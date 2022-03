Strassenverkehr Einwohnerrat Emmen fordert: Die Autobahn soll überdacht werden Als Entschädigung für die Bypass-Bauarbeiten soll die A2 eingehaust werden, denn diese führt mitten durch Emmer Wohngebiete. Der Vorstoss der Mitte Emmen wird von allen Fraktionen unterstützt. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die A2 bei Emmen Nord, wo die Autobahn mitten durch Wohngebiet führt. Bild: Pius Amrein (Emmen, 3. März 2022)

Die Stadt Kriens kann gemeinsam mit dem Bundesamt für Strassen und dem Kanton Luzern eine Testplanung für Überdachungen der Autobahn im Rahmen des Strassenprojekts Bypass durchführen. Dieser Erfolg weckt Begehrlichkeiten: Der Emmer Mitte-Präsident Christian Meister forderte via Twitter vom Bund «ein Entgegenkommen und klare Nachbesserungen» am Bypass-Projekt. Gegenüber unserer Zeitung sagte er kürzlich mit Verweis auf die Krienser Testplanung: «So etwas wollen wir auch erreichen.»

Doch was genau fordert die Mitte Emmen? Schliesslich wird die neue Autobahn nicht auf Emmer Boden zu stehen kommen. Und Emmen profitiert zwar kaum vom Bypass, hat aber auch wenige Nachteile – abgesehen von der Bauphase, die wohl massiven Mehrverkehr nach Emmen bringt. Auf Nachfrage präzisiert Christian Meister:

«Wir verlangen ebenfalls eine Testplanung für eine Einhausung, aber nicht für den Bypass, sondern für die A2 im Bereich Chörbli bis Rüeggisingerstrasse.»

Dieser Streckenabschnitt, also im Bereich Emmen Nord, führt praktisch ausschliesslich durch Wohngebiet. Die Situation ist also vergleichbar mit Kriens. Die Überdachung wäre für Meister eine Ausgleichsmassnahme für die Einschränkungen in der Bauphase sowie eine Entschädigung für den «historischen Fehler», dass vor 50 Jahren die Autobahn A2 mitten durchs Wohngebiet gebaut wurde und die Gemeinde in zwei Hälften teilt.

Die Autobahn als Nachbarin: die markante Schallschutzmauer der A2 bei der Gersagstrasse mit Blick in Richtung Schaubhus. Bild: Pius Amrein (Emmen, 3. März 2022)

Darüber hinaus fordert die Mitte-Fraktion konkrete Funktionen des Dachs: eine Veloroute inklusive Rampe beim Mooshüsli und Verbindung zum Dammweg an der Reuss, eine Wildtierbrücke beim Riffigwald sowie Fotovoltaikanlagen.

Forderung wurde vor zwei Jahren abgelehnt

Die Idee der Überdachung hat durch die Krienser Testplanung Aufwind bekommen. Tatsächlich ist sie in Emmen aber nicht neu: Schon vor zwei Jahren forderte die damalige CVP-Fraktion «eine Teilüberdachung und Begrünung der A2 zwischen Anschluss Emmen Nord und der Brücke über der Rüeggisingerstrasse». Die Forderung war Teil von vier Vorstössen der CVP in Zusammenhang mit der Bypass-Planauflage. Alle wurden durch den Einwohnerrat überwiesen – mit Ausnahme der Überdachungsforderung, da diese nicht Teil des Perimeters ist.

Der Gemeinderat legte Einsprache gegen das Bypass-Projekt ein. Gefordert wurden Massnahmen, um Ausweichverkehr in der Bauzeit zu verhindern, sowie ein Ausbau des ÖV-Netzes. Auch solle der Transport des Aushubmaterials ausnahmslos über die Autobahn erfolgen. Für die Zeit nach dem Bau forderte Emmen ein Konzept zur Verkehrsentlastung des untergeordneten Strassennetzes. «Diese flankierenden Massnahmen fordern auch wir, sie sind aber nicht Teil unseres Vorstosses, weil sie bereits in der Einsprache enthalten sind», erklärt Christian Meister. Zudem sei die Mitte nicht grundsätzlich gegen den Bypass.

Offene Autobahn als «Schwerverbrechen an der Lebensqualität»

Die Mitte reichte am Montag ein Postulat mit ihren Forderungen ein, das von allen Fraktionschefinnen und -chefs im Namen ihrer Fraktion sowie von Paul Jäger (unabhängig) mitunterzeichnet wurde. Der Vorstoss wird also vom gesamten Einwohnerrat unterstützt. Auch eine Umfrage unserer Zeitung zeigt, dass das Anliegen auf Anklang stösst. So sagt etwa SVP-Präsident Markus Schumacher: «Ich persönlich bin für eine Testplanung zur Einhausung der A2, das wäre gut für die Lebensqualität in Emmen.» Den Bau der A2 durch Wohngebiet in den 1970er-Jahren bezeichnet er als «Schwerverbrechen an der Lebensqualität der Bevölkerung». Er wie auch seine Partei seien aber grundsätzlich für den Bypass:

«Es braucht diese Verkehrslösung für die Stadt und Agglomeration Luzern.»

«Zumindest gegen den Lärm würde eine Einhausung etwas bringen», sagt Grünen-Präsidentin Monique Frey. Abgase, Feinstaub und Mikroplastik durch Reifenabrieb sowie weitere klimaschädliche Faktoren der Autobahn würden damit aber nicht aus der Welt geschafft. Die Grünen lehnen den Bypass grundsätzlich ab. «Die Überbelastung der Quartiere ist uns ein Dorn im Auge und Emmen muss sonst schon viel Lärm ertragen», sagt SP-Co-Präsidentin Judith Suppiger, deren Partei in der Tendenz gegen den Bypass ist. Das Bypass-Projekt biete die einmalige Chance, eine Überdachung der A2 zu verlangen.

Als Einziger kritisch äussert sich FDP-Präsident Martin Birrer, der den Bypass unterstützt. Zwar sagt er: «Der Wunsch, dass die Autobahn in Emmen überdacht wird, ist legitim.» Die Wohnqualität in Emmen würde dadurch steigen. Doch, so Birrer: «Meiner Meinung nach darf die Forderung nach einer Überdachung nicht den Bypass konkurrieren oder gar verhindern.» Es sei genau abzuklären, ob Emmen mit diesem Partikularinteresse das Projekt Bypass belasten wolle – auch weil dadurch eine Mitfinanzierung durch Emmen aufs Tapet kommen werde.

