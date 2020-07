Streit zwischen Auto- und Skateboardfahrer an der Luzerner Baselstrasse – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag gerieten in der Stadt Luzern ein Autofahrer und ein Skateboarder in eine Auseinandersetzung. Nach einem Sturz beschädigte der Skateboardfahrer das Auto absichtlich und fuhr davon. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden.