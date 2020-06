«Niemand soll gegen seinen Willen alleine sterben müssen» – doch beim letzten Abschied gilt in Luzern nach wie vor Abstand

Geltende Schutzmassnahmen machen den Sterbeprozess nicht einfacher – das bleibt bis auf weiteres so, wie eine Umfrage bei Luzerner Institutionen zeigt. Sandra Monika Ziegler 01.06.2020, 15.00 Uhr

Zu Coronazeiten gibt es trotz Lockerungen noch spezielle Regeln. Wer darf eigentlich die Sterbenden besuchen? Besteht die Möglichkeit, dass Patienten dies selbst bestimmen können, oder dürfen nur die nächsten Familienangehörigen Abschied nehmen? Das Luzerner Kantonsspital (Luks) antwortet wie folgt: «Patientenbesuche sind wie auch an anderen Spitälern nach wie vor nur eingeschränkt erlaubt. In besonderen Fällen sind Ausnahmen möglich – so etwa für die Begleitung sterbender Menschen», teilt Markus von Rotz von der Unternehmenskommunikation des Kantonsspitals mit.

Dabei werde nicht unterschieden, ob die sterbende Person mit Covid-19 infiziert sei oder nicht. Auch seien Abschied und Rituale nach dem Tod in Absprache mit dem Seelsorge-Careteam und unter dessen Begleitung möglich. Das Kantonsspital empfiehlt aber grundsätzlich eine Aufbahrung in der Wohngemeinde. Denn nur so könnten mehrere Personen Abschied nehmen.

St. Anna: Niemand soll alleine sterben

«In der Hirslanden Klinik St. Anna kommen seit mehr als 100 Jahren Menschen zur Welt, und sie sterben auch hier. Unser zentraler Anspruch ist es, diese entscheidenden Momente im Leben unserer Patientinnen und Patienten sowie deren nahen Bezugspersonen so gut wie irgendwie möglich zu gestalten beziehungsweise gestalten zu lassen», sagt Lukas Hadorn, Leiter Klinikkommunikation.

So werde im St. Anna im gemeinsamen Gespräch nach optimalen Lösungen gesucht, die den individuellen Situationen von Patienten und Angehörigen gerecht werden, so Hadorn weiter. Niemand solle im St. Anna gegen seinen Willen alleine sterben müssen. Daran ändere sich auch in Coronazeiten nichts, betont Hadorn.

Viva Luzern: Besuche möglich

Und wie sieht in den Altersheimen aus? Und wie sieht in den Altersheimen aus? Bei Viva Luzern, die nebst Wohnungen mit Dienstleistungen auch fünf Altersheime führt, darf weiterhin besucht werden. «Wir haben dazu Richtlinien definiert, welche die besondere Situation und den Schutz der Gesundheit aller gleichermassen berücksichtigten. Die Erfahrung zeigt, dass die Massnahmen bei den Bewohnenden und Angehörigen auf Verständnis stossen und gut angenommen werden», sagt Mediensprecherin Ramona Helfenberger .

Es sind extra Besuchsräume eingerichtet. Und bei Sterbenden ist der Besuch von zwei Personen auch auf dem Zimmer erlaubt. «Die Dauer beschränken wir nicht. Und wer den oder die Sterbende besuchen darf, entscheidet die sterbende Person selber», sagt Helfenberger und ergänzt: «An einem Tag können in verschiedenen Zeitfenstern unterschiedliche Zweiergruppen die sterbende Person besuchen. So sollte es für alle, die Abschied nehmen wollen, Platz haben.»

Ganz auf die letzte Lebenszeit ausgerichtet ist das Hospiz Zentralschweiz im Luzerner Stadtteil Littau. Zu den Besuchsregeln sagt Sibylle Jean-Petit-Matile, Geschäftsleiterin der Stiftung und Ärztin im Hospiz: «Wir sind eine palliative Einrichtung und durften Angehörige von Sterbenden stets empfangen.» Die öffentlichen Rundgänge jedoch wurden bis Mitte Juni ausgesetzt. Kann man die Zimmer sehen, wenn man hier sterben will? «Wenn ein Angehöriger oder Betroffene selbst sehen möchten, in welchen Räumen sie ihre letzte Reise antreten, so ist eine Besichtigung möglich. Wir führen diese Menschen individuell durch das Haus, damit sie einen persönlichen Eindruck gewinnen», sagt Sibylle Jean-Petit-Matile.