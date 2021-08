Luzerner Psychiatrie schreibt Verlust

St. Urban Darum schreibt die Luzerner Psychiatrie trotz teilweise hoher Nachfrage im Coronajahr einen Verlust Die Luzerner Psychiatrie verzeichnete vor allem während der zweiten Welle im Herbst 2020 viele Patienten. Trotzdem schloss die Jahresrechnung rund 3,9 Millionen Franken im Minus. Gründe sind Ertragsausfälle in anderen Bereichen und höhere Ausgaben. Alexander von Däniken 23.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Steht vor Investitionen von über 30 Millionen Franken: Die Luzerner Psychiatrie, hier in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. April 2021)

Zwischen dem Kanton Luzern und der Luzerner Psychiatrie (Lups) ist das Jahr 2020 praktisch ein Nullsummenspiel: Einerseits hat die Lups letztes Jahr keinen Verlust verzeichnet, der auf die Coronapandemie zurückzuführen wäre, und erhält damit kein Geld vom Kanton. Andererseits bekommt der Kanton keine Dividende von der Lups, weil deren Jahresrechnung ein Minus von rund 3,9 Millionen Franken aufweist. Noch 2019 resultierte ein Gewinn von rund 1,2 Millionen Franken.

Die Lups hat laut Leiter Stab Direktion und Sprecher Daniel Müller während des Lockdowns im Frühjahr 2020 Ertragsausfälle von rund 1,8 Millionen Franken verzeichnet. Das sei auf die Belegungsabnahmen und die teilweisen Schliessungen der Tagesklinik für Kinder und Jugendliche sowie der Memory Clinic Zentralschweiz zurückzuführen. «Diese Ertragsausfälle konnten aber im Verlauf des Jahres 2020 in der Summe kompensiert werden, was auch das ausgeglichene operative Jahresergebnis bestätigt.» Vergütet hat der Kanton nur einmalig 1,4 Millionen Franken. Das entspricht den Mehrkosten, die durch die Pandemie entstanden sind. Zum Vergleich: Der Kanton muss dem Luzerner Kantonsspital mit 38,7 Millionen Franken unter die Arme greifen. Dass bei der Lups unter dem Strich trotzdem ein Minus resultierte, sei vor allem dem einmaligen, zusätzlichen Rückstellungsbedarf für Vorsorgeverpflichtungen geschuldet. So wurden das Pensionskassenreglement geändert und für Dienstaltersgeschenke sowie weitere Verpflichtungen im Bereich Personal zusätzliche Rückstellungen von knapp zwei Millionen Franken gebildet. Dass das Minus nicht höher ausfiel, sei dem grossen Einsatz des Personals zu verdanken.

Pandemie belastete vor allem Menschen mit psychischer Erkrankung

Wie hoch war eigentlich die Nachfrage nach Leistungen, die mit der Pandemie im Zusammenhang stehen? «Betrags- und volumenmässig lässt sich das nicht exakt beziffern», sagt Müller. Die allgemeine Verunsicherung und die Ungewissheit durch das Coronavirus hätten nicht nur psychisch Gesunde belastet, sondern vor allem auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung.

«Umso wichtiger war es, dass die ambulanten und stationären psychiatrischen Angebote der Grund- und Notfallversorgung der Luzerner Psychiatrie auch während der Krise uneingeschränkt zugänglich blieben.»

Die Eigenkapitalquote der Lups ist wie beim Luzerner Kantonsspital gesunken – auf 43,8 Prozent. Rund 54 Millionen an Eigenmitteln stehen der Psychiatrie aktuell zur Verfügung. Doch es stehen Investitionen in noch unbekannter Höhe in Luzern bevor. Und dann gibt es auch noch den Planungsbericht über die Psychiatrieplanung im Kanton Luzern. Dieser dürfte bis Ende dieses Jahres vom Kantonsrat beraten werden und könnte weitere Investitionen auslösen. So etwa den Bau und Betrieb eines Kriseninterventionszentrums mit integrierter Abklärungs-, Notfall- und Triage-Stelle.

Was die Folgen des Planungsberichts betrifft, kann laut Daniel Müller noch keine Aussage gemacht werden. Klar sei, dass unter anderem das von der Lups erworbene Gebäude Hirschpark in Luzern für eine zukünftige Nutzung umfassend saniert werden müsse. «Aktuell schätzen wir das Investitionsvolumen für die mittelfristigen Massnahmen auf dem Campus des Luzerner Kantonsspitals auf deutlich über 30 Millionen Franken.» Die Luzerner Psychiatrie budgetiert für dieses Jahr ein knapp positives Ergebnis. Der Einfluss der Coronakrise für das Jahr 2021 sei heute noch nicht bezifferbar.