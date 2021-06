Stellenmarkt Ausgerechnet, wenn das Geschäft wieder brummt: Luzerner Gastronomie geht das Personal aus Das Gastgewerbe im Kanton Luzern könnte nun die verlorenen Monate aufholen. An Gästen mangelt es nicht, aber an Angestellten. Behördliche Schliessungen und Kurzarbeit haben viele in andere Branchen getrieben. Alexander von Däniken 21.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gäste sind da, die Innenräume geöffnet, das Besteck poliert. Doch seit Ende Mai stehen in den Restaurantküchen weniger Köche und zwischen den Tischen wuseln weniger Serviceangestellte.

Peter Winter leitet das Restaurant Franz an der Luzerner Haldenstrasse. Er ist einer von vielen Gastronomen, die Personal suchen.

Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Juni 2021)

«Wir haben grosse Mühe, gute Fachkräfte zu finden», sagte kürzlich Casimir Platzer, Präsident des Branchenverbands Gastrosuisse. Auch Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, sagt:

«Seit der Wiedereröffnung ist es noch schwieriger, gutes Personal zu finden.»

Die Branche habe zwar schon länger mit Fachkräftemangel zu kämpfen, jetzt sei das Problem aber akuter. «Früher galt, gegessen und getrunken wird immer. Die Jobs galten als krisensicher», so Stöckli, der seinen Landgasthof Strauss in Meierskappel nach 34 Jahren in jüngere Hände übergibt. «Aber ausgerechnet die Gastrobranche hat in der Pandemie am meisten gelitten.» Die behördlichen Schliessungen und die Kurzarbeit hätten wohl dazu beigetragen, dass sich nun die Fachkräfte anderen Branchen zuwenden.

In den letzten Jahren habe Gastro Luzern viel in die Imagekorrektur investiert und offensichtliche Hindernisse, sich für eine Stelle in der Gastronomie zu begeistern, aus dem Weg geräumt. Dazu würden die Arbeitszeiten gehören, so Stöckli: «Jetzt im Sommer können wir nachmittags in die Badi, im Winter an Montagen Ski fahren gehen.» Dass die Imagepolitur gefruchtet habe, zeige ein Blick auf die vergebenen Lehrstellen, die Quote sei in Luzern verglichen mit anderen Kantonen höher. Dass nun die Jobsicherheit als Argument wegfalle, werfe die Branche wieder zurück. «Das wird viel Arbeit, bis wir die Lücke beim Fachkräftemangel wieder verkleinern können.»

Pro Betrieb eine offene Stelle

Von einer sich zuspitzenden Mitarbeitersituation spricht auch Simone Müller-Staubli von der Schatz AG. Das Luzerner Unternehmen betreut 26 Hotels und Restaurants – diese haben aktuell 26 freie Stellen zu besetzen. Gelinge dies nicht innert nützlicher Frist, müsse über Massnahmen nachgedacht werden, sagt Müller. «Mögliche Optionen wären angepasste Öffnungszeiten, ein eingeschränktes Angebot oder eine reduzierte Tischzahl.» Fehlen würden Fachkräfte in allen Bereichen, auch Betriebsleiter und andere Kaderpositionen seien nur schwer zu besetzen.

«Dabei wäre es für unsere Branche gerade jetzt enorm wichtig, den Rückstand der vergangenen Monate aufholen zu können. Und die Nachfrage ist auch da.»

Simone Müller weiss von ehemaligen Angestellten, die jetzt Buschauffeure sind, bei der Post oder in der Logistik arbeiten. Das sei nach sieben Monaten ohne Arbeit und bei 80 Prozent Kurzarbeitslohn verständlich, aber schade. Denn das Ziel der Kurzarbeit sei gewesen, das Personal zu halten. Nun müsse auch die Gastrobranche vorwärts schauen und die Vorteile einer Karriere in Hotels und Restaurants offensiver vermarkten. «Es sind sehr schnell Karrieren möglich, aber auch flexible Arbeitszeiten und der direkte Kontakt mit Kunden», zählt Müller auf. Gleichzeitig würden die Betriebe die Ausbildung fördern und auf ihr Netzwerk setzen.

Eine aktuelle Studie der Personalverleihplattform Coople zeigt, wie akut das Problem ist: Befragt wurden Ende Mai schweizweit 1319 Personen, die vor der Coronakrise ganz oder teilweise im Gastrobereich gearbeitet haben. 13,5 Prozent können sich eine Rückkehr in die angestammte Branche nicht unbedingt oder überhaupt nicht vorstellen. Auf die Frage nach den Gründen, weshalb eine Rückkehr ins Gastgewerbe unsicher bis ausgeschlossen ist, wurde am häufigsten der Wunsch nach besserer Bezahlung angegeben (20,8 Prozent), gefolgt vom Wunsch nach einem krisensicheren Arbeitsplatz (20,2 Prozent).

Sozialversicherungszentrum: Keine passenden Kandidatenvorschläge

Die Personalprobleme der Gastronomie sind auch dem Sozialversicherungszentrum WAS Wira Luzern bekannt, bestätigt deren Bereichsleiterin Arbeitsmarkt, Karin Lewis: «Wir stellen vermehrt fest, dass wir auf gemeldete freie Stellen aus der Gastronomie keine passenden Kandidatenvorschläge unterbreiten können, was bedeutet, dass die gesuchten Profile bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung nicht gemeldet sind.» Durch den Lockdown seien unter anderem Stellensuchende aus der Gastronomie gezwungen gewesen, ausserhalb ihres Berufs eine Arbeit zu suchen. Sie hätten sich teilweise neu orientiert.

«Wir gehen davon aus, dass einige in der neuen Branche verbleiben und daher für die Gastronomie nicht mehr zur Verfügung stehen.»

Kurzarbeit für fast 36'000 Personen genehmigt Trotz grossem Öffnungsschritt per Ende Mai bestimmt die Pandemie noch immer die Luzerner Wirtschaft. Im Monat Mai 2021 wurden von WAS Wira Luzern 3323 Betriebsabteilungen (mehrere Abteilungen pro Betrieb möglich) Kurzarbeitsentschädigungen für 35'985 Arbeitnehmende genehmigt. Der Mai ist noch nicht abgerechnet. Im Februar hat das Sozialversicherungszentrum Kurzarbeitsentschädigung für 47'869 Personen genehmigt und an 27'833 Personen ausbezahlt. Karin Lewis, Bereichsleiterin Arbeitsmarkt von WAS Wira Luzern, spricht darum von einer noch immer hohen Arbeitslast. Im ganzen Sozialversicherungszentrum seien 80 Mitarbeitende meist befristet zusätzlich angestellt worden. Das Arbeitsvolumen werde voraussichtlich noch einige Zeit auf hohem Niveau bleiben. Bis jetzt seien darum nur ein paar wenige befristete Anstellungen aufgehoben worden.

Per Ende Mai waren auf den Luzerner RAV 451 Stellensuchende gemeldet, die zuvor als Chef de Service, Servicefachkraft, Servicehilfskraft oder Barkeeper gearbeitet haben. Letztes Jahr waren es zur gleichen Zeit 477 Stellensuchende, 2019 waren es 245. Nicht alle Betriebe haben das Personal zu Beginn des Lockdowns gehalten.

So erhielt unter anderem Yvonne Vogt aus Neuenkirch im Frühling letzten Jahres die Kündigung. Die Servicefachfrau mit fast 40 Jahren Berufserfahrung meldete sich umgehend arbeitslos und nahm am Angebot «Perspektive Arbeit» teil. Dieses richtet sich an Arbeitslose über 50 und wird im Auftrag des kantonalen Sozialversicherungszentrums vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk Zentralschweiz durchgeführt. Vogt hat mittlerweile eine temporäre Arbeit als Abpackerin gefunden, wie sie nun erzählt. Der Job gefalle ihr zwar gut, doch ihr Herz gehöre der Arbeit im Service. Noch habe sie keine Stelle in der Gastronomie gefunden; sie sei aber zuversichtlich, dass es bald klappt.

Vogt ist nicht die einzige in dieser Situation. In der Umfrage Personalverleihplattform Coople gaben 29,2 Prozent der Teilnehmer an, sie hätten ihren früheren Job verloren und seien nach wie vor auf Jobsuche. 23 Prozent befanden sich zum Zeitpunkt der Umfrage in Kurzarbeit. 13,6 Prozent haben zwar ihren alten Job verloren, aber bereits eine neue Anstellung gefunden. Von diesen insgesamt 159 Personen geben hohe 63,7 Prozent an, dass sie in eine andere Branche wechselten und nicht mehr in der Gastronomie beschäftigt sind.