Steuerkraft der Gemeinden im Kanton Luzern ist gestiegen Insgesamt 22 Luzerner Gemeinden verändern im laufenden Steuerjahr den Steuerfuss. Während bei der einen Hälfte der Steuerfuss sinkt, steigt er bei der anderen.

Meggen hat weiterhin den tiefsten Steuerfuss im Kanton Luzern. (Bild: Manuela Jans-Koch, 18. Juli 2019)

(fmü) 2019 haben im Kanton Luzern elf Gemeinden ihren Steuerfuss gesenkt und elf Gemeinden haben diesen angehoben. Das schreibt Lustat Statistik Luzern in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die grössten Reduktionen wurden in Rickenbach und in Werthenstein mit einer Senkung um je 0,15 Einheiten vorgenommen, die stärkste Erhöhung in Triengen mit einer Steigerung um 0,25 auf 2,00 Einheiten.

Meggen hat trotz Steuerfusserhöhung weiterhin den tiefsten Steuerfuss im Kanton (0,99 Einheiten), der höchste Steuerfuss liegt unverändert bei 2,50 Einheiten in Wikon.

Quelle: Lustat

Der mittlere Steuerfuss (provisorisch) ist erstmals seit 2014 wieder leicht angestiegen – auf 1,88 Einheiten, heisst es weiter. Abgenommen habe die Anzahl der Personen im Kanton, welche mit einem Steuerfuss von 2,30 Einheiten oder höher besteuert werden.

Höhere relative Steuerkraft

Die Luzerner Gemeinden weisen im Jahr 2018 gemäss Mitteilung insgesamt eine um sieben Prozent höhere relative Steuerkraft auf als noch 2017. Zwischen den Gemeinden bestehen jedoch weiterhin grosse Unterschiede. Gemeinden mit einer besonders hohen relativen Steuerkraft fänden sich vornehmlich am Vierwaldstätter- und am Sempachersee, eine tiefe relative Steuerkraft gäbe es in vielen stark ländlich geprägten Gemeinden des Entlebuchs und des Luzerner Hinterlands. Die absolute Steuerkraft ist von 2017 bis 2018 im Total der Gemeinden um 8 Prozent oder 51 Millionen Franken auf 687 Millionen Franken angestiegen.