Emmen: Steuererhöhung wird im Einwohnerrat wohl scheitern Der Gemeinderat Emmen möchte die Steuern auf 2,25 Einheiten erhöhen. Links-Grün unterstützt das Vorhaben – ganz im Gegensatz zu den Bürgerlichen. Beatrice Vogel 10.11.2020, 17.18 Uhr

Wegen Corona wird die finanzielle Situation in Emmen noch schwieriger. Im Bild der Sonnenplatz in Emmenbrücke.



Die drohenden Folgen der Coronapandemie und ein grosser Investitionsstau veranlassen den Gemeinderat Emmen dazu, die Steuern nächstes Jahr von 2,15 auf 2,25 Einheiten zu erhöhen. Doch selbst mit diesen zusätzlichen Steuergeldern ist im Budget 2021 immer noch ein Defizit von 1,23 Millionen Franken vorgesehen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission des Einwohnerrats empfiehlt, das Budget 2021 zu genehmigen. Ob das Parlament am 17. November der Kommission folgt, ist allerdings sehr fraglich.

Für die FDP sind höhere Steuern «inakzeptabel»

Klar gegen höhere Steuern ist die SVP, wie Fraktionschef Pascal Müri sagt. «Es zeugt von wenig Fingerspitzengefühl, dass der Gemeinderat in der aktuellen Krise die Steuern erhöhen will.» Man könne auch noch nicht sagen, welche finanziellen Folgen tatsächlich durch Corona entstehen. Die SVP bemängelt grundsätzlich, es fehle eine langfristige Finanzstrategie. Müri: «Wir werden Millionen in den Schulraum und in behindertengerechte Bushaltestellen investieren müssen. Das lässt sich nicht finanzieren, indem man ständig die Steuern erhöht.»

Auch für die FDP ist eine Steuererhöhung zum jetzigen Zeitpunkt «inakzeptabel», wie sie schreibt. «Die aktuelle Krisensituation und die damit verbundene Verunsicherung in der Bevölkerung darf nicht dazu benutzt werden, eine Steuererhöhung durchzubringen.»

CVP: Bevölkerung soll zwischen Sparen oder höheren Steuern wählen können

Auch die CVP wird die Steuererhöhung wohl grossmehrheitlich ablehnen. Fraktionschef Christian Blunschi bemängelt, dass der Gemeinderat keinen Plan B präsentiert. Die Bevölkerung brauche ein Alternativszenario. «Der Gemeinderat müsste klar darlegen, welche Konsequenzen ein Verzicht auf eine Steuererhöhung hätte. Es braucht zuerst eine Güterabwägung zwischen Leistungsabbau und höheren Steuern». Erst dann könne man einen fundierten Entscheid treffen, so Blunschi. Die Forderung nach einem Plan B richtet die CVP auch mittels eines dringlichen Postulats an den Gemeinderat. Hinzu kommt: Wie die FDP sieht auch die CVP den Zeitpunkt mitten in der Krise als nicht ideal für eine Steuererhöhung. Fürs Jahr 2022 ist die CVP aber bereit, über einen solchen Schritt zu diskutieren – sofern zuvor eine «umfassende Auslegeordnung» gemacht wird, wie Blunschi betont.

Ähnlich argumentiert der unabhängige Parlamentarier Paul Jäger: «Das Volk hat bereits zweimal Nein gesagt zu Steuererhöhungen und wird auch jetzt nicht dafür sein.»

SP: Das ist gar keine Steuererhöhung

Unterstützt wird der Gemeinderat einzig von linker Seite: «Man muss betonen, dass 2,25 Einheiten der Steuerfuss ist, den Emmen eigentlich bereits seit zwei Jahren hat. Weil der Kanton uns mit dem Steuerfussabtausch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, müssen wir ihn jetzt wieder anpassen», sagt SP-Fraktionschefin Barbara Fas. Insofern sei es keine erneute Steuererhöhung, sondern der Status quo. Das Sparpotenzial sei ausgereizt, belastend seien die gebundenen Ausgaben, «und Covid-19 kommt noch hinzu», führt Fas weiter aus. Das Budget sei realistisch, weshalb die SP alle darin enthaltenen Massnahmen unterstütze – auch dass es keine Lohnerhöhung für das Verwaltungspersonal gibt. «Da beissen wir in den sauren Apfel», so Fas. Wichtig sei gleichzeitig, dass im Sozialbereich wie vom Gemeinderat geplant Stellen aufgestockt werden: «Das Personal wird dadurch entlastet, was das Ausbleiben der Lohnerhöhung abfedert.»

Grüne: «Es geht nicht anders»

«Unserer Meinung nach spiegelt das Budget die Realität der Gemeinde Emmen. Diese Ehrlichkeit schätzen wir», sagt Patrick Graf, Fraktionschef Grüne/GLP. Die Budgetierung sei seit dem Wechsel im Gemeinderat transparenter geworden. «Deshalb sehen wir im Moment auch keine andere Möglichkeit, als die Steuern zu erhöhen.» Dies sei ja bereits vor einem Jahr angekündigt worden. «Jetzt, mit Corona, ist klar, dass es nicht anders geht.» Die Grünen seien ausserdem froh, dass die Investitionsplafonierung mittlerweile gelockert wurde, so Graf. «Mit der strengen Ausgabenlimite war keine Entwicklung in Emmen möglich.»