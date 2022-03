Emmer Mitte kritisiert Bypass und will Komitee gründen

Strassenprojekt Die Mitte Emmen kritisiert den Bypass – und will nach Krienser Vorbild für Verbesserungen kämpfen Der Autobahnausbau werde die Gemeinde Emmen massiv belasten, dieser aber wenig bringen, so die Mitte. Sie will nun gemeinsam mit anderen Parteien aktiv werden. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Kriens kämpft seit langem für eine vollständige Überdachung der Autobahn im Rahmen des Strassenprojekts Bypass. Nicht nur der Stadtrat, auch sämtliche Ortsparteien setzen sich in einem Komitee für diese Forderung ein. Nun trägt das Vorgehen erste Früchte. Kürzlich haben Bund, Stadt Kriens und Kanton vereinbart, in einer gemeinsamen Testplanung weitergehende Überdachungen oder städtebauliche Verbesserungen zumindest nochmals vertieft zu prüfen.

Nun könnte das Krienser Vorgehen zum Vorbild für Emmen werden. Denn der Bypass stösst auch dort auf Kritik. Christian Meister, Präsident der Mitte Emmen, schreibt auf Twitter, man fordere vom Bund «ein Entgegenkommen und klare Nachbesserungen am Projekt». Denn, so Meister:

«Der Nutzen ist für Emmen nicht vorhanden. Die Belastung jedoch massivst.»

Und mit Verweis auf das Krienser Beispiel mit der Testplanung sagt er: «So etwas wollen wir auch erreichen.» Eine Einsprache der Gemeinde Emmen beim Bund mit der Forderung nach Verbesserungen ist bereits hängig. Nun will die Mitte zusätzlichen Widerstand mit der Unterstützung weiterer Ortsparteien auf die Beine stellen. Wer mitmacht, sei noch offen. Man sei mit den anderen Parteien im Gespräch, habe aber noch keine definitiven Antworten erhalten.

Blick auf die Autobahn und die Gemeinde Emmen. Bild: Nadia Schärli (11. Oktober 2021)

«Enorme Einschränkungen» während der Bauphase

Christian Meister, Präsident der Mitte Emmen. Bild: PD

Meister betont, dass die Mitte Emmen nicht per se gegen den Bypass sei. Doch so wie das Projekt derzeit aufgegleist ist, könne man dieses nicht unterstützen. Es seien noch grosse Verbesserungen nötig. Darum sei man auch dem neuen Pro-Bypass-Komitee nicht beigetreten. «Der Bypass bringt Emmen praktisch keine Verkehrsentlastung. Auf der anderen Seite werden die Einschränkungen während der Bauphase enorm sein.» Der Anschluss Emmen Süd wird lange nur eingeschränkt nutzbar sein. «Der Verkehr soll daher auf Strassen durch Wohnquartiere umgeleitet werden. Zudem rollt auch der Aushub auf Lastwagen durch Emmen nach Rothenburg», sagt Meister. Hinzu komme, dass sich viele Installationsflächen für Baumaterial in Emmen befinden.

Weiter müsse das ÖV-Angebot stark verbessert werden, damit die Leute während der Bauphase diesen vermehrt nutzen, um ein Verkehrschaos möglichst zu vermeiden. Für die Verkehrsführung nach der Eröffnung schlägt Meister vor, dass der Verkehr vom Seetal via Buchrain statt via Emmen auf die Autobahn gelotst werden könnte. Er erinnert zudem daran, dass wie in Kriens auch in Emmen die Autobahn vielerorts nicht überdacht sei.

