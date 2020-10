Subventionsdebakel: Zwischen VBL und Luzerner Stadtrat herrscht Funkstille Der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern wünscht vom Stadtrat ein klares Zeichen – dieser mauert jedoch weiterhin. Simon Mathis 05.10.2020, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über dem Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) hängt ein Damoklesschwert: Ein externer Untersuchungsbericht, der Ende Oktober beim Stadtrat auf dem Tisch liegen soll. Im Auftrag der Stadt Luzern als VBL-Alleinaktionärin soll der Bericht Klarheit in das Subventionsdebakel bringen; den Verkehrsbetrieben wird vorgeworfen, rund 16 Millionen Franken zu viel vom Subventionsgeber Verkehrsverbund Luzern (VVL) eingenommen zu haben. Der VVL verlangt eine Zahlung dieser Summe, einen entsprechenden Vertrag wollen die VBL nur mit Einwilligung des Stadtrates unterschreiben.

Das VBL-Gebäude im Stadtluzerner Tribschenquartier.

Bild: Dominik Wunderli (25. September 2020)

Ein Anwaltsbüro aus Bern stellt den Bericht zurzeit fertig. Über dessen Inhalt weiss bislang kaum jemand etwas. Dem VBL-Verwaltungsrat jedoch liegt ein Teilauszug des Berichtes vor. Und er kritisiert ihn scharf: «Vorverurteilend und lückenhaft» sei er. Die VBL suchten das Gespräch mit dem Stadtrat, wurden aber abgeblockt. Das Unternehmen wünscht sich vor allem Klarheit: «Steht der Stadtrat hinter uns?», fragte Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler im Interview mit unserer Zeitung. Auf eine Antwort wird der Verwaltungsrat wohl noch länger warten müssen – mindestens bis Ende Oktober. Auch am Montag gibt sich der Stadtrat auf Anfrage bedeckt.

In einem Monat fallen die nächsten Entscheide

Der Stadtrat habe am 17. Juni schriftlich festgehalten, dass der Rückzahlungsentscheid allein in der Kompetenz und der Verantwortung des VBL-Verwaltungsrates liege, schreibt Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Dass sich das Unternehmen zurzeit in einer Krise befände, ändere nichts daran. Züsli wiederholt die stadträtliche Empfehlung, eine einvernehmliche Lösung zu finden; das käme einer Zahlung an den VVL gleich. Was aber, wenn die VBL die Zahlung verweigern und einen Rechtsstreit in Kauf nehmen? Dazu schreibt Züsli nur: «Eine vorgezogene Rückendeckung kann nicht Aufgabe der Aktionärin sein.» Den Vorwurf, der Stadtrat versuche sich aus seiner Verantwortung zu ziehen, weist er zurück:

«Der Stadtrat ist sich seiner Rolle und Verantwortung bewusst und nimmt sie wahr.»

Mit der Frage, ob der Verwaltungsrat tragbar sei, könne sich der Stadtrat erst Ende Oktober oder Anfang November beschäftigen. Dann nämlich liege der Bericht vor. Sowohl der Stadtrat als auch die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrates würden den Bericht zeitgleich erhalten. Aktuell sei geplant, dann auch die Bevölkerung zu informieren. Der Stadtrat entscheide aber über das weitere Vorgehen erst, wenn er die Schlüsse aus dem Bericht gewonnen habe. Die Sorge der VBL, es könne zu einem «Leak» kommen, bevor der Verwaltungsrat angehört wurde, teile die Exekutive nicht. Vor Ende Oktober fänden keine Gespräche zwischen VBL und Stadtrat statt. Züsli betont erneut: «Bis der Untersuchungsbericht vorliegt, ist auch der Stadtrat über die Inhalte im Dunkeln.»

Stellungnahme wäre «unlauter und sinnlos»

Wieso aber lag den VBL überhaupt ein Teilauszug des strittigen Berichtes vor? Die Kanzlei, die den Bericht anfertige, habe allen befragten Personen den entsprechenden Auszug aus dem Berichtsentwurf zur Stellungnahme zugesagt, erläutert Züsli. «Die Stellungnahme wurde im Sinne eines rechtlichen Gehörs durch die Kanzlei veranlasst, nicht vom Stadtrat.» Die Stellungnahmen flössen in den finalen Bericht ein.

Und die GPK? Auch sie als Oberaufseherin des Grossen Stadtrats kommuniziere in dieser Sache erst, wenn der Bericht vorliege, sagt GPK-Präsident Gianluca Pardini (SP) auf Anfrage. Es sei «unlauter und sinnlos», vorher Stellung zu nehmen. Pardini betont jedoch, dass die GPK nach wie vor Transparenz schaffen wolle: «Wir sind weder den VBL noch dem Stadtrat verpflichtet, sondern dem Parlament und somit der Öffentlichkeit.»