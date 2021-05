Schweinebranche Suisag bezieht neues Gebäude in Sempach Die Suisag, Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum der Schweizer Schweinebranche, hat in Sempach den neuen Hauptsitz bezogen. 05.05.2021, 10.30 Uhr

So sieht das neue Gebäude aus. Bild: PD

(rem) Das neue Gebäude befindet sich an der Sempacher Allmend Nummer 10, zuvor war die Suisag an der Nummer 8. Auf drei Etagen eines energieeffizienten Hybridbaus entstanden 50 moderne Arbeitsplätze, heisst es in einer Mitteilung. Ein weiteres Vollgeschoss sei für die Vermietung vorgesehen, und im Erdgeschoss befindet sich ein Cafeteria- und Begegnungsbereich.