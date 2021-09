Luzern Strategie für Konflikte um den Durchgangsbahnhof gesucht Eine unabhängige Anlaufstelle soll das «immense» Konfliktpotenzial abfedern, so die FDP Stadt Luzern. 08.09.2021, 05.00 Uhr

Visualisierung des Durchgangsbahnhofs Luzern. Visualisierung: SBB

In der Stadt Luzern stehen in den kommenden Jahren mehrere aussergewöhnliche Grossprojekte auf dem Plan: neben dem Durchgangsbahnhof (DBL) unter anderem auch das Luzerner Theater und der Bypass. Die Liste der Involvierten sei lang, führt die FDP Stadt Luzern in einem Postulat aus: Nicht nur Stadt und Kanton Luzern seien beteiligt, sondern auch Bund, Unternehmen und Private. Um künftige Interessenskonflikte abzuwägen und zu mildern, wünscht die FDP die Prüfung eines «unabhängigen Konfliktmanagements».