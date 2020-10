Reportage «Step into Action»: So lernen Zentralschweizer Jugendliche, sich für die Gesellschaft zu engagieren Der Verein Step into Action hat in Sempach einen zweitägigen Workshop für Schülerinnen und Schüler durchgeführt, um ihnen zu zeigen, wie man sich für die Gesellschaft engagieren kann. Der Tenor bei den Jugendlichen war unterschiedlich. Fabienne Mühlemann 21.10.2020, 05.00 Uhr

Was nervt dich an unserer Gesellschaft? Engagierst du dich aktiv in einem Verein? Und welche nachhaltige Entwicklung hast du kürzlich durchgemacht? Mit solchen Fragen wurden Jugendliche konfrontiert, die am Event Step into Action vom 19. und 20. Oktober in der Festhalle in Sempach zusammen mit ihrer Klasse teilgenommen haben. Der Anlass ist eine Art Workshop, bei dem sich Jugendliche mit den Herausforderungen in Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft befassen. Er fand zum ersten Mal im Kanton Luzern statt, vor allem dank dem Regionalen Entwicklungsträger (RET) Sursee-Mittelland, welcher Jugendliche für ein Engagement in der Region begeistern und sie so attraktiver für junge Menschen machen möchte.

Insgesamt haben sich zehn Klassen aus Luzern und Obwalden angemeldet, die einen halbtägigen, interaktiven Parcours absolvierten. In gestaffelten Gruppen tauschten sich die Jugendlichen mit Vereinen, NGO und Start-ups wie WWF, Young Caritas oder Helvetia Rockt aus. Und sie besuchten Workshops zu den Themen soziale Integration, Gendersensibilität und nachhaltiger Konsum. Oder auch zu Medien, wo Shathu Vasa von Sustainability Switzerland mit den Jugendlichen am Montagnachmittag über Fake News und Filterblasen sprach.

Projekte auch im Ausland Der Verein Step into Action besteht derzeit aus vier Festangestellten und vielen jungen Freiwilligen. Er verfolgt seit 2011 das Ziel, Jugendliche dazu zu motivieren und zu befähigen, die Gesellschaft mitzugestalten. Am ersten Event in Basel nahmen rund 800 Schülerinnen und Schüler teil. Seither fand das Projekt auch in Genf, Zürich, St. Gallen, Bern, Luzern, Peru und Deutschland statt. (fmü)

Meinungen sind unterschiedlich

Am Anlass dabei war auch die Klasse 2a der Kanti Obwalden. Insbesondere die Mädchen waren vom Anlass begeistert. Die 14-jährige Rebeca zum Beispiel sagt:

«Es ist eine coole Sache, denn in unserer Altersgruppe wird zu wenig über solche Themen geredet.»

Sie möchte vor allem bei sich selber etwas verändern, zum Beispiel durch geringeren Fleischkonsum etwas zur Nachhaltigkeit beitragen.

Die ebenfalls 14-jährigen Mädchen Noemi und Taisia sind nach dem Anlass motiviert, auch für die Öffentlichkeit etwas zu tun. Sie können sich die Teilnahme an einer Demo, zum Beispiel gegen Rassismus, vorstellen. «Allgemein möchte ich mehr eingreifen, wenn Personen beleidigt werden», sagt Noemi. Und Taisia nimmt vom Anlass insbesondere mit, dass man auch die Meinungen der Mitmenschen akzeptieren soll, auch wenn sie sich nicht mit der eigenen decken:

«Schlussendlich geht es darum, zusammen etwas bewegen zu können.»

Noemi (14, links) und Taisia (14) überlegen sich an einem Stand von Step into Action, was ihre Superkraft ist. Bild: Pius Amrein (Sempach, 19. Oktober 2020)

Hingegen zeigen sich die Jungs weniger beeindruckt. «Der Anlass hat zwar geholfen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und klar nimmt man sich nun vor, zum Beispiel häufiger Bio einzukaufen. Doch ich glaube, man fällt schnell wieder in die alten Muster zurück», sagt der 13-jährige Julian. Und der gleichaltrige Tim fügt an, dass auch der Gruppendruck eine Rolle spiele:

«Wenn die Kollegen einen Döner essen, macht man halt mit.»

Einige Hürden für das Organisationskomitee

Lokalkoordinatorin in Luzern, Jennifer Obanla Bild: PD

Die Lokalkoordinatorin Jennifer Obanla zeigte sich nach dem Anlass in Sempach zufrieden. Doch aufgrund der Coronasituation sei man schon auf diverse Hürden gestossen – und dies schon in der Vorbereitungszeit. «Wir mussten bereits früh unsere Treffen online abhalten, was die Organisation erschwert hat», sagt Obanla. Erfreulicherweise sei aber niemand aus dem zehnköpfigen Organisationskomitee abgesprungen. Auch am Event selber war Corona allgegenwärtig. Während des Anlasses galt eine Maskenpflicht, die Klassen wurden nicht durchmischt und es galt, Abstand zueinander zu halten. «Ausserdem fielen krankheitsbedingt einige Helfer und Aussteller aus», so die in Luzern wohnhafte 29-Jährige.

Gerechnet hat das OK mit rund 600 Anmeldungen. Dieses Ziel wurde mit den rund 200 Schülerinnen und Schülern klar nicht erreicht. Obanla sagt dazu: «Einerseits war der Ort nicht optimal. Zum Beispiel fand vorletztes Jahr in St. Gallen der Anlass in einer Schule statt. Das gibt Lehrpersonen in einer Situation wie dieser mehr Vertrauen und Sicherheit.» Andererseits verleitete die Coronapandemie und die damit einhergehende unsichere Planung viele Lehrer dazu, sich nicht anzumelden. «Wir waren mit diversen Schulleitungen in Kontakt, doch diese haben zögernd reagiert. Viele waren mit dem Fernunterricht und den Herausforderungen durch Corona absorbiert», sagt Obanla.

Das Organisationskomitee in Luzern. Bild: PD

Zudem habe der Fakt, dass der Anlass zum ersten Mal in Luzern stattgefunden hat, die Anmeldesituation erschwert. «Und schlussendlich hat die geringe Anzahl an Teilnehmenden ermöglicht, den Anlass unter Einschränkungen überhaupt durchzuführen.» Das Lokalteam will nächstes Jahr einen neuen Versuch starten – dann hoffentlich ohne die Coronaunsicherheiten im Rücken.

Hinweis: Damit das Projekt auch eine nachhaltige Wirkung entfaltet, findet am 6. bis 8. November ein Intensiv-Workshop in Sursee statt, bei dem die Jugendlichen eigene Projektideen weiterentwickeln, testen und ausarbeiten können. Dieser Workshop ist für alle junge Menschen offen. Mehr Informationen gibt es hier.