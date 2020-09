Neuausrichtung des Südpols: Raphael Spiess wird Leiter der gesamten Musiksparte Der bisherige Leiter Musik/Konzerte, Fabian Riccio, verlässt den Südpol. Der gesamte musikalische Bereich fällt in Zukunft unter die Leitung von Raphael Spiess. 23.09.2020, 19.36 Uhr

Neu sollen auch urbane Disziplinen im musikalischen Programm des Südpols vertreten sein. Bild: Corinne Glanzmann (Kriens, 12. Oktober 2018)

Im Rahmen einer Neuausrichtung des Südpols werden die Bereiche Musik/Konzerte und Musik/Club zusammengeführt. In der Folge wird Fabian Riccio Ende September den Südpol verlassen, da seine Stelle nicht erneut ausgeschrieben wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Neuer Leiter der gesamten Musiksparte wird ab dem 1. Oktober Raphael Spiess. Er leitete bisher den Bereich Musik/Club.

Durch die personellen Anpassungen besteht das künstlerische Gremium zukünftig nur noch aus vier statt wie bisher aus fünf Personen. Zur Unterstützung des Gremiums wird die Stelle einer Produktionsassistenz geschaffen. Zudem wird per 2021 eine Person gesucht, die den Veranstaltungsbetrieb unterstützt.

Nebst den personellen Neuerung werden laut dem Südpol auch Änderungen am Angebot vorgenommen. So würden in Zukunft nebst den bisherigen Disziplinen auch «urbane Formen und Inhalte wie Hip-Hop und New School» Einzug ins musikalische Programm halten.