn Zentimeter dicke Schicht aus Asche. Beim Putzen sei er dann auf die Räucherwurst gestossen, mit der er gar nicht gerechnet habe, erzählt Franz Gwerder.

Wurst sieht trotz allem gar nicht so schlimm aus

«Sie hatte ein paar Löcher, vermutlich von einem Wurm.» Doch er frage sich, warum sie noch nicht vollständig zerfressen war. «Ich kam beinahe in Versuchung, ein Messer hervorzuholen, in die Wurst reinzuschneiden. Nur um einmal zu schauen, wie sie so ist», sagt Franz Gwerder. Das hat er dann aber doch bleiben lassen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Was er genau mit der Wurst anstellen möchte, ist für ihn noch unklar. Wegwerfen wäre irgendwie schade, denn «sie ist ja schon fast antik». Franz Gwerder nimmt die ganze Sache mit viel Humor. «Ich könnte sie in einen Rahmen tun», scherzt der Steinerberger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen