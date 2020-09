Steuern, Sozialhilfe, Schulhausplätze – Das sind die wichtigsten Entscheide aus dem Luzerner Stadtparlament Die Höhe der Steuern bleibt unverändert - ebenso die strengen Betretungsregeln für Schulhausplätze. Robert Knobel 24.09.2020, 13.21 Uhr

Der Kanton Luzern hat den Gemeinden im Rahmen seiner Finanzreform eine Steuersenkung aufgezwungen. Das Bundesgericht beurteilte dieses Vorgehen allerdings als rechtswidrig. Die Gemeinden sind somit wieder frei, ihren Steuerfuss für 2020 selber festzusetzen. Die Stadt Luzern verzichtet nun aber darauf, den Steuerfuss nachträglich wieder aufs alte Niveau zu erhöhen. Damit bleibt der Steuerfuss wie vom Kanton verordnet bei 1.75 Einheiten. Das Stadtparlament hat dies auf Antrag des Stadtrats beschlossen. Eine Steuererhöhung mitten im Jahr würde nur zu zusätzlicher Unsicherheit führen, so das Argument der Parteien.

Wieviel Geld braucht man für die Sicherstellung des Existenzminimums? Auf diese Frage hat die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) eine Antwort: Nach Abzug der Wohnkosten und Krankenkassenprämien braucht eine Einzelperson mindestens 986 Franken pro Monat, um über die Runden zu kommen - also um Kleider, Lebensmittel, Telefon, Strom und ÖV-Kosten zu bezahlen. Reicht das Einkommen nicht aus, um diesen Grundbedarf sicherzustellen, erhalten die Betroffenen Sozialhilfe. In den Augen der SP sind diese 986 Franken zu tief angesetzt. Die Partei forderte deshalb per Postulat eine Erhöhung des Grundbedarfs auf 1082 Franken pro Monat. Allerdings ist gemäss Stadtrat eine eigenmächtige Erhöhung durch die Stadt gar nicht möglich. Dies obwohl der Stadtrat die Meinung der SP eigentlich teilt, wonach der Grundbedarf für Einzelpersonen zu tief sei. Auch die SKOS selber ist aufgrund einer Studie zum Schluss gekommen, dass der Grundbedarf höher sein müsste. Der Luzerner Stadtrat wird sich deshalb im Rahmen der nächsten Revision der SKOS-Richtlinien (2022) für eine Erhöhung des Betrags einsetzen. Dieses Vorgehen wird auch vom Stadtparlament unterstützt, welches das SP-Postulat überwies.

Auch für den Platz beim Schulhaus Säli gelten die strengen Benutzungsregeln.

Die Stadt Luzern hat die Benutzungsregeln für Schulhausplätze deutlich verschärft: So dürfen die Schulanlagen beispielsweise an Wochenenden vor 10 Uhr nicht betreten werden. Auch das Betreten mit Hunden ist neuerdings verboten, ebenso das Abspielen von Musik. Bei diesen Regeln handelt es sich um gerichtliche Verbote, die bei Nichtbeachten mit hohen Geldbussen sanktioniert werden können. Für die Grünen ist dies der völlig falsche Weg: Schulareale seien Teil des öffentlichen Raums, findet Mirjam Landwehr. In vielen Quartieren würden die Schulhausplätze praktisch die einzigen Treffpunkte für die Bevölkerung darstellen. Betretungsverbote seien da geradezu kontraproduktiv. «Es braucht eine grundsätzliche Haltungsänderung der Stadt», so Landwehr. In einem Postulat forderte sie den Stadtrat daher auf, auf gerichtliche Verbote zu verzichten.

Das Postulat fand keine Mehrheit. Unterstützung erhielten die Grünen einzig von der FDP. Marco Baumann sagte: «Was bringen öffentliche Räume, wenn man sie nicht nutzen darf?» Es brauche zwar Regeln, die aber mit Augenmass umgesetzt werden.

Stadtpräsident Beat Züsli (SP) anerkennt durchaus die Bedeutung der Schulhausplätze fürs Quartierleben. Gerade deshalb sei es wichtig, unerwünschtes Verhalten sanktionieren zu können. Es sei nicht selten, dass sich beispielsweise Jugendliche in der Nacht auf dem Schulhausplatz treffen, um Alkohol zu konsumieren. «Am nächsten Morgen kommen dann Familien mit Kindern auf den Platz und finden Abfälle und Scherben auf dem Boden», so Züsli.

Auch Patrick Zibung (SVP) fand, dass richterliche Verbote das einzig wirkungsvolle Mittel sind, um nötigenfalls Personen vom Platz weisen zu können. Ähnlich argumentierte die SP.