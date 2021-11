Greppen: Urs Omlin in stiller Wahl als Gemeinderat gewählt

Stille Wahl Urs Omlin ist neuer Gemeinderat von Greppen Der parteilose 55-Jährige ist in stiller Wahl gewählt worden. Er dürfte das Ressort Finanzen übernehmen. 30.11.2021, 11.54 Uhr

Neuer Gemeinderat von Greppen: Urs Omlin. Bild: PD

Weil keine anderen Wahlvorschläge eingegangen sind, ist Urs Omlin in stiller Wahl zum neuen Gemeinderat von Greppen gewählt worden. Der 55-Jährige folgt auf Daniel Rafferty, der wegen eines neuen Jobs in Namibia per Ende Jahr zurücktritt.