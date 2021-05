St.Niklausen/Horw Drama auf dem See an Pfingsten vor 90 Jahren: Vier Tote bei Unfall mit Motorboot Am Pfingstsonntag 1931 endete eine fröhliche Schifffahrt bei St.Niklausen tragisch. Das Boot füllte sich innert Sekunden mit Wasser; unter den Ertrunkenen war unter anderen ein Luzerner Velohändler. Hugo Bischof 22.05.2021, 05.00 Uhr

«Schreckliches Drama auf dem See», titelten am 25. Mai 1931 die «Luzerner Neuesten Nachrichten» (LNN). «Ein unsäglich trauriges Ende hat der Pfingstsonntag für mehrere Familien in Luzern und Umgebung genommen», schrieb der Reporter. Auch das «Luzerner Tagblatt» und das «Vaterland» berichteten ausführlich über das Unglück.

Der Luzerner Velohändler Fridolin Mehri unternahm am Nachmittag des Pfingstsonntags mit seinem Motorboot eine Fahrt auf dem See. Mit ihm auf dem Boot waren seine Ehefrau Frieda sowie zwei befreundete Paare. Das Boot sei vom Horwer Winkel her gekommen, «andere sagen von Stansstad», schrieb der LNN-Berichterstatter: «Man war fröhlich und guter Dinge und musizierte.»

Das Unglücksboot: Die Aufnahme stammt wahrscheinlich vom Nachmittag des 24. Mai 1931 vor seiner Abfahrt aus Stansstad. Fridolin Mehri (mit Handorgel) ist im Boot erkennbar. Die anderen Personen auf dem Bild sind nicht eindeutig identifizierbar. Der Bub vorne rechts gehörte nicht zur Ausflugsgruppe und verliess das Boot wohl kurz darauf. Bild: PD

Dann nahm das Drama seinen Lauf:

«In der Nähe von St.Niklausen wurde man gewahr, dass das Schiffchen sich mit Wasser füllte. Man schrie um Hilfe. Immer tiefer sank das Boot. Plötzlich ging es unter und mit ihm sämtliche Insassen. Von einem Bauernhause aus in der Nähe der Villa Stutz hörte man die Verzweifelten. Man sah, wie Hände in die Höhe ragten.»

Das Unglück ereignete sich gemäss Polizeibericht zwischen 19.30 und 20 Uhr, nicht weit vom Ufer entfernt. Zwei zufällig bei der Villa Stutz befindliche Herren aus Zürich («ein gewisser Dr. phil. Hans Bodmer und Bertschinger Eugen, Zeichner») seien die Ersten gewesen, die den Verunglückten halfen. Drei von ihnen hätten sie unter grosser Anstrengung ans Ufer bringen können, die drei anderen seien mit dem Boot versunken. Bald waren auch drei Ärzte vor Ort, zudem das Polizeikommando. Die Dampfschiffgesellschaft, die zu spät benachrichtigt wurde, schickte einen Dampfer zur Unglücksstelle, der aber nichts mehr ausrichten konnte.

Unter den Toten befanden sich neben dem Velohändler Fridolin Mehri, der im Alter von 40 Jahren starb, der 27-jährige Mechaniker Alfred Bachmann und seine gleichaltrige Braut Anna Emmenegger.

Die Todesopfer des Bootsunglücks 1931. Bild pd

Alfreds Mutter Juliana Bachmann-Burri konnte trotz künstlicher Beatmung ebenfalls nicht ins Leben zurückgeholt werden konnte. Ihr Ehemann, der Zimmermeister Josef Bachmann aus Kriens, überlebte das Unglück, ebenso wie Fridolin Mehris Ehefrau Frieda.

Schon auf dem Hinweg traten am Boot Mängel auf

Die unglücklichen Motorbootausflügler seien am frühen Nachmittag abgefahren, heisst es im Bericht der LNN. Schon auf dem Hinweg seien am Motor am sogenannten Keil Mängel aufgetreten, sodass der Propeller dann und wann leerlief. Gemäss LNN hatte Mehri einen Automotor in das Boot einbauen lassen. Bei einem Zwischenhalt in Ennethorw wurde das Boot repariert. Die Rückreise ging anfangs gut vonstatten. Doch dann, als man auf der Höhe von St.Niklausen war, begann das Boot mit Wasser vollzulaufen.

Fridolin Mehri versuchte, so rasch wie möglich auf das Ufer zuzusteuern, und schaltete einen Gang höher. Daraufhin muss sich der Keil, an dem der Propeller befestigt war, definitiv gelöst haben. «Das Wasser schoss und drängte durch die Laden des Schiffsbodens, und im Verlaufe todesbanger Sekunden waren Herr und Frau Bachmann knietief im Wasser.» Der Bericht geht dramatisch weiter:

«Herr Mehri und Sohn Bachmann eilten sofort zum Kiel, um ein Gegengewicht zu geben. In diesem Augenblick sank das Boot und die Insassen stürzten in die Flut.»

Das Ende des jungen Brautpaars sei tragisch, hält der Reporter fest, unendlich tragisch aber auch der Tod des 40-jährigen Fridolin Mehri, «der seine Frau und drei unerwachsene Kinder im Leben zurücklässt». Mehri, ein liebender Familienvater und fleissiger und strebsamer Geschäftsmann, habe erst vor kurzem sein Geschäftslokal neu eingerichtet: «Noch am Samstag sahen wir ihn vor seinem Laden, zwei Dutzend Fahrräder um sich, die der Reparatur harrten, und von seiner rührigen Gattin umsorgt.»

Grossteil der Bevölkerung konnte damals nicht schwimmen

Es sei «bedenklich», dass die ältere Generation der an einem offenen Gewässer aufgewachsenen Luzerner Bevölkerung das Schwimmen mit wenigen Ausnahmen nur vom Hörensagen kenne, bilanzierte die LNN am Samstag, 30. Mai 1931, in einer Nachbetrachtung. Das schwere Bootsunglück rufe dies wieder «mahnend» in Erinnerung. Immerhin: «Allmählich (spät genug!) ist man auch bei uns – merkwürdigerweise auf dem Umweg über grössere und kleinere Binnenstädte – zu der Einsicht gekommen, dass es eine erzieherische Unterlassungssünde ist, wenn man sein Kind nicht schwimmen lernt.»