Kanton Luzern: Steuerkraft der Gemeinden erreicht Höchstwert

Kantons Luzern Die relative Steuerkraft ist so hoch wie noch nie Während insgesamt sieben Gemeinden den Steuerfuss auf das laufende Steuerjahr gesenkt haben, wurde er in 14 Gemeinden erhöht. Dabei hat die relative Steuerkraft der Gemeinden 2020 gemäss Lustat Luzern Statistik und 8 Prozent zugenommen. 04.11.2021, 09.06 Uhr

Sieben Luzerner Gemeinden haben den Steuerfuss gesenkt, 14 erhöht. Bild: Luzerner Zeitung

Mit einem Anstieg von acht Prozent hat die relative Steuerkraft der Gemeinden 2020 einen Höchstwert erreicht, wie Lustat Luzern Statistik in einer Medienmitteilung vom Donnerstagschreibt. Insgesamt blieb der Gemeindesteuerfuss bei 59 Gemeinden im Jahr 2021 zum Vorjahresvergleich unverändert. Sieben Gemeinden zeigten einen tieferen und 14 Gemeinden einen höheren Steuerfuss auf. Mit je 0,1 Einheiten nahmen Büron und Escholzmatt-Marbach die stärksten Steuerfusssenkungen vor. Der mittlere provisorische Steuerfuss bleibt mit 1,78 Einheiten fast unverändert — 2020 handelte es sich um 1,77 Einheiten.

Anstieg ordentlicher Steuereinnahmen

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die ordentlichen Steuern der Luzerner Gemeinden 2020 auf 1,36 Milliarden Franken. Dies entspricht einer Erhöhung um drei Prozent, also 40 Millionen Franken. Dabei verzeichneten die Steuererträge aus den Einkommenssteuern einen Rückgang, die Erträge aus Vermögenssteuern und Gewinnsteuern nahmen jedoch zu. Diese Entwicklung ist gemäss Lustat auf die Aufgaben- und Finanzreform 18 und der Steuergesetzrevision 2020 zurückzuführen.

Steuerkraft erreicht neuen Höchstwert

Im kantonalen Mittel lag die relative Steuerkraft 2020 bei 1850 Franken. Damit stieg sie im Vergleich zum Vorjahr um gut acht Prozent an, was einem neuen Höchstwert entspricht. Dabei verfügte Meggen mit 5355 Franken über die höchste relative Steuerkraft und Romoos wies mit 676 Franken die niedrigste auf. Insgesamt ist laut Mitteilung die Entwicklung in Gemeinden mit einer tiefen relativen Steuerkraft konstanter als in denjenigen mit einer überdurchschnittlicher. (rad)