Stirnrütipark Horw Gerichtsentscheid: Immobilienfirma muss nachträglich zwei Spielplätze erstellen Statt wie bewilligt drei Spielplätze baute die Alfred Müller AG in einer Horwer Siedlung nur einen – und berief sich auf eine Abnahme der Gemeinde. Doch das Luzerner Kantonsgericht sieht es anders. Roman Hodel 29.04.2021, 05.00 Uhr

Attraktivität überschaubar: Der Spielplatz der Überbauung Stirnrütipark – das Hüsli haben die Bewohner selber aufgestellt. Bild: Eveline Beerkircher (Horw, 12. März 2020)

Ein Sitzkarussell, ein Sandkasten, ein Rytiseili. Das Ganze umgeben von ein paar Sträuchern: So spartanisch – man könnte auch lieblos sagen – sieht der Kinderspielplatz des Stirnrütiparks in Horw aus. Noch. Denn die Alfred Müller AG, welche die Überbauung mit 40 Eigentumswohnungen an aussichtsreicher Lage 2016 bis 2018 realisiert hat, muss nun nachbessern. Dies hat das Luzerner Kantonsgericht kürzlich entschieden. Es weist zwei entsprechende Verwaltungsgerichtsbeschwerden der Immobilienfirma ab.

Die Geschichte begann vor mehr als fünf Jahren. Im Januar 2016 hatte die Gemeinde Horw die Baubewilligung für den Stirnrütipark erteilt. Aufgrund der hohen Gesamtqualität des Projektes gewährte sie im Rahmen eines Gestaltungsplans unter anderem einen Ausnützungsbonus von zwölf Prozent. Zur Qualität zählten auch drei Spielplätze, je für Kinder unterschiedlichen Alters, mit total 1162 Quadratmetern Fläche. Die Alfred Müller AG baute dann aber nur den einen Spielplatz mit 117 Quadratmetern Fläche. Dies stellte das Horwer Baudepartement bei einer Baukontrolle im Oktober 2018 fest und forderte die Umsetzung gemäss Bewilligung. Als die Immobilienfirma nicht darauf einstieg, folgte eine Verfügung.

Ist-Zustand sei «qualitätsvoller», findet die Beschwerdeführerin

Dagegen setzte sich die Alfred Müller AG rechtlich zur Wehr. Sie argumentierte, dass der Ist-Zustand «qualitätsvoller» sei als die ursprünglich geplante Umgebung und erwähnte eine grosse, allerdings am Hang liegende Rasenfläche, die zum Spielen diene. Zudem entspreche das Ganze der Verkaufsdokumentation für die Wohnungen. Vor allem aber betonte die Immobilienfirma, der Gemeinde am 25. Juli und 26. September 2016 geänderte Umgebungspläne mit nur einem Spielplatz vorgelegt zu haben. Diese seien von der Horwer Fachstelle Natur- und Umweltschutz abgenommen worden. Die Gemeinde widersprach dieser Darstellung. Demnach seien die geänderten Pläne nie genehmigt worden. Die Fachstelle habe lediglich den Amphibienschutz und die Bepflanzung beurteilt, jedoch keine Gesamtabnahme der Umgebung vorgenommen.

Parallel zur Beschwerde reichte die Alfred Müller AG im Januar 2019 ein Baugesuch ein mit dem Ziel, den Ist-Zustand bewilligen zu lassen. Mehrere Stockwerkeigentümer des Stirnrütiparks machten Einsprache. Die Gemeinde wies das Baugesuch im Dezember 2019 ab und pochte weiterhin auf die Umsetzung gemäss ursprünglicher Bewilligung. Auch dagegen wehrte sich die Immobilienfirma juristisch. Dies, wie auch die wegen des Baugesuchs sistierte Beschwerde, vereinigte das Kantonsgericht 2020 zu einem Fall und entschied darüber am 2. März 2021.

Genehmigte Baupläne sind verbindlich

Wie dem Urteil, das unserer Zeitung vorliegt, zu entnehmen ist, sind die im Rahmen einer Baubewilligung genehmigten Pläne verbindlich. Erst recht, wenn sie in Zusammenhang mit Sonderbauvorschriften aufgrund eines Gestaltungsplans stehen. Für jede Abweichung ist das Bewilligungsverfahren neu durchzuführen. Weder Vertreter einer Bauverwaltung noch eine Fachstelle seien befugt, «falsch realisierte Spiel- und Aufenthaltsflächen als korrekt abzunehmen» – was sie im vorliegenden Fall denn auch nicht getan haben.

Für die Richter ist insbesondere nicht nachvollziehbar, warum der Ist-Zustand der Umgebung laut Immobilienfirma «qualitätsvoller» sein soll. Das Gegenteil sei der Fall – allein schon, weil nur einer von drei Spielplätzen erstellt wurde. Dadurch habe man das Angebot an Geräten reduziert und spreche auch nicht alle Altersstufen an. Kurz: Die Ist-Situation vermöge der hohen Qualität und Vielfalt des Gestaltungsplanentscheids nicht zu genügen.

Alfred Müller AG wird das Urteil nicht weiterziehen

Die Alfred Müller AG beharrt auf Anfrage nach wie vor darauf, dass die Gemeinde die geänderten Umgebungspläne genehmigt und die Umgebung danach abgenommen habe, was «schriftlich bestätigt» worden sei. «Das Gericht beurteilt dies anders, was wir bedauern», sagt Melanie Ryser, Abteilungsleiterin Marketing und Kommunikation. Trotzdem akzeptiert die Baarer Immobilienfirma das Urteil und wird es nicht weiterziehen. Man werde in Absprache mit der Gemeinde Horw «zeitnah» zwei weitere Spielplätze realisieren – vollständig auf eigene Kosten. Dies teilte die Alfred Müller AG in einem Brief allen Stockwerkeigentümern mit.

Die Gemeinde Horw nimmt das Urteil «zur Kenntnis», wie Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP) sagt. Er sei erleichtert, dass die Alfred Müller AG das Urteil akzeptiere und der Fall bald abgeschlossen werden könne. Obschon die Gemeinde für ihr Vorgehen recht erhalten hat, sieht Zemp mit Blick beispielsweise auf die vermeintliche Abnahme der Umgebungsgestaltung einen Lerneffekt für sein Departement:

«Wir müssen klarer kommunizieren, damit es künftig keine Missverständnisse mehr gibt.»

Er geht davon aus, dass das Urteil per Ende Monat rechtsgültig sein dürfte. Womit die Spielplätze bis Ende Juli erstellt werden müssen.

Das freut die Bewohnerinnen und Bewohner des Stirnrütiparks. Zumindest jene, die den Spielplätzen wohlgesinnt sind, weil sie etwa Kinder im Spielplatzalter haben. Denn dem Vernehmen nach gibt es nach wie vor Stockwerkeigentümer, die gerne beim Ist-Zustand geblieben wären. So ein Spielplatz kann für gewisse Ohren manchmal ganz schön lärmig sein.