Sturm Roxana: Weniger Schäden in der Zentralschweiz als erwartet

Sturm «Roxana» 165-Stundenkilometer-Böe auf dem Titlis – eine Handvoll Einsätze in Luzern Das Sturmtief «Roxana» ist am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag mit Orkanböen über die Schweiz gefegt. Die Zentralschweiz ist weitestgehend verschont geblieben. 07.02.2022, 08.29 Uhr

Am stärksten ging der Wind auf dem Titlis – laut SRF Meteo wurden Böen mit einer Geschwindigkeit von 165 Stundenkilometern gemessen. Aber auch im Flachland gab es Werte von über 100 Stundenkilometern. In Luzern beispielsweise wurden 117 km/h gemessen und in Egolzwil 105 km/h.