Rathausen Stiftung für Schwerbehinderte feiert Jubiläum – und steht vor einem Neuanfang Vor 50 Jahren wurde die Stiftung für Schwerbehinderte Luzern mit Sitz in Rathausen gegründet. Nun will sie feiern – und sich neu ausrichten. Stefan Dähler 03.10.2021, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über die erste Wirkungsstätte der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern (SSBL) ist zuletzt viel diskutiert worden: Es handelte sich um die alte Soldatenstube beim Eichwäldli in Luzern. Seither ist die 1971 gegründete Stiftung stark gewachsen: Sie bietet 322 Wohnplätze und 75 Tagesbeschäftigungsplätze an. Rund die Hälfte davon am Hauptsitz in Rathausen, der Rest verteilt auf zehn weitere Standorte im ganzen Kanton. Auch beim Eichwäldli ist die SSBL nach wie vor präsent – inzwischen in einem modernen Gebäude gegenüber der Soldatenstube.

Hier die Geschichte der SSBL in Bildern:

Die Soldatenstube Eichwäldli in Luzern (undatierte Aufnahme) war der erste Standort der 1971 gegründeten SSBL. Bild: Archiv SSBL 1983 konnte die SSBL das ehemalige «Kinderdörfli» beim ehemaligen Kloster Rathausen mieten. Die Jugendlichen zogen in neue Räumlichkeiten beim Utenberg um. Hier eine Aufnahme des Areals von 1964. Bild: Archiv SSBL 2007 wurde das Café in Rathausen eröffnet. Damit erfolgte ein erster Schritt hin zu mehr sozialer Durchmischung auf der Anlage. Bild: Jutta Vogel Grosses Ausbauprojekt: 2017 wurde die Anlage in Rathausen um drei Wohnhäuser erweitert. Bild: SSBL In diesem Jahr folgte die Neugestaltung der Aussenanlagen, hier der Sportplatz. Bild: SSBL

In den letzten Jahren hat die SSBL stark investiert. 2017 entstanden für knapp 60 Millionen Franken drei neue Wohngebäude in Rathausen, das Kloster wurde renoviert.

In diesem Jahr folgen nun das Innere der Kirche und die behindertengerechte Neugestaltung der Aussenanlagen für rund fünf Millionen Franken. «Wir haben nach dem Ausbau 2017 in Rathausen doppelt so viele Klientinnen und Klienten, die Aussenanlagen wurden aber nicht angepasst», sagt Geschäftsführer Pius Bernet.

Eine Bewohnerin, eine Mitarbeiterin und ein Tagesbeschäftigter der SSBL im Klostergarten in Rathausen. Bild: Jutta Vogel

Soziale Durchmischung ist das Ziel

Doch nicht nur die SSBL soll diese Infrastruktur nutzen. Die Aussenanlagen mit Sportplatz, Kleintierställen, einem Wasserbecken, Sportgeräten und einem Karussell werden rollstuhlgängig und öffentlich zugänglich sein. Die Kirche wird werktags durch Klienten für Ateliers, Kino oder Theater genutzt, aber auch für Gottesdienste, Konzerte sowie als Aula für Mitarbeitendenanlässe. Bernet:

«Wir wollen mehr soziokulturelles Leben nach Rathausen bringen, es soll ein belebtes Quartier werden für Leute mit und ohne Beeinträchtigung.»

SSBL-Geschäftsführer Pius Bernet. Bild: SSBL

Bernet spricht in diesem Zusammenhang von «Inklusion vor Ort»: Menschen mit Beeinträchtigung sollen nicht abgeschottet leben, sondern selbstbestimmt Teil der Gesellschaft sein. Dieser Prozess habe in Rathausen mit der Eröffnung des öffentlichen Cafés schon vor 14 Jahren begonnen, weitere Schritte waren 2017 die Eröffnung eines historischen Rundgangs zur bewegten Geschichte des Klosters und 2018 die Eröffnung der Galerie im Kloster und von Seminarräumen. An den übrigen zehn Standorten der SSBL sind ähnliche Massnahmen im kleinen Umfang angedacht. Geplant sind künftig Führungen, die mit Filmsequenzen einen Einblick in den Alltag der SSBL bieten sollen. «Diese sind für Interessierte und auch Schulklassen gedacht», sagt Bernet. Als Aufklärungsmassnahme, aber auch, um ausgebildete Fachpersonen Betreuung oder Quereinsteigende als Mitarbeitende zu gewinnen. Denn auch die SSBL spürt den Fachkräftemangel in der Pflege und Betreuung.

Mehr Autonomie für die Klienten

Künftig soll die Inklusion noch deutlich weiter gehen. «Wir stehen klar hinter dem Leitbild des Kantons, das möglichst viel Autonomie, Selbstbestimmung und Wahlfreiheit für die Klienten vorsieht», sagt Bernet. Die Menschen mit Beeinträchtigung sollen künftig wählen können, ob sie – soweit möglich – in Wohnungen mit Assistenzleistungen ausserhalb der elf Standorte der SSBL leben und sich nur noch tagsüber bei einer der Tagesstätten der SSBL aufhalten, um dort einer Beschäftigung nachzugehen. «Wenn jemand lieber selbstständig wohnen möchte als an einem der vielen Standorte der SSBL, dann soll dies je nach Möglichkeit auch wählbar sein», so Bernet.

«Wir müssen mit den Veränderungen der Bedürfnisse der Klienten mitgehen, weil diese immer im Zentrum unserer Bemühungen stehen.»

Um diese Bedürfnisse klarer und breiter zu eruieren, hat die SSBL gemeinsam mit der Hochschule Luzern, dem Kanton, 17 weiteren Behindertenorganisationen sowie vier Eltern- und Fachorganisationen eine Studie lanciert, bei der Klienten zu ihren Erwartungen ans Leben befragt werden. Die Ergebnisse dürften im Herbst 2022 vorliegen und werden in die neue Strategie der SSBL integriert. Auch eine Anpassung des Namens wird diskutiert, auch wenn das bei einer etablierten Marke heikel sein kann. «Das Wort Schwerbehinderte ist nicht mehr zeitgemäss und zu wenig wertschätzend, ausserdem wirkt das stigmatisierend», sagt Bernet.

Die Geschichte der SSBL Die SSBL wurde 1971 gegründet. Am Stiftungsvermögen von damals 200’000 Franken beteiligten sich mehrere Behindertenorganisationen sowie zu 40 Prozent der Kanton Luzern. Ziel war, ein zusätzliches Angebot neben der kurz zuvor gegründeten Stiftung Brändi zu schaffen, die sich auf Menschen fokussierte, die in einer geschützten Werkstatt arbeiten können. Die SSBL konzentrierte sich auf Personen, deren Behinderung ein selbstständiges Leben oder eine Integration in geschützten Werkstätten verunmöglichte. Der erste Standort war die Soldatenstube Eichwäldli Luzern, 1979 folgte eine Wohngruppe in Gunzwil. 1983 konnte die SSBL das frühere «Kinderdörfli» beim ehemaligen Kloster Rathausen mieten, die Jugendlichen zogen in neue Räumlichkeiten beim Utenberg um. Das Kloster gehörte damals einer kantonalen Stiftung. Im Verlauf der Jahre stieg aufgrund des Bevölkerungswachstums der Bedarf an betreuten Wohnplätzen und die Angebote wurden laufend ausgebaut. 1989 beschloss der Regierungsrat, die SSBL und die Stiftung, der das Kloster gehörte, zu fusionieren. Seither hält der Kanton die Mehrheit des Stiftungskapitals. «Wir sind quasi ein kantonaler Betrieb», sagt SSBL-Geschäftsführer Pius Bernet. Man könne daher nicht selbst über grössere Projekte entscheiden und stehe stets im Dialog mit dem Kanton. «Die Zusammenarbeit ist aber sehr gut.»

Kommt eine neue Zielgruppe hinzu?

Wird die SSBL künftig weniger Wohnplätze benötigen? «Nicht zwingend. Unsere langjährige Kompetenz in der Betreuung von Menschen mit schwerer Beeinträchtigung bleibt, es ist aber gut möglich, dass wir unser Angebot auf eine andere Klientel ausweiten, beispielsweise Jugendliche mit starken verhaltensauffälligen und psychischen Problemen», sagt Bernet. Für diese Klientel sind die Plätze im Kanton Luzern derzeit bekannterweise knapp. Bernet:

«Wir müssen uns anpassen und flexibler werden.»

Eine weitere Möglichkeit sei, zusätzlich temporäre Wohn- und Beschäftigungsplätze anzubieten, um pflegende Angehörige bei Bedarf zu entlasten. Beim Kinderhaus Weidmatt in Wolhusen sei das bereits möglich. Grundsätzlich sei Schrumpfen für die SSBL aber kein Tabu. «Wir sind nicht gewinnorientiert, wenn es unser Angebot weniger braucht, ist das ja grundsätzlich positiv», sagt Bernet.