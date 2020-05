Subway eröffnet ein neues Restaurant in Kriens Das Sandwich-Restaurant Subway setzt trotz Krise den Expansionskurs in der Schweiz fort und öffnet drei neue Restaurants – eines davon in Kriens. 11.05.2020, 14.27 Uhr

(lil) In der Schweiz sind rund 500 Arbeitskräfte bei Subway angestellt. Fünf kommen jetzt in Kriens dazu: Dort eröffnet der Sandwich-Riese am 13. Mai ein neues Lokal am Mattenhof 14, wie Subway in einer Mitteilung schreibt. Weitere zwei Franchise-Lokale werden in Pfäffikon und in Schaffhausen eröffnet.