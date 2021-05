Stille Wahl Der neu gewählte Gemeindepräsident von Schenkon kam dank seiner Partnerin zur Politik – nur nicht in dieselbe Partei Adrian Mehr (FDP) wurde in Stiller Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten von Schenkon gewählt – auch dank einer Vereinbarung zwischen FDP, CVP und SVP. Susanne Balli 14.05.2021, 19.00 Uhr

Die Gemeinde Schenkon wird ab dem 1. September mit Adrian Mehr (FDP) einen neuen Gemeindepräsidenten haben. Der 41-jährige diplomierte Architekt aus Schenkon übernimmt das Amt von Patrick Ineichen, der nach 13 Jahren zurücktritt. Mehr wurde am 26. April in Stiller Wahl gewählt. Überraschend kam dies weder für ihn noch für die drei Ortsparteien in Schenkon. Denn die CVP, die FDP und die SVP hatten sich bereits vor rund eineinhalb Jahren auf diesen gemeinsamen Wahlvorschlag geeinigt.

Der neu gewählte FDP-Gemeindepräsident Adrian Mehr vor dem Gemeindehaus in Schenkon. Bild: Dominik Wunderli (11. Mai 2021)

Im Frühling 2020 fanden im ganzen Kanton Luzern Gesamterneuerungswahlen auf kommunaler Ebene statt, so auch in Schenkon. «Es hat mich zwar interessiert, zu diesem Zeitpunkt kam das Gemeindepräsidium für mich aber nicht in Frage, weil ich zeitlich stark ausgelastet war», erklärt der künftige Gemeindepräsident. Adrian Mehr ist diplomierter Architekt FH und leitet das Fachteam Baumanagement bei der GewerbeTreuhand AG in Luzern. Zudem ist er Präsident der Ortsplanungskommission Schenkon. Und als Mitglied des Kirchenrats der katholischen Kirchgemeinde Sursee ist er als Präsident der Baukommission verantwortlich für die Realisierung des neuen Pfarreizentrums am Vierherrenplatz.

Doppelmandat kam nicht in Frage

Für Mehr kam ein Doppelmandat als Kirchenrat und als Gemeindepräsidenten nicht in Frage.

«Patrick Ineichen hat zu mir gesagt, wenn es nur der falsche Zeitpunkt für mich sei, dann könne man das schon lösen, und er stellte sich im Frühling 2020 nochmals zur Wahl für ein weiteres Jahr.»

Weil bis am 26. April 2021 mittags keine weitere Kandidatur für das Gemeindepräsidium bei der Gemeindekanzlei eingereicht wurde, kam es zur Stillen Wahl. «Natürlich habe ich mich sehr gefreut. Besonders die vielen Glückwünsche und Kärtli waren schön.»

Partnerin in der CVP

Dass Adrian Mehr zur Politik kam, dafür ist auch seine Partnerin Esther Lischer mitverantwortlich, mit der er seit zwölf Jahren liiert ist. Lischer ist in der Parteileitung der CVP Schenkon und Co-Präsidentin der CSV Kanton Luzern. «Ich selber kam nicht vom Elternhaus her zur Politik. Esther hingegen war schon immer politisch aktiv.» Sie habe im Rahmen der Kirchenratswahlen 2010 als Vertreterin der CVP Mauensee an einer Infoveranstaltung teilgenommen. Unter anderem sei dort auch das Ressort Bau- und Liegenschaften neu zu besetzen gewesen. «Esther meinte, das wäre doch was für mich.» Im Wissen darum, dass die katholische Kirchgemeinde Sursee an der Planung eines neuen Pfarreizentrums war und die damit verbundene Chance, in einem grossen Projekt die Bauherrschaft vertreten zu können, habe ihn interessiert.

«Ich fand einen Seitenwechsel spannend. Als Architekt einmal Bauherr sein, das war meine Motivation.»

Dies habe er aber mit seinem damaligen Vorgesetzten besprechen müssen. Dieser sei bei den Liberalen in Schenkon gewesen. So kam Mehr zur FDP. Dass er ein Liberaler sei und seine Partnerin bei der CVP, werde im Umfeld manchmal als Anlass für kleine Zündeleien genommen, «besonders wenn wir an Parteigesprächen teilnehmen und nicht am gleichen Tisch sitzen», sagt er schmunzelnd. Zu Hause seien sie sich nicht bei allen politischen Themen einig.

«In der Debatte lässt sich die eigene Argumentation überprüfen und festigen. Es kommt aber auch vor, dass ich mich von ihren Argumenten überzeugen lasse.»

Wenn Adrian Mehr das Gemeindepräsidium übernimmt, wird das Projekt des Pfarreizentrums am Vierherrenplatz Sursee praktisch abgeschlossen sein. Als Mitglied des Kirchenrats hat er per Ende Mai demissioniert. Er werde aber vorerst noch Präsident der Baukommission auf Mandatsbasis bleiben.

Seinem neuen Amt sieht er gespannt, aber auch gelassen entgegen. In gewissen Bereichen wisse er, was auf ihn zukomme, gerade auch aufgrund seiner Kommissionsarbeit. Vor allem das künftige Bevölkerungswachstum von Schenkon und alles, was damit zusammenhänge, beschäftige die Leute, das spüre man. So plant Schenkon mit den Arealen Zellfeld, Zellgut, Burg und der zweiten und dritten Etappe Kirschgarten gleich mehrere neue Überbauungen. «Hier gilt es, aufzuzeigen, dass nicht alles auf einmal realisiert wird.» Qualität vor Quantität sei hier die Devise. Sein Anliegen sei es, Schenkon als Teil einer wunderbaren Region Sorge zu tragen. «Dazu gehört nicht nur die gute finanzielle Lage; auch soziale und ökologische Aspekte sind wichtig.»

Cornet-Spieler und Fasnächtler

In Schenkon aufgewachsen, ist Mehr der Gemeinde fast immer treu geblieben, auch wenn es ihn zuweilen weggezogen habe, zum Beispiel nach Knutwil und Sursee, fügt er lachend an. So spielt er in der Musikgesellschaft Knutwil Cornet und ist Mitglied der Zunft Heini von Uri Sursee. Weil in der Coronapandemie das gemeinsame Musizieren und die Fasnacht zu kurz kamen, pflegte er seine übrigen Hobbys wie das gemeinsame Kochen mit seiner Partnerin, das Biken und Wandern.