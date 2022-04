Strassenlärm Kanton Luzern setzt erstmals auf einen Flüsterbelag – die Stadt hat damit bereits positive Erfahrungen gemacht Auf der Luzerner Baselstrasse wird ein lärmarmer Belag eingebaut. Anderswo haben sich solche schon bewährt – doch es gibt einen Nachteil. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Auf der Luzerner Baselstrasse wird ein Flüsterbelag eingebaut. Archivbild: Dominik Wunderli

Es ist ein Novum: Zur Lärmreduktion wird auf der Baselstrasse in Luzern voraussichtlich ab 2025 ein Flüsterbelag eingebaut – der erste auf einer Kantonsstrasse. Bisher stand der Kanton diesem Belagstyp skeptisch gegenüber. Dies aufgrund der höheren Kosten und kürzeren Nutzungsdauer, wie Stephan Kieliger, Abteilungsleiter Realisierung Strassen bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur, schreibt. Doch nun hat ein Umdenken stattgefunden:

«Verschiedene Kantone haben sich aufgrund von Bundesgerichtsentscheiden und dem Druck von Umweltverbänden entschlossen, als lärmmindernde Massnahme an der Quelle lärmarme Beläge einzusetzen»,

so Kieliger. Er fügt an: «Die positiven Erfahrungen anderer Kantone und Städte veranlassten uns, die Vor- und Nachteile der lärmmindernden Beläge abzuwägen und neu zu beurteilen.» Zudem seien dank Forschung und praktischer Erfahrung die Asphaltrezepturen «deutlich verbessert» worden; weitere Forschungsprojekte laufen. Ob im Kanton Luzern nun weitere Flüsterbeläge folgen, müsse jeweils in einem umfangreichen Evaluationsprozess geprüft werden.

Stadt Luzern baute 2014 ersten Flüsterbelag ein

Bei den sogenannten semidichten Flüsterbelägen handelt es sich noch um einen relativ neuen Belagstyp. Dieser ist auf nationaler Ebene erst seit 2013 normiert, wobei gewisse Kantone schon vorher auf solche gesetzt und auch deren Entwicklung gefördert haben – insbesondere der Aargau.

Bereits Erfahrungen gesammelt hat auch die Stadt Luzern. Diese hat 2014 auf der Tribschenstrasse zwischen Eisfeld und Weinbergli erstmals einen Flüsterbelag eingebaut. Im Verlauf der Jahre sind die Langensandstrasse, ein Abschnitt beim Steghof sowie die untere Spitalstrasse dazugekommen.

«Wir haben das messtechnisch begleitet, der Nutzen ist klar erkennbar»,

sagt Roger Schürmann, Bereichsleiter Projekte im Tiefbauamt. Die Stadt werde weitere Flüsterbeläge einbauen – geplant sind solche auf der Flur- und der oberen Spitalstrasse.

Der Flüsterbelag auf der unteren Spitalstrasse. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 7. September 2018)

Wie gross der Effekt ist, hängt neben dem Hohlraumgehalt vom sogenannten Grösstkorndurchmesser ab – je kleiner dieser ist, desto weniger Lärm wird erzeugt (siehe Infotext unten). Die Stadt Luzern setzt meist auf Flüsterbeläge mit einem Durchmesser von 4 Millimetern, womit die beste Wirkung erzielt werden könne. Schürmann:

«Der Lärm nimmt zumindest anfänglich um rund 6 Dezibel ab, wodurch die Schallenergie um 75 Prozent zurückgeht.»

Auf der Baselstrasse sei ein Durchmesser von 8 Millimetern geplant, wodurch der Entlastungseffekt geringer sein wird. «Eine gewisse Vorsicht ist hier aber verständlich, weil die Belastung der Strasse aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mit vielen schweren Fahrzeugen wie Lastwagen und Bussen hoch ist.» Durch den grösseren Durchmesser werde der Belag robuster. «Gemeinsam mit der Einführung von Tempo 30 wird auf der Baselstrasse eine Lärmreduktion von anfänglich rund 3 Dezibel und damit 50 Prozent weniger Schallenergie erreicht.»

Effekt lässt nach einigen Jahren nach

Die Wirkung von Flüsterbelägen nimmt im Verlauf der Jahre mit zunehmendem Verschleiss und der Verschmutzung der Poren ab, wobei man dem mit Unterhaltsmassnahmen entgegenwirken könne. Beim 2017 eingebauten 4-Millimeter-Belag an der Spitalstrasse betrage der Effekt noch 4,7 Dezibel, sagt Schürmann. Beim 8-Millimeter-Belag an der Tribschenstrasse liege der Unterschied noch bei rund einem Dezibel, was einer Lärmentlastung von zirka 20 Prozent entspreche.

So wirken Flüsterbeläge Flüsterbeläge haben mehr Hohlräume und es werden kleinere Gesteinskörner verwendet. «Dadurch kann die Luft besser via Boden entweichen, womit sich das Pfeifgeräusch reduziert und der Abrollwiderstand für die Reifen abnimmt», sagt Roger Schürmann, Bereichsleiter Projekte im Tiefbauamt der Stadt Luzern. Da bei herkömmlichen Belägen weicheres Bindemittel verwendet werden kann, sind diese weniger empfindlich. Ein solcher könne 15 bis 20 Jahre lang verwendet werden. «Bei Flüsterbelägen kommt es eher zu Rissen und Gesteinsausbrüchen, bei herkömmlichen zu Verformungen», sagt Schürmann. Die Lebensdauer von Ersteren nehme dadurch ab – wenn auch weniger stark, als das früher vermutet worden ist. Zuerst war die Rede von 50 Prozent. «Inzwischen rechnet man mit einer rund 20 Prozent kürzeren Lebensdauer – wobei exakte Vorhersagen nach wie vor sehr schwierig sind», sagt Schürmann. Es fehlen Langzeiterfahrungen, zudem spielt die Qualität des Strassenunterbaus und die Belastung auch eine grosse Rolle. Bezüglich Baukosten seien Flüsterbeläge nicht teurer. «Mehrkosten entstehen durch den intensiveren Unterhalt beziehungsweise die kürzere Lebensdauer.» Etwas andere Angaben macht Stephan Kieliger, Abteilungsleiter Realisierung Strassen beim Kanton Luzern. Er schreibt, konventionelle Beläge hätten eine durchschnittliche Lebensdauer von zirka 25 bis 30 Jahren. Bei einem 4-Millimeter-Flüsterbelag müsse die Deckschicht nach rund 10 bis 15 Jahren, bei 8 Millimetern frühestens nach 15 Jahren erneuert werden.

