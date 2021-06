Subventionsstreit Kantonales Rechtsgutachten bringt VBL zusätzlich unter Druck Ein externes Gutachten kommt zum Schluss, dass sich der Kanton Luzern und seine Aufsichtsgremien im «Fall VBL» keine groben Schnitzer erlaubt hätten – und stellt damit ein Kernargument der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) infrage. Simon Mathis 15.06.2021, 11.27 Uhr

Ein Trolleybus der VBL in der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. Juni 2021)

Die Aufsichts- und Kontrollkommission des Luzerner Kantonsrates (AKK) hat ein Rechtsgutachten zum Subventionsstreit veröffentlicht. Darin wird untersucht, wie die kantonale Aufsicht der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) funktioniert hat – und ob Anpassungen im System nötig sind. Verfasst wurde das externe Gutachten von Roland Müller, einem renommierten Spezialisten für «Public Corporate Governance», wie die AKK am Dienstagmorgen mitteilt.

Müller fokussiert sich im Gutachten ausschliesslich auf die Aufsichtstätigkeit der kantonalen Gremien, nicht aber auf diejenigen der Stadt Luzern und des Bundesamtes für Verkehr (BAV). Im Schlaglicht stehen also der Kantonsrat und seine Kommissionen inklusive AKK, der Regierungsrat, die Finanzkontrolle sowie der Verkehrsverbund Luzern (VVL). Die Frage, ob und welche Fehler die Verkehrsbetriebe selbst gemacht haben, ist nicht Gegenstand des Gutachtens - ebensowenig wie die Frage, ob VVL und BAV zurecht von den VBL rund 22 Millionen Franken zurückfordern.

Kanton habe Aufsicht «gut wahrgenommen»

Trotzdem widerspricht das Gutachten einem Kernargument der Verkehrsbetriebe. Müller kommt nämlich zum Schluss, dass die kantonalen Gremien «ihre Aufsichtspflicht gut wahrgenommen» haben. Zur Erinnerung: Die VBL stellen sich auf den Standpunkt, dass nicht nur sie selbst Fehler gemacht hätten; sie wollen also die Verantwortung des Subventionsstreites auf verschiedene Akteure verteilen. Glaubt man dem AKK-Gutachten, wird der Kreis der möglichen Verantwortlichen kleiner und kleiner.

Müller kritisiert aber auch – namentlich die beiden Subventionsgeber VVL und BAV. Der Verkehrsverbund habe «in der Phase vor der PostAuto-Affäre gegebenenfalls mehr Druck gegenüber den VBL ausüben können». Hier hätte zudem eine bessere Unterstützung durch das BAV hilfreich sein können. Zurzeit jedoch nehme der Verbundrat des VVL seine Verhandlungs- und Aufsichtspflichten gut wahr. Er setze die Erwartungen des Regierungsrates um und informiere die AKK transparent.

Modell des VVL müsse nicht infrage gestellt werden

Müller betont, dass sein Gutachten in erster Linie Ergänzungs- und Verbesserungspotenzial für die Zukunft aufzeigen soll. Folgende Massnahmen schlägt er vor:

Offenlegungen und Ausstände im VVL-Verbundrat sollen in einem detaillierten Reglement festgelegt werden. Ein solches Reglement könne der Verbundrat selbst erlassen, Müller schlägt aber vor, dass es vom Regierungsrat genehmigt wird. Hintergrund dieses Vorschlages ist, dass es innerhalb des VVL zu Interessenkonflikten gekommen ist, da zurzeit ein Vertreter des Luzerner Stadtrates im Verbundrat sitzt. Die Stadt aber ist gleichzeitig Alleineignerin der VBL. Diese Thematik soll der Kanton allgemein angehen, nicht nur in Bezug auf den VVL. Mit Eignervertretern von öffentlichen Unternehmen sollen Mandatsverträge abgeschlossen werden. Diese regeln etwa die Informationspflichten gegenüber dem Eigner, Weisungsgebundenheit, Entschädigungs- und Haftungsfragen und – wie bereits erwähnt – Offenlegungen und Ausstände. Das Modell des Verkehrsverbunds müsse nicht grundsätzlich infrage gestellt werden, es sei «soweit ersichtlich erfolgreich». Müller weist darauf hin, dass die kantonale Finanzkontrolle Sonderprüfungen bei Transportunternehmen durchführen kann, die Abgeltungen erhalten. Dafür müsse man die kantonale Verordnung über den öffentlichen Verkehr anpassen. Die Finanzkontrolle müsse regelmässig eine vertiefte Kontrolle durchführen, bei der die Subventionsgelder im Vordergrund stehen. Dies deshalb, weil ein «Durchblick» für die Subventionsgelder sehr anspruchsvoll sei. Das Gutachten stellt die Frage in den Raum, ob die vielen Aufsichtsgremien in der «Causa VBL» zu Verwirrung geführt hätten. Müller kommt allerdings zum Schluss, dass die kantonalen Aufsichtsgremien ihre Berechtigung hätten. Die Frage stelle sich vor allem auf anderen Ebenen, da auch auf Stufe Bund, Stadt und VBL diverse Gremien involviert seien. Dies lasse sich aufgrund der Komplexität allerdings kaum vermeiden. Zusätzlich zu den mehrjährigen Rahmenvereinbarungen sol der VVL jährliche Zusatzvereinbarungen mit Transportunternehmen abschliessen. Dies, um« nötigenfalls besser auf aktuelle Entwicklungen» eingehen zu können.

Regierungsrat sieht sich «bestätigt»

Vor einigen Wochen hat der Regierungsrat eine Reform des VVL angekündigt: Die Stadt Luzern soll künftig aus dem Verbundrat ausgeschlossen werden. Auffällig ist, dass diese Massnahme im Rechtsgutachten keine Erwähnung findet. Der Regierungsrat geht hier also weiter als die Empfehlungen.

In einer Mitteilung von Dienstagmorgen schreibt der Regierungsrat denn auch, er habe in Sachen VVL «bereits eigene Prüfungen vorgenommen». Die Resultate würden zurzeit evaluiert, die Resultate des AKK-Berichtes sollen in den Entscheid einfliessen. Bekanntlich kritisiert der Luzerner Stadtrat den geplanten Ausschluss der Stadt aus dem Verbundrat scharf.

Unabhängig davon sieht sich der Regierungsrat durch den AKK-Bericht «bestätigt»; insbesondere darin, dass der Kanton «über eine gute Public Corporate Governance mit wirkungsvollen und zielführenden Instrumenten verfügt und dass diese Instrumente in der ‹Causa VBL› korrekt angewendet wurden».

Update folgt.