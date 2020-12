Subventionsdebakel Neuer VBL-Verwaltungsratspräsident Renzo Simoni: «Ich will nicht bloss der Brandlöscher sein» Renzo Simoni führt den neuen VBL-Verwaltungsrat an. Im Interview erläutert er, wie er das Transportunternehmen aus der Krise führen will. Interview: Simon Mathis 07.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Renzo Simoni, der neue VR-Präsident der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL), auf dem Busbahnhof beim Torbogen in Luzern. Bild: Pius Amrein (4. Dezember 2020)

Er ist der Mann der Stunde bei den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL): Als neuer Verwaltungsratspräsident soll Renzo Simoni das Transportunternehmen wieder in ruhigere Gewässer führen. Wie er das anstellen will, verrät er im Interview mit unserer Zeitung.

Renzo Simoni, Sie haben ein schwieriges Mandat übernommen; die Verkehrsbetriebe Luzern konnten sich dieses Jahr vor negativen Schlagzeilen kaum retten. Weshalb tun Sie sich das an?

Renzo Simoni: Mir gefällt's, wenn ein bisschen was läuft. Es liegt mir, Situationen zu beruhigen, Lösungen zu suchen und Resultate zu liefern. Da bin ich in meinem Element. Als vollberuflicher Verwaltungsrat befinde ich mich nicht zum ersten Mal in einer solchen Situation.

Welche Situation ist denn mit dieser vergleichbar?

Ähnlich war zum Beispiel der Zeitpunkt, an dem ich 2007 die Leitung der AlpTransit Gotthard AG mit der NEAT-Achse Gotthard übernahm. Damals war das Projekt politisch noch stark umstritten und oft in den Medien. Meine Aufgabe war es, Ruhe hineinzubringen, was recht gut gelungen ist. Ich habe ein gutes Gefühl für solche Situationen. Vor allem, wenn es um etwas geht, das im Fokus der Öffentlichkeit steht. Das hat mich damals schon gereizt – und das ist auch heute noch so.

Ihre Vorgängerin Yvonne Hunkeler sagte, die VBL befänden sich in einer Krise. Sehen Sie das auch so?

Dafür lassen sich verschiedene Wörter finden, man kann es auch Krise nennen. Ich würde es aber eher wie Bundesrat Alain Berset in der Coronakrise ausdrücken und von einer «besonderen Lage» sprechen.

Mit welcher Haltung nähern Sie sich dieser besonderen Lage?

Ich will ergebnisoffen an die drängenden Fragen herangehen. Bevor es zu einer Entscheidung kommt, will ich erst über eine möglichst klare und umfassende Auslegeordnung verfügen. Das kommt von meinem Hintergrund als Ingenieur; ich bemühe mich um ein möglichst rationales und analytisches Vorgehen.

Die drängendste Frage ist die Rückzahlung von 16 Millionen, welche der Verkehrsverbund Luzern (VVL) von den VBL fordert. Was können Sie zu diesem Thema sagen?

Bis ein Entscheid zur Rückzahlung vorliegt, wird es noch eine Weile dauern. Wie lange, ist unklar, da das nicht nur von uns abhängt. Bei dieser Frage sind mehrere Interessenvertreter beteiligt. In einem ersten Schritt wollen wir mit allen Beteiligten reden, also mit VVL, Bundesamt für Verkehr und der Stadt als Eignerin. So können wir ausloten, welchen Handlungsspielraum wir überhaupt haben. Dann erst sind eine Strategie und eine Beschlussfassung möglich.

Wie stark gewichten Sie die Einschätzung Ihrer Vorgänger? Diese haben ja stets mit der Rückzahlung gehadert.

Natürlich nehmen wir Kenntnis davon, wie sich der vorherige Verwaltungsrat positioniert hat. Der Kanon der Meinungen ist allerdings unglaublich vielseitig. Es gibt wahrscheinlich fast so viele Haltungen, wie die «Luzerner Zeitung» Abonnenten hat. Die Stimme der Vorgänger mag stärker ins Gewicht fallen, da die Leute hautnah am Geschehen waren. Trotzdem bemüht sich der VR darum, diese eine Auffassung so emotionslos wie möglich aufzunehmen. Die Meinung, die wir uns bilden, ist selbstverständlich unsere eigene.

Im «Regionaljournal» haben Sie gesagt, es gehe nun darum, «mit der Vergangenheit aufzuräumen und sich wieder auf die Zukunft zu konzentrieren». Das klingt nach einer Rückzahlung.

Nein, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Dieser Entscheid ist offen. Mir geht es darum, das zerbrochene Geschirr aufzulesen, damit man wieder barfuss auf dem Boden gehen kann. Konkret: Die Mitarbeitenden sollen sich wieder unbelastet auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir wollen die Frage der Subventionen möglichst aus dem operativen Geschäft herausnehmen. Das meine ich mit «vorwärts schauen».

Welchen Eindruck haben Sie von Ihren beiden VR-Kollegen Kurt Moll und Patrick Bieri?

Ich betrachte sie als fachlich ideale Ergänzung. Als Anwalt mit ÖV-Erfahrung deckt Kurt Moll den juristischen Bereich ab, Patrick Bieri als Buchprüfer die betriebswirtschaftlichen Aspekte. Für die kurzfristig anstehenden Aufgaben ist dieses Gremium bestens gerüstet.

Sie wollen einen Überblick über den Handlungsspielraum gewinnen. Ist denn auch denkbar, dass die VBL die 16,1 Millionen Franken herunterhandeln?

Möglich ist alles. Ich denke aber auch in die entgegengesetzte Richtung. In einer Medienmitteilung des Verkehrsverbundes Luzern VVL wurde beispielsweise das Thema eines Strafzinses von fünf Prozent ins Spiel gebraucht. Dies wären dann schlussendlich deutlich mehr als die bisher bekannten 16 Millionen Franken. Wir haben dies im Verwaltungsrat so zur Kenntnis genommen. Die bald folgenden Gespräche mit den Beteiligten sollen unter anderem solche Fragen klären.

Einen Entscheid hat der VR schon gefällt: Norbert Schmassmann soll bis zu seiner Pensionierung im Herbst 2021 VBL-Direktor bleiben. Wie begründen Sie diese Entscheidung? Der Direktor steht – wie der vorherige Verwaltungsrat – in der Kritik.

Dass wir an Norbert Schmassmann festhalten, soll ein Zeichen der Kontinuität setzen. Wir wollen damit die Situation deeskalieren. Es wäre weder empfehlenswert noch smart, jetzt weitere Baustellen zu öffnen und die Nachfolge der Direktion zu überhasten. Der Geschäftsführer hat uns versichert, dass er sich auch dem neuen Verwaltungsrat gegenüber loyal verhalten wird. Er will sich weiter für das Unternehmen engagieren. Es gibt keinen Grund, etwas anderes zu glauben. Zudem bringt Norbert Schmassmann eine grosse Betriebskenntnis mit. Er ist ein wertvoller Partner, zumal wir vom Verwaltungsrat alle neu sind.

Aber noch im September hat Schmassmann seinen Rücktritt angeboten. Jetzt will er sich weiter engagieren. Woher diese Kehrtwende?

Das müssen Sie Norbert Schmassmann selbst fragen. Meine persönliche Position ist: Der Direktor befindet sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis. Entweder ihm wird gekündigt, oder er kündigt von sich aus. Beides ist nicht geschehen. Also hat das Rücktrittsangebot genau genommen keine Bewandtnis.

Sie sind Verwaltungsrat bei der Rhätischen Bahn, die hin und wieder mit den VBL zusammenarbeitet. Kannten Sie Norbert Schmassmann schon vor Amtsantritt persönlich?

Nein. Zum ersten Mal mit ihm gesprochen habe ich Ende November. Ich bin übrigens auch kein klassischer ÖV-Spezialist. Ich komme eher aus der Baubranche. Vorwürfe im Sinne von «die stecken doch alle unter einer Decke» sind deshalb absolut haltlos und an den Haaren herbeigezogen.

Norbert Schmassmann wird im nächsten Herbst pensioniert. Wie läuft die Suche nach einem Nachfolger?

Die Stelle wird Ende dieser Woche ausgeschrieben.

Und wie steht es um die Ergänzung des Verwaltungsrates?

Wir sind daran, die Ergänzungen aufzugleisen. Zurzeit diskutieren wir über die benötigten Profile. Wahrscheinlich wird ein Schwerpunkt auf dem ICT-Bereich liegen, ein weiterer im HR. Die öffentlich auszuschreibende Suche beginnt bereits diese Woche. Wir streben an, die neuen Mitglieder an der Generalversammlung im Mai 2021 wählen zu lassen.

Wollen Sie selbst längerfristig im Verwaltungsrat bleiben?

Ja, definitiv. Ich will nicht bloss der Brandlöscher sein. Schon dem Stadtrat habe ich zugesichert, dass ich mich nicht mit zu vielen Mandaten verzetteln werde. Ich bin vollberuflicher Verwaltungsrat, hatte bis jetzt vier Mandate. Meine Kapazität reicht aus, dieses Präsidium seriös zu übernehmen. Das gilt übrigens auch für meine beiden VR-Kollegen Kurt Moll und Patrick Bieri. Auch sie haben bereits zugesagt, längerfristig im Amt bleiben zu wollen.

Wie ist der Einstieg des neuen VR geglückt? Sie konnten ja nicht ordentlich eingearbeitet werden.

Ja, wir haben einen relativ steilen Einstieg hinter uns. Die Situation hat natürlich klare Nachteile, aber ich sehe auch Vorteile.

Welche?

Wir müssen uns rasch und intensiv in die Themen einlesen, können uns nicht gemütlich langsam einarbeiten. Das führt zu Effizienz. Zudem sind wir weniger belastet von Vorinformationen. Das hilft, Entscheidungen unbeeinflusster zu treffen.

Zur Person: Renzo Simoni (59) wohnt in Meilen und ist neben seinem neuen Mandat für die VBL auch im Verwaltungsrat der RhB und der Swisscom sowie Spitalratspräsident der Psychiatrischen Uniklinik Zürich.