Prostitution Der Kampf um Akzeptanz bleibt: «Sexarbeit braucht immer auch eine Portion Empathie» Birgitte Snefstrup geht in Pension. Mit dem Verein LISA war sie die letzten acht Jahre für den Strassenstrich im Ibach im Einsatz. Sandra Monika Ziegler 08.03.2021, 05.00 Uhr

«Heute, am 8. März, würden wieder alle Frauen auf dem Luzerner Strassenstrich eine rote Rose bekommen. Als Zeichen der Anerkennung und weil es der internationale Frauentag ist», sagt Birgitte Snefstrup, Geschäftsleiterin Verein LISA. Der Verein berät Sexarbeiterinnen bei den Themen Gesundheit, Sicherheit und Recht, er arbeitet in der Aidsprävention und bietet den Frauen wöchentlich einen Mittagstisch im Zentrum Barfüesser. Damit setzt er sich für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation ein. Zur Rosenübergabe kommt es heuer nicht, denn Sexarbeit ist seit Mitte Oktober verboten.

Das Gespräch mit Birgitte Snefstrup (59) findet im Vereinsbüro am Franziskanerplatz in der Luzerner Kleinstadt statt. Es ist einer ihrer letzten Arbeitstage als Fachfrau für Sexarbeit. Ende März verlässt sie das Team und geht in Pension. Sie war seit 2005 in Zentralschweiz in der aufsuchenden Präventionsarbeit tätig. Die Prostitution gehört zum ältesten Gewerbe, der Kampf um Akzeptanz bleibt und behördliche Hürden sind hoch.

Der «Hotspot» gibt Sicherheit

Snefstrup: «Unsere Arbeit hat nicht das Ziel, die Frauen von der Strasse zu holen, sondern ihnen ein sicheres Arbeitsklima zu schaffen. Unsere Vereinsarbeit trägt das in die Öffentlichkeit. Sexarbeit braucht immer auch eine Portion Empathie.» Welche erreichten Ziele haben Snefstrup besonders erfreut? Das Sexbusiness habe sich mit dem Verdrängen des Strassenstrichs aus den Wohnquartieren ins abgelegene Industriegebiet Ibach massiv verändert. Deshalb war die Aufgabe, für die Stadt ein Betreuungsangebot für den Strassenstrich auszuarbeiten, ein sehr wichtiger Schritt.

Im Dezember 2012 konnte Snefstrup als Projektleiterin mit mit dem Konzept für den Beratungscontainer für Frauen auf dem Strassenstrich, starten. Das Projekt wurde von Stadt, Kanton und Bund unterstützt. «Ein Jahr später wurde der Container aufgestellt», erinnert sich Snefstrup. Zu Beginn war es ein Pilotprojekt, das auf 18 Monate befristet war. Heute ist der «Hotspot» ein fester, unverzichtbarer Bestandteil des Luzerner Strassenstrichs und wird vom Verein LISA betrieben.

Arbeitsverbot bringt Prostituierte in Notlage

«Mit dem Angebot haben wir einen direkten Kontakt. Das ist äusserst wichtig und schafft das nötige Vertrauen für die Zusammenarbeit und gibt den Frauen Sicherheit. Nur wenn Vertrauen da ist, können wir helfen», erklärt sie den Hotspot-Einsatz. Doch diese Arbeit muss nun ruhen. Däumchen drehen geht trotzdem nicht. Denn das aktuelle Arbeitsverbot verschärft die finanzielle Notlage der Frauen massiv und lässt das Telefon pausenlos klingeln.

«So prekär wie momentan haben wir es noch nie erlebt. Die Frauen, die sich jetzt bei uns melden, leiden unter einem enormen Druck, haben Angst, alles zu verlieren.»

Sonst sind diese Frauen trotz all den Widrigkeiten rund um ihren Job erstaunlich lebensfreudig und positiv: «Das ist schon sehr beeindruckend, wie sie mit dieser Situation umgehen. Bevor sie loslegen, fragen viele Frauen zuerst mich, wie es mir und wie es meinen Eltern geht. Diese herzliche empathische Haltung könnten auch privilegiertere Mitmenschen an den Tag legen.» Und diese immer wieder erlebte Wertschätzung nimmt Birgitte Snefstrup mit den dazugehörenden Bildern mit in die Pension.



