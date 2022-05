Streit wegen Sexualmoral: Churer Bischof lehnt Kodex-Korrektur ab

Streit im Bistum Chur Churer Bischof hält an Verhaltenskodex fest – konservative Priester verlangen Bekenntnis zur Sexualmoral Verstoss gegen das Kirchenrecht? Der neue Verhaltenskodex des Bistums Chur gegen spirituellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung polarisiert weiter. Ein Treffen von Bischof Bonnemain mit Kritikern des Churer Priesterkreises verlief ergebnislos. Jérôme Martinu Jetzt kommentieren 11.05.2022, 17.00 Uhr

Mit Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert: Joseph Maria Bonnemain, Bischof von Chur. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 11. Juni 2021)

Die Geschichte im Bistum Chur sorgt für Aufsehen - nicht nur schweizweit, sondern auch international. «Catholic priests criticize new code of conduct in Swiss diocese as ‹attempt to implant LGBT ideology›», titelte etwa das römisch-katholische Nachrichtenportal CNA Catholic News Agency in den USA.

Dies, nachdem CH Media den besagten «Versuch, die LGBT-Ideologie zu implantieren» und den damit verbundenen Widerstand von über 40 Priestern gegen ihren Bischof Joseph Maria Bonnemain Ende April öffentlich gemacht hatte.

Zur Erinnerung: Das Bistum Chur mit seinen sieben kantonalen Landeskirchen hat einen «Verhaltenskodex zum Umgang mit Macht - Prävention von spirituellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung» ausgearbeitet, der von allen geistlichen und weltlichen Mitarbeitenden unterzeichnet werden muss.

Der als konservativ geltende Churer Priesterkreis kritisierte danach öffentlich, dass der Kodex «mehrfach die Lehre und Disziplin der Katholischen Kirche» verletze und zu einer «institutionalisierten Doppelmoral und damit zur Heuchelei» führe. So heisst es im Kodex etwa:

«In Seelsorgegesprächen greife ich Themen rund um Sexualität nicht aktiv auf.»

Wer diesen Satz unterschreibe, dürfe kein kirchliches Ehedokument mehr ausstellen, so eine Kritik des Priesterkreises. In seiner Stellungnahme kündigte die Vereinigung an, die Unterschriften für den Kodex zu verweigern.

Wie vom Oberhirten des Bistums Chur in Aussicht gestellt, hat nun am Montag ein erstes Gespräch mit den Kritikern stattgefunden. Der Austausch verlief nicht in Minne, der Bischof hält an seiner Positionierung fest.

Dies zeigt ein CH Media vorliegendes Informationsschreiben, das im Nachgang vom Churer Priesterkreis an seine Mitstreiter verschickt worden ist. Zwar steht der Priesterkreis hinter 95 Prozent der Kodex-Inhalte, sieht darin aber sehr heikle Punkte zum Umgang mit (Homo-)Sexualität, zur Ehe- und Sexualmoral. Entsprechend ging man mit zwei Erwartungen oder Forderungen in das Gespräch:

Der Bischof zieht seine Unterschrift unter dem Verhaltenskodex zurück und sistiert dessen Umsetzung. So solle sichergestellt werden, dass niemand gezwungen werde, das als verbindlich geltende Dokument trotz Gewissenskonflikt zu unterschreiben.

Der Bischof richtet eine Kommission ein mit Priestern, Diakonen und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Churer Priesterkreis soll zwei Mitglieder entsenden können. Die Kommission solle den Verhaltenskodex so überarbeiten, dass die kirchliche Lehre respektiert werde. Gemeinsames Ziel sei und bleibe eine verbesserte Prävention von Missbrauch in der Kirche.

Mitautorin des neuen Verhaltenskodex gegen Machtmissbrauch: Karin Iten, Präventionsbeauftragte gegen sexuelle Übergriffe im Bistum Chur. Bild. Gian Ehrenzeller/Keystone (Chur, 5. April 2022)

Joseph Maria Bonnemain hat gemäss dem Infoschreiben beide Forderungen abgelehnt. Er habe weiterhin den Standpunkt vertreten, dass die vom Priesterkreis kritisierten Textpassagen so erklärt werden könnten, dass sie unbedenklich für die römisch-katholische Lehre seien.

Tatsache ist, dass die Mitautorin des Kodex und Präventionsbeauftragte des Bistums Chur, Karin Iten, selber in einem Beitrag auf dem als eher progressiv ausgerichteten Portal kath.ch bestätigt hat, dass es eine Diskrepanz mit der katholischen Sexualmoral des Lehramts gäbe.

Daraufhin sah sich der Bischof gegenüber dem konservativen Gegenstück kath.net offensichtlich genötigt, die Hierarchie zurechtzurücken: «Frau Karin Iten ist eine ausgewiesene Fachperson im Bereich Prävention, aber keine Theologin.»

Gegen Machtmissbrauch und sexuelle Ausbeutung: Der neue Verhaltenskodex des Bistums Chur Das Bistum Chur hat einen Verhaltenskodex zum Thema Machtmissbrauch ausgearbeitet und Anfang April der Öffentlichkeit vorgestellt. Er ist für alle kirchlichen Mitarbeitenden, Seelsorgenden und Führungspersonen verbindlich und muss von ihnen unterschrieben werden. Der Kodex beinhaltet Checks und Verhaltensstandards, wie in einer Machtposition zu handeln ist. Dass die Prävention zu Machtmissbrauch in der katholischen Kirche wichtig ist, hat die Auseinandersetzung mit sexuellem und spirituellem Missbrauch deutlich gezeigt. Die neue Regelung wolle eine Koppelung von Macht mit Verantwortung, Transparenz, Reflexion und Besprechbarkeit erreichen, erklärte die Präventionsbeauftragte und Mitautorin Karin Iten. Der Kodex solle zum «Herzstück der Prävention» im Bistum Chur werden und sei ein erster Schritt in Richtung Kulturwandel, ergänzte Bischof Joseph Maria Bonnemain. Das Instrument erlaube, Führungspersonen zu kritisieren und Machtpositionen zu regulieren. Weder Sauna noch Massagen Ein konkretes Beispiel im Kodex aus dem Teilbereich Trennung von kirchlichem Auftrag und Privatleben: «Einladungen von Minderjährigen zu mir nach Hause sind zu unterlassen. (...) Intime Begegnungen (z. B. Saunabesuche, Wellness, Massagen) in Abhängigkeitsverhältnissen sind nicht zulässig. Intime Beziehungen und sexuelle Kontakte sind mit einem Seelsorgeverhältnis nicht vereinbar.» Im Themenkreis körperliche Nähe gilt etwa: «Körperkontakt geht in der Regel von den Personen aus, für die ich Verantwortung trage und wird nicht von mir initiiert.» (agl/jem)

Weil für den Priesterkreis die kirchliche Rechtmässigkeit des Kodex unverändert in Frage gestellt ist, will er den Bischof nun auffordern, «öffentlich zu erklären, dass im Bistum Chur nach wie vor die Lehre der Kirche uneingeschränkt gilt, verkündet und angewandt werden kann». Dies auf Basis des geltenden «Katechismus der Katholischen Kirche». Es geht also übersetzt auch um ein bischöfliches Bekenntnis zur geltenden kirchlichen Ehe- und Sexualmoral.

Ob der Bischof darauf eingehen wird? In der Medienmitteilung zum Widerstand des Priesterkreises hiess es, Bonnemain habe sich wiederholt öffentlich geäussert, «dass er von allen Seelsorgenden erwartet, dass sie ein Leben im Einklang mit dem Evangelium führen, welches zu einer glaubwürdigen Verkündigung gehört». Diese Aussage lässt sich durchaus so lesen, dass der Churer Bischof die kirchliche Lehre nicht in Frage gestellt sieht.

Ein nächstes Treffen mit Bischof Bonnemain und dem Churer Priesterkreis soll Mitte Juni stattfinden. Bis dorthin rät der Priesterkreis seinen 43 Mitgliedern und rund 80 Sympathisanten, den Kodex «auf keinen Fall zu unterschreiben». Fragen möchten derzeit mit Verweis auf die nächste Gesprächsrunde weder die konservativen Kleriker noch das Bistum beantworten. Bonnemains Sprecherin lässt ausrichten, dass am montäglichen Gespräch «keine Entscheide getroffen» wurden.

