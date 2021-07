Streetfood Festival Luzern

Luzern «Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher» – Streetfood Festival kann unter bestimmten Bedingungen wieder stattfinden Speisen und Street Food aus aller Welt: Geimpfte, Getestete oder Genesene dürfen sich vom 2. - 4. Juli am Streetfood Festival in Luzern kulinarisch austoben. Lange war dies nicht klar: Erst letzten Donnerstag wurde grünes Licht für das Event gegeben. 02.07.2021, 16.03 Uhr

So sah das am Street Food Festival 2016 noch aus. Bild: PilatusToday

Nach eineinhalb Jahren dürfen sich Foodies wieder auf ein kulinarisches Event mit über 50 Foodständen aus aller Welt freuen, wie PilatusToday berichtet. Für die Durchführung gab es letzten Donnerstag grünes Licht. «Wir mussten kurzfristig die neuen Covid-Schutzkonzepte anpassen, aber wir sind gerüstet», erzählt der Veranstalter Rolf Arnet PilatusToday erleichtert.

Teilnehmen dürfen alle, die geimpft, getestet oder genesen ist. Für den Einlass sollte man ein gültiges Covid-Zertifikat haben. Im Vorfeld des Festivals erzählt Mitveranstalter Rolf Arnet PilatusToday, was in diesem Jahr Besonders ist und weshalb er auf die Unterstützung der Bevölkerung hofft.

Wie haben Sie so schnell das Festival organisiert?

Die Planung hat nicht erst letzten Donnerstag begonnen. Wir planen seit letztem Herbst und mussten die Planung an die gegebenen Umstände anpassen. Das Festival wurde ja auch in den Juli verschoben. Es war viel mehr Aufwand als sonst. Jetzt mussten die Bestätigungen eingeholt werden – und alle sind etwas im Seich. Aber dafür können wir das Festival jetzt mit 100 Prozent – also wie gewohnt – durchführen.

Ganz wie gewohnt, ist es ja trotzdem nicht. Stichwort: Covid-Zertifikat.

Genau, und natürlich müssen auch Schutzkonzepte eingehalten werden. Der Zutritt zum Festival ist nur für das neue GGG - Geimpft, Getestet, Genesen - via Covid-Zertifikat möglich. Ansonsten ist der Zugang nicht möglich. Am besten hat man das Zertifikat auf dem Handy dabei und eine ID dabei, damit wir gegenprüfen können. Das Gelände ist neu eingegittert, damit wir dies sicherstellen können. Wir hoffen natürlich auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Okay, also Zutritt nur mit Covid-Zertifikat. Mit wie vielen Menschen wird gerechnet?

Eine schwierige Frage. Wir können nicht genau einschätzen, wie viele Leute diese Bedingung erfüllen können. Trotzdem rechnen wir mit einem grossen Ansturm, da die Leute sicher gerne wieder einmal etwas unternehmen möchten. Wir hoffen, dass die Leute gut mitmachen. Gerade auch beim Anstehen sollen die Abstände eingehalten werden. Auf dem Gelände sollte es sich dann besser verteilen. Wir empfehlen jedoch trotzdem eine Maske zu tragen und Abstand zu halten.

Spezialitäten aus aller Welt

Trucks, Anhänger und Bars mit Spezialitäten aus 30 Ländern warten auf die Besucherinnen und Besucher. Damit man möglichst vieles probieren kann, gibt es an jedem Stand kleinere Probier-Portionen für fünf bis sieben Franken. Das Angebot reicht von Burgern, Bowls und Teigtaschen über Hot Dogs, Grilladen und Sandwiches bis Strudel und Glace. Neben den Fleischmenüs gibt es auch Leckereien für Vegetarier und Veganer. Das Sortiment bei den Getränken wird neben einem Bier-und einem Gin-Tasting mit einer Weinbar ergänzt. (red)

Die Öffnungszeiten Freitag, 02. Juli 17.45 – 23.30 Uhr

Samstag, 03. Juli 11.45 - 23.30 Uhr

Sonntag, 04. Juli 11.45 - 20.00 Uhr

Weitere Infos finden Sie unter: streetfood-festivals.ch