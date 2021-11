Sucht Es mangelt an Heroin-Ersatzprodukten – Luzerner Abgabestelle weicht auf anderes Präparat aus Das am weitesten verbreitete Substitut für Heroinabhängige ist seit Monaten knapp – was die Gefahr birgt, dass die Betroffenen öfter zur Nadel greifen. Hoffnung gibt nun eine neue Zulassung. Beatrice Vogel 22.11.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heroin-Ersatzprodukte werden meist in Tablettenform verabreicht (gestellte Szene). Symbolbild: Sandra Ardizzone

Heroinabhängige, die ihre Sucht unter Kontrolle bringen wollen, erhalten in der Schweiz bei Abgabestellen ein Ersatzprodukt. Die sogenannte Opioid-Agonisten-Therapie (OAT) hilft den Suchtkranken, Entzugserscheinungen zu verhindern und den Drang nach Heroinkonsum zu mindern. Manche können dadurch einem geregelten Alltag nachgehen. Nun ist jedoch das wichtigste Ersatzmedikament Sevre-Long derzeit kaum noch lieferbar, wie SRF und das «St.Galler Tagblatt» berichteten. Allein im Kanton St.Gallen seien bis zu 400 Personen auf dieses Medikament angewiesen.

Der Lieferengpass ist schweizweit ein Problem – und dies seit Monaten. Denn Sevre-Long war bislang das einzige in der Schweiz für OAT zugelassene Morphin-Präparat mit einer 24-Stunden-Retardierung. Letzteres bedeutet, dass das Medikament über 24 Stunden stetig wirkt, sodass nur einmal täglich eine Tablette eingenommen werden muss. Da es vier verschiedene Dosierungen gibt, ist die Auswahl der geeigneten Dosis einfacher als bei anderen Substituten. Das Medikament wird unter anderem auch zur Schmerztherapie eingesetzt. «Sevre-Long war in den vergangenen Jahren das Hauptmedikament der Opioid-Agonisten-Therapie, ein Grossteil der Heroinabhängigen ist darauf eingestellt», sagt Kerstin Gabriel Felleiter, Chefärztin Ambulante Dienste der Luzerner Psychiatrie (Lups).

Kerstin Gabriel Felleiter, Chefärztin Ambulante Dienste der Luzerner Psychiatrie.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. Dezember 2017)



Über 200 Personen im Kanton Luzern betroffen

Die Lups betreibt das Drop-in, die grösste ambulante Behandlungsstelle für opioidabhängige Menschen im Kanton Luzern. «Von den über 200 Personen, die wir im Drop-in betreuen, wird die überwiegende Mehrheit mit Sevre-Long substituiert», so Kerstin Gabriel Felleiter. Auch Hausärztinnen und -ärzte mit einer Bewilligung der Dienststelle Gesundheit und Sport (Dige) verschreiben das Präparat an Substituierte. Gemäss Dige gibt es etliche Personen im Kanton, die Sevre-Long im Rahmen einer Substitutionstherapie erhalten, wobei eine konkrete Zahl nicht in Erfahrung gebracht werden konnte.

Da nur sehr wenige Medikamente für die OAT zugelassen sind, ist es schwierig, auf ein anderes auszuweichen. Methadon, das wohl bekannteste Substitut, wird heute nur noch selten eingesetzt, da es schlechter verträglich und nur flüssig verfügbar ist, was gerade für Berufstätige umständlich ist. «Das Umstellen auf ein anderes Medikament ist herausfordernd, weil unter anderem die Dosis pro Tablette nicht gleich hoch ist», erklärt Kerstin Gabriel Felleiter.

Laut dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) können als Ersatz für Sevre-Long Produkte mit einer 12-Stunden-Retardierung verwendet werden, die also zweimal täglich eingenommen werden müssen. «Da diese aber überwiegend in der Schmerztherapie zum Einsatz gelangen, muss bei zunehmender Nachfrage für diese Anwendung wiederum mit Substituten gearbeitet werden», schreibt die BWL-Medienstelle. Die hohe Nachfrage hat auch bei alternativen Präparaten zu Lieferproblemen geführt.

«Anhaltende Produktionsprobleme»

Doch die ständige Umstellung auf ein anderes Medikament ist ebenfalls ein Problem. Denn das Vertrauen in die Verlässlichkeit des Medikaments muss aufgebaut werden. Und jede Verunsicherung der Suchtkranken erhöhe die Gefahr, dass sie zu illegalen Drogen greifen, erklärt Kerstin Gabriel Felleiter: «Aus Angst vor Schmerzen oder Entzugserscheinungen wollen die Betroffenen beispielsweise eine sichere Reserve, die sie kennen, was nun einmal oft Drogen von der Gasse sind.» Die Lups betreibe deshalb einen grossen Aufwand, um die Betroffenen zu betreuen und so Rückfälle zu verhindern.

Sevre-Long ist ein Produkt der Firma Mundipharma. Deren Mediensprecherin schreibt auf Anfrage: «Die Lieferung von Sevre-Long in der Schweiz ist aufgrund von anhaltenden Produktionsproblemen weiterhin unterbrochen.» Mundipharma habe nicht die Absicht, die Lieferung einzustellen, und arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme zu lösen. Gemäss dem BWL bleibt die Situation angespannt. Zwar gebe es Pflichtlager für Sevre-Long, doch die Vorräte seien je nach Dosierungsstärke tiefer als erforderlich.

Neues Ersatzprodukt kürzlich zugelassen

Mittlerweile ist jedoch ein Ausweg in Sicht: Das Bundesamt für Gesundheit hat kürzlich Kapanol, ebenfalls ein Morphin-Medikament mit 24-Stunden-Retardierung, für die OAT zugelassen. «Dieses wird zwar in weniger Dosierungen vertrieben, erleichtert die Therapie aber», sagt Kerstin Gabriel Felleiter. Im Drop-in Luzern werden nun Personen, die mit Sevre-Long behandelt wurden, auf Kapanol umgestellt. Dass sich das gegenwärtige Problem wiederholt, ist damit jedoch nicht ausgeschlossen:

«Da es sehr wenige zugelassene Präparate gibt und in diesem Bereich wenig geforscht wird, bleibt die Gefahr, dass wir von einem Medikament abhängig sind.»

Die Suchtbetroffenen können bis anhin offenbar mit der Situation umgehen. «Der Engpass war bei uns bisher kein grosses Thema», sagt Franziska Reist, Leiterin der Kirchlichen Gassenarbeit Luzern. Sie betreibt die Gassechuchi und die Kontakt- und Anlaufstelle, wo Suchtbetroffene mitgebrachte Drogen konsumieren können.

Franziska Reist ist Leiterin der Kirchlichen Gassenarbeit Luzern.

Bild: Nadia Schärli (8. Oktober 2018)

«Offenbar ist Sevre-Long noch auf dem Schwarzmarkt erhältlich», so Reist, was ein Grund dafür sein könnte, dass es bisher ruhig blieb. Die Folgen der Umstellung auf Kapanol bei den Substituierten seien noch unklar.