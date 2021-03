Kanton Luzern Pannensoftware zum Schnäppchenpreis? Luzern hat die neue Steuersoftware nie ausgeschrieben Luzern zahlt 215'000 Franken für eine neue Steuersoftware, beim gleichen Anbieter blättert Basel-Stadt 876'000 Franken hin. Das macht stutzig. Vor allem, weil sich die Unterschiede nicht erklären lassen. Christian Glaus 04.03.2021, 05.00 Uhr

Die Einstiegsseite zur neuen Steuersoftware ist ein Hingucker. Doch danach tauchen bei manchen Nutzern Probleme auf. Bild: Nadia Schärli (3. März 2021 )

Das Luzerner Finanzdepartement wagt keine Prognose, wann die neue Steuersoftware stabil laufen soll. An der Lösung der Probleme wird mit Hochdruck gearbeitet. Das Ausmass zeigt vor allem folgende Zahl: In den ersten rund drei Wochen nach Aufschalten des neuen Programms mussten vom Helpdesk über 1550 Anfragen bearbeitet werden. Schon in der ersten Woche stauten sich die Anfragen, wie Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation des Finanzdepartements, gegenüber unserer Zeitung erklärt. Am 8. Februar wurde deshalb Dienststellenleiter Felix Muff involviert. Anderthalb Wochen später, am 17. Februar, wurde die Departementsleitung um Regierungsrat Reto Wyss (CVP) informiert.

Sobald das Programm stabil läuft, will der Kanton analysieren, was falsch gelaufen ist. Eine erste Erkenntnis: Künftig sollen neue Programme unter Miteinbezug von allen Bevölkerungsgruppen ausgiebiger getestet werden. Im Fall der Pannensoftware waren neben der Herstellerfirma Testpersonen der Dienststelle Steuern und der Gemeindesteuerämter involviert. Erfahrene Softwarehersteller reiben sich die Augen. Sie wissen, wie sie gegenüber unserer Zeitung erklären: Ein neues Programm lässt man auch von der Zielgruppe testen.

Verantwortliche auf Tauchstation Die Softwarepanne und der Umgang damit hat viele Steuerzahler verärgert. Insbesondere die Kommunikation, als Geschäftsbereichsleiter Paul Furrer gegenüber unserer Zeitung sagte, das Programm funktioniere. Es handle sich um Anwenderfehler. Sein Vorgesetzter, Dienststellenleiter Felix Muff, musste sich öffentlich entschuldigen. Er gestand ein, Furrer habe mit seinen Aussagen «im Gesamtkontext ältere Mitmenschen beleidigt». Gerne hätte unsere Zeitung mit Paul Furrer, Felix Muff und Reto Wyss persönlich geredet. Ein Gespräch wurde zwar in Aussicht gestellt, schliesslich aber doch nicht ermöglicht. Seit dem Bericht über das Softwarechaos vom 19. Februar sind die Verantwortlichen nicht mehr direkt für Auskünfte erreichbar. Die Kommunikation läuft über Sprecherin Yasmin Kunz ‒ schriftlich. Die Beantwortung eines umfangreichen Fragenkatalogs dauerte eine Woche. Derweil geht das Finanzdepartement in die Kommunikationsoffensive. Sie produziert eine Videobotschaft, in welcher sich Felix Muff für die Fehler entschuldigt. Und sie produziert kurze Videos, in welchen das zu wenig nutzerfreundliche Programm erklärt wird.

Während der Kanton nun mit der Fehlerbehebung beschäftigt ist, drängt sich eine bedeutende Frage auf: Weshalb wurde der Auftrag für die neue Software nie ausgeschrieben? Der Kanton beziffert die Kosten auf 215'000 Franken. Rechtliche Abklärungen hätten keinen Ausschreibungsbedarf ergeben, beantwortet Sprecherin Kunz die Frage, die an Regierungsrat Wyss gerichtet war. Wie auf der Website des Kantons ersichtlich ist, müssen Lieferungen und Dienstleistungen ab einem Betrag von 350'000 Franken immer ausgeschrieben werden, wenn nicht ausnahmsweise das freihändige Verfahren zulässig ist. Darunter versteht man die direkte Vergabe eines Auftrags an eine Firma.

Separate Rechnung für Helpdesk

Doch wie kommt dieses Preisschild von 215'000 Franken zu Stande? Gemäss Kunz ist darin die «vollständige Neuprogrammierung der neuen Steuerdeklarationssoftware» enthalten. Dazu gehöre auch die Behebung von festgestellten Fehlern. Die Leistung für den Helpdesk wurde zusätzlich zu einem Fixpreis von 38'000 Franken pro Jahr eingekauft. Ob in den kommenden Jahren Folgekosten entstehen, beantwortet Kunz nicht. Da sie aber in Zusammenhang mit der Steuersoftware von «Initialausgaben» schreibt, ist anzunehmen, dass Kunz lediglich die Investition ausweist – und dass jährlich wiederkehrende Kosten folgen werden. Das würde jedoch dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen widersprechen. Dieses schreibt vor, dass beim Ermitteln des Auftragswerts «der geschätzte maximale Gesamtwert der Beschaffung über die gesamte Laufzeit» einberechnet werden muss.

Stutzig macht auch ein Blick in die E-Government-Strategie von 2017. Darin wird die Internetsteuererklärung als ein Projekt mit Kosten von 2,3 Millionen Franken aufgeführt. In dem Dokument teilt der Kanton das Projekt in vier Etappen auf: Die ersten zwei betreffen das E-Filing für natürliche und juristische Personen (digitales Hochladen von Dokumenten). Kosten: 0,7 Millionen Franken. Die anderen beiden Etappen betreffen eine Weblösung für die Steuererklärung von natürlichen und juristischen Personen. Kosten: 1,6 Millionen Franken. Damit wäre die Schwelle für eine öffentliche Ausschreibung eindeutig überschritten.

600'000 Franken für weitere Investitionen

Es scheint, dass der Kanton das grosse Projekt Internetsteuererklärung in mehrere kleine Projekte aufgeteilt hat. Kunz stellt dies in Abrede. Die E-Government-Strategie lasse keine Rückschlüsse auf die eigentlichen Kosten zu. «Diese rapportieren wir nur gegenüber dem Aufgaben- und Finanzplan.» Die Steuersoftware, im Fachjargon Client NP genannt, habe 215'000 Franken gekostet. Die grosse Differenz zu den erwähnten 1,6 Millionen begründet sie nicht. Zu den 600'000 Franken, die als Ausgaben im kommenden Jahr für die Internetsteuererklärung budgetiert sind, erklärt Kunz: Diese Budgeteingabe sei vor Jahren erfolgt. Dies, weil noch Investitionen in die Serverlösung, in die technische Infrastruktur und in Schnittstellen nötig seien. Dennoch hält sie fest: Die Annahme sei falsch, ein Grossprojekt sei in mehrere kleine aufgeteilt worden. In etwas sperriger Behördensprache schreibt Kunz: «Die Kosten für die zukünftige E-Governance-Kantonsportallösung/Internetsteuererklärung fallen unabhängig von der Erneuerung des Clients NP an.» Ob der Kanton versucht hat, eine Ausschreibung zu umgehen, bleibt unklar. In diesem Fall hätte er riskiert, Steuergelder zu verschwenden, denn Yasmin Kunz bestätigt:

«Ausschreibungen sind dazu da, das beste Produkt zum besten Preis zu beschaffen.»

Interessant ist ein Vergleich mit dem Kanton Basel-Stadt. Dieser hat die Steuererklärung für natürliche Personen ebenfalls per Februar auf eine neue internetbasierte Lösung umgestellt. Entwickler ist, wie in Luzern, die Information Factory. Basel-Stadt hat den Auftrag öffentlich ausgeschrieben und den Zuschlag am 27. November 2019 an die Firma erteilt. Die Kosten werden mit 876'000 Franken exklusive Mehrwertsteuer über vier Jahre angegeben. Darin enthalten sind nicht nur Softwareentwicklung, sondern unter anderem auch Wartung und Support. Hat Luzern ein Schnäppchen erhalten? Es scheint, als hätte Basel das umfassendere Paket bestellt. Weil der Kanton Luzern weder Auftrag noch Zuschlag für die Steuersoftware publiziert hat, ist es unmöglich, die Aufträge zu vergleichen.

Welche Konsequenzen die Softwarepanne hat, lassen Sprecherin Kunz und Regierungsrat Wyss offen. Angaben dazu, ob Forderungen gegenüber der Information Factory gestellt werden, oder ob es Folgen für die Führung der Dienststelle Steuern haben wird, machen sie nicht. Wyss jedenfalls delegiert die Verantwortung an seine Untergebenen: «Grundsätzlich ist das ein Projekt, für das die Kompetenz auf der Stufe der Dienststelle liegt.» Derweil betonen Wyss und Kunz, dass die Probleme nicht so gross seien, wie sie von aussen wahrgenommen werden. Bisher seien rund 12'800 Steuererklärungen eingegangen, davon 90 Prozent ohne den Helpdesk in Anspruch zu nehmen. Und es gebe auch positive Rückmeldungen.