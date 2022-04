Radarfallen im Kanton Luzern: Ergebnisse sollen öffentlich werden

Strassenverkehr Alle sollen wissen, wie viele im Kanton Luzern zu schnell Auto fahren: Statistik der Blitzer soll veröffentlicht werden Wo die Luzerner Polizei ihre Radarfallen aufstellt, ist für jedermann einsehbar. Nun wollen die Grünen auch die Ergebnisse der Tempokontrollen öffentlich machen. Die ersten Reaktionen lassen eine sehr kontroverse Diskussion erwarten. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Die Grünen möchten die Ergebnisse von Radarkontrollen wie hier bei der Langensandstrasse in Luzern öffentlich machen. Bild: Corinne Glanzmann

Geht es im Luzerner Kantonsrat um Verkehrsbussen, Blitzerstandorte und die Öffentlichkeit von Daten, gehen die Emotionen hoch. Der Grüne Maurus Frey packt nun gleich all diese drei Themen in seinen jüngsten Vorstoss: Der Krienser möchte die Ergebnisse von Radarkontrollen genauso öffentlich zugänglich machen, wie es die Radarstandorte seit Juli 2021 sind. Das würde auch Rückschlüsse auf Bussenerträge zulassen. Die Diskussion über Freys Vorstoss dürfte also sehr kontrovers geführt werden. Wann sie stattfindet, entscheidet die Regierung. Sie hat für ihre Antwort auf das Postulat maximal ein Jahr Zeit.

Vorerst muss sich der Postulant die Frage gefallen lassen, warum ausgerechnet er diesen Vorstoss verfasst hat. Schliesslich haben sich Frey und die Grünen im Juni 2020 im Parlament «entschieden» gegen die von SVP-Vertreter Daniel Keller geforderte wöchentliche Veröffentlichung der Radarstandorte gewehrt. Der Bauvorsteher der Stadt Kriens antwortet, die öffentliche Ankündigung von Radarkontrollen mache die Strassen nicht sicherer. Anders sei dies mit der Bekanntgabe der Ergebnisse, die «einen Mehrwert zur Steigerung der Sicherheit auf den Strassen darstellen könnten».

Noch wichtiger könne der Nutzen in der Kommunikation sein. Die Stadt Kriens werde häufig mit einzelnen Beobachtungen über das Nichteinhalten von Tempo 30 vor Schulhäusern und anderen sensiblen Einrichtungen konfrontiert. Frey glaubt:

«Mit standardisierten Ergebnissen von Tempomessungen können sich alle ein Bild über die Einhaltung der Geschwindigkeitsregeln machen. Das fördert das Vertrauen in die Verkehrsplanung und die geltenden Vorschriften.»

Es könne nicht sein, dass nur jene von der Veröffentlichung von Blitzerstandorten profitieren, die gerne etwas zu schnell fahren.

SP und GLP dürften Grünen helfen

Geht es im Kantonsrat um ein Ja oder Nein zu seinem Postulat, wird Maurus Frey auf die Unterstützung von Josef Schuler zählen können. Der SP-Parlamentarier aus Hitzkirch lehnte die Veröffentlichung der Standorte von Radarkästen wie Frey ab. Dies, weil die Polizei deshalb einen Mehraufwand zu leisten habe und weil gewiefte Autofahrer durch Kenntnis der Blitzerstandorte auf andere Strecken ausweichen würden. Mit der Bekanntgabe der Auswertungen könnten nun nicht nur Autofahrer, sondern auch Anwohner, Gemeinden und Schulen profitieren, argumentiert Schuler – und ergänzt:

«Wenn schon die Standorte von Radarfallen veröffentlicht werden, dann auch die Ergebnisse.»

Voraussichtlich kann Maurus Frey auch mit der Stimme von Mario Cozzio rechnen. Der Grünliberale aus Sursee bezeichnet den Vorstoss nämlich als «schlüssig», und er ziele auf die von der GLP hochgehaltene Transparenz ab. «Das Postulat kann zudem als Überprüfung der Auswirkungen der Öffentlichmachung von Radarfallen betrachtet werden.» Trotzdem werde er vor einem definitiven Entscheid zuerst die Stellungnahme der Regierung und die Diskussion in seiner Fraktion abwarten.

FDP kann sich Support vorstellen, Mitte-Frau ist skeptisch

Das gilt auch für Rolf Born, der wie Josef Schuler und Mario Cozzio in der Kommission für Justiz und Sicherheit politisiert. Also in jener Kommission, in der polizeiliche und datenschutzrechtliche Fragen thematisiert werden. Eine Zustimmung liegt für den Emmer FDP-Vertreter Born aber im Bereich des Möglichen – «sofern die Daten der Tempomessungen für die Verbesserung der Verkehrssicherheit eingesetzt werden und ohne erheblichen Mehraufwand zur Publikation aufbereitet werden können».

Weitaus skeptischer ist Inge Lichtsteiner, die Präsidentin der Kommission für Justiz und Sicherheit. Sie äussert sich jedoch als Mitte-Politikerin und nicht als Kommissionspräsidentin, da das Thema dort nicht besprochen worden sei. Lichtsteiner findet, der Strassenverkehr dürfe nicht überreguliert werden. Ihr sei auch nicht klar, wie die Daten ausgewertet würden, wer Zugang haben soll und wie es mit der Löschung aussehe.

Skeptisch ist die seit Ende 2009 im Kantonsrat politisierende Geschäftsführerin des Luzerner Staatspersonalverbands auch aus einem weiteren Grund. Ihrer Ansicht nach müsste die Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmenden gemessen werden, weil auch viele Unfälle mit E-Bikes sowie Scootern passieren würden. Lichtsteiners Fazit lautet deshalb: «Sollte der Vorstoss wirklich zur Verkehrssicherheit beitragen, wäre das ideal. Zuerst wird er aber viel Bürokratie verursachen.»

SVP-Vertreter zweifelt an Nutzen in der Praxis

Dieser Ansicht ist auch Daniel Keller, der Urheber der wöchentlich publizierten Standorte der Radarfallen:

«Wir sollten die Verwaltung nicht mit noch mehr statistischer Mehrarbeit bemühen.»

Der Udligenswiler SVP-Vertreter wird das Postulat ablehnen – aber nicht in erster Linie wegen der dadurch verursachten Bürokratie, sondern weil die Auswertungen in der Praxis keinen Mehrwert brächten.

Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen würden nämlich nicht die Verkehrslage über einen längeren Zeitraum widerspiegeln, sondern seien bloss eine nicht systematische Momentaufnahme. «Punktuelle Aufnahmen verfälschen das Bild aber in erheblichem Masse», sagt der seit Anfang 2008 im Kantonsrat mitwirkende Unternehmer. Und macht ein Beispiel: «Wenn die Polizei in einem Dorf einen semistationären Blitzer aufstellt, der zudem von vielen Autofahrenden mit Ortskenntnissen frequentiert wird, wird dort sogar langsamer gefahren als üblich. Das Gerät ist ja meist gut sichtbar.»

Polizei gibt Daten auf Anfrage weiter Der Grüne Kantonsrat Maurus Frey schreibt in seinem Vorstoss, Gemeindebehörden könnten das Informationsbedürfnis der Bevölkerung über die Ergebnisse von Tempomessungen «nur nach Rückfrage bei den lokalen Polizistinnen und Polizisten und nach deren Gutdünken stillen». Auf die Frage, ob die Stadt Kriens, in deren Exekutive Frey sitzt, die Daten also nur auf Nachfrage hin erhalte, antwortet er ausweichend: Ihm sei «als Kantonsrat kein diesbezüglicher formalisierter Informationsaustausch bekannt». Laut Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, erhalten Gemeinden bereits heute auf Anfrage Daten. In der Regel würden die Zahl der total gemessenen und der zu schnell erfassten Fahrzeuge sowie allenfalls noch das registrierte Höchsttempo einer Kontrolle manuell ausgewertet und bekannt gegeben. (nus)

