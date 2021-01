Strategie Der Kanton Luzern rüstet sich für den Klimawandel Mehr Hitzetage und heftigere Niederschläge: Das fordert nicht nur Luzerner Landwirte heraus. Ein 170 Seiten starker Bericht zeigt Massnahmen auf. Alexander von Däniken 11.01.2021, 16.00 Uhr

Das Gemüse der Gebrüder Blaser in Ruswil muss wegen Trockenheit bewässert werden. Nadia Schärli (15. April 2020)

Es war ein Donnerwetter, das 2019 über die Schweiz und den Kanton Luzern hineinbrach: Tausende Jugendliche und Erwachsene demonstrierten für einen besseren Umweltschutz und verbindliche Klimaziele. Als Blitzableiter hat der Luzerner Regierungsrat am 24. Juni eine Klima-Sondersession einberufen, um Dutzende Vorstösse zu kanalisieren. Der Kantonsrat gab schliesslich der Regierung den Auftrag, einen Planungsbericht über die kantonale Klima- und Energiepolitik anzufertigen.

Jetzt ist der Nachhall des Donnerwetters in einer lesbaren und ausführlichen Form dargestellt. Während eines Jahres haben Experten aus allen kantonalen Departementen daran gearbeitet. Auch Verbände, Parteien und die Hochschule konnten am 173 Seiten starken Bericht mitwirken. Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD) und Jürgen Ragaller, Klimaexperte aus dem Departement, haben den Planungsbericht am Montagvormittag vorgestellt – und gleichzeitig in die Vernehmlassung geschickt. Der Bericht ist in zwei Hauptteile gegliedert: Klimaschutz mit verbindlichem Ziel (siehe Kasten unten) und Anpassung an die Folgen des Klimas. Hier erklärt Fabian Peter den Bericht in einem Video:

Von neun Bereichen haben nur zwei auch Chancen

Kurz vor der besagten Klima-Sondersession ist FDP-Regierungsrat Fabian Peter mit dem Zug die Bernina-Passstrecke entlanggefahren: «Es war erschreckend zu sehen, wie stark sich der Gletscher zurückgezogen hat.» Auch sonst seien die Folgen des Klimawandels sichtbar. 2020 sei das global wärmste Jahr seit Messbeginn gewesen, in der Schweiz häufen sich Hochwasserereignisse und trockene Sommer, es gibt mehr Hitzetage und der Schnee zieht sich in höhere Lagen zurück.

Der Kanton Luzern hat im Bericht neun Handlungsfelder definiert, wovon sich nur in zwei auch Chancen des Klimawandels abzeichnen. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse in jedem Handlungsbereich:

Wasser: Schon heutzutage ist in einzelnen Luzerner Regionen das Trink- und Brauchwasser in trockenen Sommern knapp. Der Kanton erarbeitet mit den Gemeinden, Wasserversorgungen und Regionalen Entwicklungsträgern eine Strategie zur ganzjährigen Wassernutzung und -versorgung. Auch lokale Speichermöglichkeiten werden geprüft.

Die zunehmende Hitze und lange Trockenheit führen zu einer höheren Sterblichkeit von hitzeempfindlichen Baumarten wie Fichte, Buche und Weisstanne. Ein verstärkter Einsatz für die Biodiversität soll den Wald als Ganzes besser schützen. Zudem soll Holz in Zukunft vermehrt als Bau- und Brennstoff genutzt werden können. Landwirtschaft : Der trockene Sommer 2018 hat gezeigt, wie stark Kulturpflanzen und Nutztiere leiden, wenn es heiss ist und es an Wasser mangelt. Nebst den Massnahmen betreffend Wasserversorgung fasst der Kanton auch verstärkte Massnahmen für die Landwirte ins Auge. Zum Beispiel in der Aus- und Weiterbildung oder durch Beratungen rund um Böden mit einem höheren Humusanteil und einer höheren Wasserspeicherfähigkeit.

Durch die hohe Sommertrockenheit und hohe Durchschnittstemperaturen sind Gewässerökosysteme und Feuchtstandorte besonders gefährdet. Hier setzt der Kanton auf bestehende Pläne, will aber auch Moore als CO2-Speicher besser erhalten. Naturgefahren: Der Hochwasserschutz soll durch raumplanerische Massnahmen und den Unterhalt der Gewässer gewährleistet werden. Der Kanton beteiligt sich dabei auch an einem Pilotprojekt des Bundes zum Schutz von Gebäuden vor Hochwasser.

Der Hochwasserschutz soll durch raumplanerische Massnahmen und den Unterhalt der Gewässer gewährleistet werden. Der Kanton beteiligt sich dabei auch an einem Pilotprojekt des Bundes zum Schutz von Gebäuden vor Hochwasser. Gesundheit : Der Kanton will besser über neue Krankheitserreger informieren – schliesslich fühlen sich mit zunehmender Wärme exotische Mücken auch hierzulande wohl.

: Der Kanton will besser über neue Krankheitserreger informieren – schliesslich fühlen sich mit zunehmender Wärme exotische Mücken auch hierzulande wohl. Energie: Im Winter muss weniger geheizt werden, dafür braucht es im Sommer mehr Kühlung. Das kommt der Wirkung von alternativen Energien wie der Fotovoltaik entgegen. Der Kanton will die räumliche Energieplanung in die Richtplanung integrieren.

Im Winter muss weniger geheizt werden, dafür braucht es im Sommer mehr Kühlung. Das kommt der Wirkung von alternativen Energien wie der Fotovoltaik entgegen. Der Kanton will die räumliche Energieplanung in die Richtplanung integrieren. Tourismus: Frühlings- und Herbstsaisons werden länger und die Sommerfrische rund um den Vierwaldstättersee und in den Bergen machen den Kanton Luzern auch im Sommer zu einer attraktiven Tourismusdestination.

Frühlings- und Herbstsaisons werden länger und die Sommerfrische rund um den Vierwaldstättersee und in den Bergen machen den Kanton Luzern auch im Sommer zu einer attraktiven Tourismusdestination. Raumentwicklung: Der Kanton will den Gemeinden Instrumente in die Hand geben, um ihre Bau- und Zonenordnungen mit Anforderungen zum klimaangepassten Bauen zu ergänzen.

So will Luzern bis 2050 Null Treibhausgase ausstossen (avd) Mit den jetzt schon spürbaren Auswirkungen des Klimawandels zurechtkommen – das ist ein Teil der Luzerner Klima- und Energiestrategie (siehe Haupttext). Der andere Teil befasst sich mit dem Ziel, den Ausstoss an CO2 bis im Jahr 2050 auf netto Null zu reduzieren. Dieses Ziel verfolgen das Pariser Klimaschutzabkommen, die EU und die Schweiz, aber auch der Kanton Luzern hat sich an der Klimasondersession vom 24. Juni 2019 klar für diesen Zeithorizont ausgesprochen. Wie ambitioniert das ist, zeigen folgende Zahlen: Im Jahr 2010 sind im Kanton Luzern 2,7 Millionen Tonnen CO2 ausgestossen worden, 2016 2,3 Millionen Tonnen. Die Experten des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD) gehen davon aus, dass der Gesamtausstoss bis in zwanzig Jahren auf 0,4 Millionen Tonnen gesenkt werden kann. Diese Restmenge müsste über Emissionsminderungszertifikate kompensiert werden – und über neue Technologien, mit denen das CO2 der Luft entnommen und zum Beispiel im Boden gespeichert werden kann. «Solche Technologien gibt es bereits und wir sind überzeugt, dass sie in den nächsten Jahren zum breiten Einsatz kommen werden», sagt BUWD-Vorsteher und FDP-Regierungsrat Fabian Peter. In zwei Bereichen sind weiter Emissionen möglich Gründe, weshalb die Emissionen nicht auf Null gesenkt werden können, gibt es zwei: die Landwirtschaft und die Abfallbewirtschaftung. Luzern ist gemäss dem Planungsbericht ein sehr tierintensiver Kanton, was im schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich viel Treibhausgase verursacht. Diese Emissionen sollen deshalb bis 2050 halbiert werden. Bei der Abfallbewirtschaftung führt Fabian Peter an, dass die Menge an Siedlungsabfällen in den letzten Jahren gestiegen ist. Zwar könne der Trend mit verpackungsarmen Einkäufen und mehr Recycling gestoppt werden, doch gleichzeitig wachse auch die Bevölkerung. Eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 25 Prozent sei deshalb schon sehr ambitioniert. Während der Kanton bei der Landwirtschaft und der Abfallbewirtschaftung je ein Auge zudrückt, gilt in den Bereichen Verkehr, Industrie und Gebäude im Jahr 2050 die Nulltoleranz. Mit rund einem Drittel der Treibhausgasemissionen stellt der Verkehr die grösste Treibhausgasquelle im Kanton Luzern dar. Hier ist man aber primär auf den Bund angewiesen, der Kanton will aber durch konsequentere Verlagerung des Verkehrs und – etwa via Verkehrsbetriebe Luzern – bei der Beschaffung öffentlicher Fahrzeuge seinen Beitrag leisten. Bei den Gebäuden hat der Kanton Luzern mit dem Energiegesetz – und damit verbundenen scharfen Vorschriften für Heizungen – bereits eine Basis. Eine weitere Grundlage erhofft man sich mit dem neuen CO2-Gesetz des Bundes, das ebenfalls Vorschriften für Gebäudeeigentümer vorsieht. Dazu gehören auch Fördermassnahmen und Beratungen. Auf Eigenverantwortung setzt der Kanton auch bei der Industrie, wo gerade energieintensive Unternehmen vor grossen Herausforderungen stehen. Bräuchte es hier nicht eine härtere Hand? Dazu Fabian Peter: «Wenn es gar nicht mehr geht, werden wir zu Verboten greifen müssen.»

Das Vernehmlassungsverfahren zum Planungsbericht ist am Montag gestartet und dauert bis am 7. Mai 2021. Neu gibt es für Parteien, Vereine, Verbände und interessierte Bürger ein Online-Tool. Nach der Registration können die Stellungnahmen gleich digital eingereicht werden. Das macht es laut Fabian Peter nicht nur den Mitwirkenden einfacher, auch die Auswertung durch das Departement ist einfacher. Voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres wird sich der Luzerner Kantonsrat zum bereinigten Bericht äussern können. Vorgesehen ist, dass der Regierungsrat alle fünf Jahre den Massnahmenkatalog aktualisiert.