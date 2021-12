Trotz abgeschafftem Gesetz: Höhere Steuern Luzerner Hausbesitzer?

Steuerwesen Trotz abgeschafftem Gesetz: Luzerner Hausbesitzer befürchten höhere Steuern Die Immobilien im Kanton Luzern werden künftig digital bewertet, das Schatzungsgesetz ist ab 2022 Geschichte. Eigentümer von Liegenschaften und Treuhänder rechnen mit höheren Steuern. Die Steuerverwaltung betont, insgesamt gebe es keine höheren Steuereinnahmen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf die mehr als 70'000 Haus- und Wohneigentümer im Kanton Luzern kommt im neuen Jahr eine grundlegende Änderung zu: Ihre Immobilien werden neu vom Bürotisch aus eingeschätzt, die unbeliebten Hausbesuche der Steuerbehörden fallen weg. Deshalb wird das vor 60 Jahren eingeführte Schatzungsgesetz abgeschafft, und die Bestimmungen für die Immobilienbewertung werden ins Steuerrecht integriert (siehe Kasten).

Jährliche Einsparungen von 1,5 Millionen Franken Eine Reform des Schatzungswesens steht im Kanton Luzern seit 2008 auf der Agenda, als der Kantonsrat zwei Vorstösse überwies, in denen eine Vereinfachung gefordert wurde. Das Projekt wurde jedoch sistiert, unter anderem wegen Differenzen zwischen der Gebäudeversicherung und der Dienststelle Steuern. 2016, bei den Diskussionen über das Sparpaket KP 17, hakte das Parlament nach und verlangte erneut eine Vereinfachung – diesmal mit Erfolg: Die Regierung begrüsste eine Reform und machte ein Sparpotenzial von jährlich 1,5 Millionen Franken aus, hauptsächlich dank dem Wegfall von acht bis zehn Stellen. Laut Beat Elmiger, Leiter des Bereichs Bewertung Vermögen bei der Dienststelle Steuern, wird dieses Ziel ohne Entlassungen erreicht. Gemäss der Regierung soll die Vereinfachung des Schatzungswesens über alle Immobilien hinweg betrachtet steuerneutral ausfallen. Dies würden Testberechnungen von knapp 18'000 Grundstücken belegen. Während der Gesamtkatasterwert, also der Land- und Gebäudeversicherungswert, leicht steige, sinke die Summe der Mietwerte im etwa gleichen Masse. Der Kantonsrat liess sich von dieser Argumentation überzeugen und verabschiedete das Geschäft im September 2019 mit 108 zu 0 Stimmen. (nus)

Neue Bewertung alle 5 statt 15 Jahre

Während sich die Einschätzer bei den Bauten auf Daten der Gebäudeversicherung stützen, orientieren sie sich für die Bewertung des Bodens an Landwertzonen. Diese wurden von einer Immobilienberatungsfirma für jede Gemeinde und jedes Grundstück neu berechnet. Damit will der Kanton gewährleisten, dass Häuser an einem Schattenhang im Entlebuch tiefer bewertet werden als solche an sonniger Lage in Meggen mit Traumaussicht auf den See und in die Berge.

Anstelle des bisherigen Neuschatzungszyklus von 15 Jahren erfolgt nun alle fünf Jahre eine Bewertung. Dafür wird auf die bisherige jährliche Indexierung des Eigenmietwerts verzichtet. Weil eine Neubewertung aller Grundstücke im Kanton auf das Stichdatum 1. Januar 2022 nicht möglich ist, bleiben die bestehenden Eigenmiet- und Katasterwerte bis zu einer Neubewertung gültig. Innerhalb von fünf Jahren sollen rund 200'000 Objekte neu geschätzt werden.

Auf einen Schlag fällt die Steuerrechnung 1400 Franken höher aus



Diese Neuschatzungen mit drohenden Steuererhöhungen sind es denn auch, die Liegenschaftsbesitzern und Treuhändern Kopfweh bereiten. Das zeigte sich beispielsweise an fünf Veranstaltungen der Gewerbe Treuhand AG, die von 1500 Personen besucht wurden. Bruno Käch, der das 160 Personen beschäftigende Unternehmen leitet, erwartet vor allem im städtischen Raum und im Agglomerationsgürtel «eher höhere als tiefere Steuerrechnungen». Wie viele Objekte künftig stärker besteuert würden, lasse sich zwar nicht prognostizieren, sagt der Präsident der Zentralschweizer Vereinigung diplomierter Steuerexperten. Es dürften aber bei Objekten an guter Lage deutlich mehr als zehn Prozent sein.

Um welche Summen es gehen kann, zeigt ein Steuerbelastungsvergleich für ein Einfamilienhaus in Ebikon, bei welchem sowohl der Eigenmietwert als auch der Katasterwert um 15 Prozent zunehmen: Bei einem steuerbaren Einkommen von beispielsweise 120'000 Franken beträgt die steuerliche Mehrbelastung gemäss neuer Methode ungefähr 1400 Franken pro Jahr. In einer ähnlichen Grössenordnung werde sich die Steuererhöhung für seine Liegenschaft bewegen, hat der in Ebikon wohnhafte Jurist berechnet.

Neben möglicherweise höheren Steuern müssen sich Immobilieneigentümer auch mit weniger Anfechtungsmöglichkeiten abfinden. Konnten sie sich bei der alten Methode via Fragebogen oder beim Augenschein vor Ort äussern, bleibt ihnen künftig nur – «aber immerhin», so Bruno Käch – die Möglichkeit einer Einsprache bei der jährlichen Steuerveranlagung. Für ihn heisst das: «Weil neu viele Bewertungsfaktoren vorgegeben sind, dürften die Chancen auf eine erfolgreiche Anfechtung vor den Steuerbehörden eher kleiner werden.»

Höhere Werte sind unabhängig von der Methode möglich



Laut Beat Elmiger, der bei der Dienststelle Steuern den Bereich Bewertung Vermögen leitet, kann es bei einer Neuschatzung aufgrund der steigenden Preisentwicklung im Immobilienmarkt unabhängig von der Methode zu einem anderen Wert kommen. «Unser Gesetzesauftrag ist die Bewertung nach dem Verkehrswertprinzip. Und diesem Prinzip haben wir – auch aus Gerechtigkeit gegenüber den Mietern – mit der vereinfachten Methode unverändert nachzukommen.»

Die Dienststelle Steuern werde jedem Eigentümer bei der neuen Schatzung die Bewertungsparameter nachvollziehbar und transparent erläutern, betont das Mitglied der Geschäftsleitung der Dienststelle Steuern. Er geht denn auch nicht von einer Einsprachenflut aus. Dass nun nicht mehr gegen den Kataster- und den Mietwert Einsprache erhoben werden kann, bezeichnet der Chefbeamte als «eine kundenfreundliche Vereinfachung».

Elmiger ist auch zuversichtlich, das Ziel von 200'000 Neuschatzungen in fünf Jahren zu erreichen – dank der einfacheren Methode und dem Wegfall von Hausbesuchen. Noch in Arbeit sei die Bestimmung der Kriterien wie Fälligkeit und Objektart für die Reihenfolge der Schatzungen. Welche Liegenschaft wann eine neue Bewertung erhält, werde dienstellenintern festgelegt.

Hauseigentümerverband will notfalls politisch aktiv werden



Stets auf die von der Regierung versprochene Steuerneutralität gepocht hat Armin Hartmann, Präsident des rund 17'000 Mitglieder zählenden Hauseigentümerverbands (HEV) Luzern und Chef der SVP-Kantonsratsfraktion. Der Ökonom aus Schlierbach rechnet aufgrund der Preisentwicklung der letzten Jahre wie Käch und Elmiger mit steigenden Steuerwerten. «Käme zu dieser allgemeinen Preisentwicklung aber noch eine technische Erhöhung durch den Systemwechsel, wäre das für die Betroffenen inakzeptabel.»

Der HEV werde «die Entwicklung genau beobachten und sich bei inakzeptablen Sprüngen politisch einschalten». Schrauben könnte man gemäss Hartmann an den Besteuerungssätzen für den Kataster- und Eigenmietwert. Denkbar wäre für ihn auch, den Landwert mit einem Korrekturfaktor zu versehen. Dafür müsste das Steuergesetz gemäss Hartmann nicht angepasst werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen