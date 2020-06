Steuerfrust der Luzerner Bevölkerung: Regierungsrat macht neue Umfrage Der Unmut der Luzernerinnen und Luzerner über die Finanz- und Steuerpolitik wächst. Drei Politiker von links, rechts und aus der Mitte suchen Gründe – und präsentieren Lösungen. Lukas Nussbaumer 18.06.2020, 05.00 Uhr

Nur noch 27 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner sind der Ansicht, die Steuer- und Finanzpolitik sei gut. 2009 lag dieser Wert noch bei 36 Prozent. In der gleichen Zeitspanne ist der Anteil jener gestiegen, die nicht zufrieden sind: von 13 auf 32 Prozent. Das zeigen die Resultate einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, durchgeführt zwischen August und Dezember 2019 von Lustat Statistik Luzern im Auftrag der Regierung.

Ebenfalls schlechter beurteilen die Befragten das Sensorium der Politiker für die Sorgen der Leute und die Kommunikation des Regierungsrats. So ist nur noch ein Drittel der Ansicht, die politischen Instanzen im Kanton Luzern würden die Anliegen der Bevölkerung im Allgemeinen aufnehmen. Und weniger als die Hälfte glaubt, die Regierung informiere gut über politische Themen:

Leader in der Finanz- und Steuerpolitik im Kanton Luzern ist der zuständige Regierungsrat. Das ist seit dem letzten Sommer CVP-Vertreter Reto Wyss, der das Finanzdepartement vom parteilosen Marcel Schwerzmann übernommen hat. Der 55-jährige Rothenburger weist darauf hin, dass die Befragung auch gezeigt habe, dass viele Leute mit den politischen Leistungen des Kantons in vielen Bereichen zufrieden seien.

Warum die Beschaffung der dafür nötigen Mittel zunehmend für Unzufriedenheit sorge, sei aber «schwierig zu lokalisieren». Deshalb habe die Regierung beschlossen, dieses Thema vertieft analysieren zu lassen – mit einer detaillierten Befragung, durchgeführt wiederum von Lustat. «Wir wollen jetzt wissen, wo der Schuh drückt. Und nicht erst 2023 bei der nächsten grossen Bevölkerungsbefragung», sagt der frühere Bildungsdirektor.

Wyss will «besser aufzeigen, für was die Steuergelder eingesetzt werden»

Verbesserungspotenzial ortet Wyss in der Kommunikation der Leistungen des Kantons. «Wir müssen besser aufzeigen, für was wir die Steuergelder einsetzen und welchen Gegenwert die Luzerner dafür erhalten.» Das gelte insbesondere für die beiden grössten Ausgabeposten Bildung und Gesundheit, welche die Höhe der Steuern massgeblich beeinflussen.

Froh ist Wyss über die gegenüber 2015 leicht bessere Beurteilung der regierungsrätlichen Kommunikation. Über die Gründe für den im Vergleich zu 2009 schlechteren Wert lasse sich nur mutmassen. Möglich sei, dass Informationen über die Leistungen der öffentlichen Hand häufig nicht als Kommunikation der Regierung wahrgenommen würden. Wyss:

«Aussagen der Regierung bleiben vor allem dann in Erinnerung, wenn die Inhalte nicht angenehm sind. Und wir haben nun einmal finanziell schwierige Jahre hinter uns.»

Dass die Regierung am Volk vorbei politisiert, glaubt Wyss nicht. Er und seine Kollegen würden viele Veranstaltungen besuchen und auch am Telefon und in Mails erfahren, was die Leute bewege.

Das Ohr nahe beim Volk zu haben, glaubt auch SP-Fraktionschef Marcel Budmiger. Das gelte aber nicht für alle Politiker, so der Stadtluzerner: «Weite Teile haben sich von den Sorgen der Bevölkerung entfernt.» Klar ist für den Geschäftsleiter des Luzerner Gewerkschaftsbunds, warum die Bevölkerung der Finanz- und Steuerpolitik derart schlechte Noten erteilt. Gerichte hätten mehrere Entscheide der bürgerlichen Mehrheit korrigieren müssen, so die Prämienverbilligungen für Familien, Ergänzungsleistungen für Bewohner von Alters- und Pflegeheimen und den Steuerfussabtausch zwischen Kanton und Gemeinden. «Um die eigenen Finanzvorgaben einzuhalten, werden Gesetze gebrochen. Damit kann niemand zufrieden sein.»

Dazu würden Sparübungen bei den Museen als «Modernisierung» und die Abschaffung des Theaterensembles als «inhaltliche Debatte» verkauft. So fühle sich die Bevölkerung verschaukelt. «Ehrlich wäre, wenn die Regierung Klartext reden würde: Die Steuern wurden gesenkt, deshalb werden jetzt Leistungen abgebaut.»

Für SVP-Präsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold ist die Steuerpolitik des Kantons Luzern richtig. Allen Leuten könne man es nie recht machen. Für die einen seien die Steuern grundsätzlich zu hoch, für die anderen würden die Mittel falsch eingesetzt.

Wie Reto Wyss und Marcel Budmiger ist auch die Nottwilerin überzeugt, den Puls der Bevölkerung gut zu spüren. «Wir nehmen die Probleme der Leute auf. Wir haben aber keine Mehrheit, die ist leider bei Mitte-Links.» Der Regierung verteilt sie gute Noten: «Alle Fünf politisieren nahe beim Volk.»