Strassensanierung in Vitznau beginnt bereits Ende März «Wir können nicht länger warten», sagt der Kanton Luzern zu Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse in Vitznau. Das Hauptstück dagegen wird wie geplant frühestens 2021 saniert. Monika van de Giessen 12.02.2020, 16.04 Uhr

Die Kantonsstrasse in Vitznau, Abschnitt Bürglen bis Kantonsgrenze Schwyz, ist sanierungsbedürftig. Für die Arbeiten an der 350 Meter langen Strecke ist eine zeitweise komplette Sperrung der Strasse notwendig. Pius Suter und Beat Hofstetter von der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern informierten am Dienstag in Vitznau über das Strassensanierungsprojekt und die damit verbundene Sperrung. Die Informationsveranstaltung, die sich besonders an die betroffene Bevölkerung der Gemeinden Vitznau und Gersau richtete, verlief ruhig. Es machte ganz den Eindruck, dass die rund 100 Besucher ihre Meinung zu den Sanierungsarbeiten gemacht hatten.