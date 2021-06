Trinkwasser im Hitzkircher Ortsteil Sulz verschmutzt

Sulz Trinkwasser ist verschmutzt – es darf nur abgekocht verwendet werden Im Hitzkircher Ortsteil Sulz ist das Trinkwasser verunreinigt. Die Ursache ist unklar. René Meier 30.06.2021, 17.19 Uhr

Das Wasser in Sulz sollte abgekocht werden. Bild: Nana Do Carmo

Im Hitzkircher Ortsteil Sulz ist das Trinkwasser verunreinigt. Es muss bis auf weiteres abgekocht werden, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilt. Betroffen sind rund 60 Wasserbezüger, wie Christian Graf, Leiter Infrastruktur, auf Anfrage sagt. Bereits seit einer Woche traten leichte Verunreinigungen im Trinkwasser auf, die allerdings gesundheitlich unbedenklich waren. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Das kann aber mehrere Tage dauern.

Die genaue Ursache ist unklar. Graf geht davon aus, dass die Ursache beim Wasserreservoir liegt. Dort habe man Wassereintritt festgestellt, der so nicht sein sollte. Die Gemeinde hat am Mittwoch neben einem Aufruf auf der Website auch einen Flyer in die Briefkästen aller Haushalte in Sulz gesteckt.

Für diese Tätigkeiten ist abkochen notwendig: Trinken, Getränkezubereitung (z.B. Eiswürfel)

Zur Nahrungszubereitung

Zähne putzen

Medizinische Zwecke (Wundreinigung, Nasenspülen etc.)

Geschirrabwasch von Hand

Kaffee- und Teezubereitung

Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder weiteren Lebensmitteln

Trinkwasser für empfindliche Haustiere

Kein Abkochen ist nötig beim Geschirrspüler (min. 80 Grad), für die allgemeine Reinigung, zur Toilettenspülung, fürs Duschen oder dem Kleiderwaschen mit der Maschine.