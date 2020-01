Strasse und SBB-Brücke in Oberkirch können saniert werden Der Luzerner Kantonsrat heisst einen Kredit von 3,5 Millionen Franken für die Sanierung einer Kantonsstrasse in Oberkirch einstimmig gut. Umstritten war ein Postulat des Grünen Parlamentariers Andreas Hofer aus Sursee. Lukas Nussbaumer 27.01.2020, 17.43 Uhr

Die Brücke über die SBB-Linie bei Oberkirch soll neu gebaut werden. (Bild: Pius Amrein, 22. Juli 2019)

Die Sanierung der Kantonsstrasse im Abschnitt Länggass-Zentrum in Oberkirch war vom Kantonsrat am Montagnachmittag unbestritten: Das Parlament hiess den Kredit von 3,5 Millionen Franken einstimmig gut. So, wie das neben der Regierung auch Pius Kaufmann (CVP, Marbach), Präsident der Verkehrs- und Baukommission, im Namen der Kommission empfohlen hatten. Inbegriffen in der Sanierung sind auch der Ersatz der über 100 Jahre alten SBB-Brücke, welche die SBB-Linie Luzern-Sursee überquert, und der Bau eines Velowegs.