Lockandload E-Sports-Event in der Stadthalle Sursee

Sursee 48 Stunden lang zocken – Start der grössten Zentralschweizer E-Sports-Veranstaltung Am 15. Oktober wird in Sursee ab 14 Uhr das Licht für zwei Tage gelöscht und durch das Flackern von Gamingcomputern ersetzt. 450 Gamerinnen und Gamer werden vom E-Sports-Verein «Lockandload» an der zwölften Ausgabe dieses Anlasses empfangen. 15.10.2021, 08.16 Uhr

Fleissige Vereinsmitglieder bereiten die Halle für den grossen Anlass vor. Bild: PD

220 Tische, zwölf Kilometer Stromkabel und 1Gbit Glasfaser-Internet später – und die Stadthalle Sursee ist bereit für den grossen Game-Marathon. Wie der Verein «Lockandload» in einer Mitteilung schreibt, hat er innerhalb eines Tages die Stromversorgung und das Netzwerk in der Grösse eines mittleren KMUs aufgebaut. So können aus der ganzen Schweiz Teilnehmende der E-Sports-Veranstaltung nach Sursee reisen, um zwei Tage lang zusammen zu zocken. Im Gepäck dabei sind PC, Monitor, Bürostuhl und eine Schlafmatte, um während dieser Zeit ausgerüstet zu sein.

Die Tische für den grossen E-Sports-Anlass kurz vor dem Start. Bild: PD

Ein Event für alle Gamerinnen und Gamer

Bereits seit zwölf Jahren führt der Verein Gaming-Anlässe durch, an denen sich professionelle und halbambitionierte E-Sportler und «Casual Gamers» – Gelegenheitsspieler – treffen. Dabei geht es nicht nur darum, das Preisgelder von bis zu 6000 Franken zu gewinnen, wie Mira aus dem Netzwerkteam gegenüber Lockandload sagt:

«Manche sind einfach nur hier, um ihre Kolleginnen und Kollegen nach gut eineinhalb Jahren ohne Gaming-Event wiederzusehen.»

Das Ziel der Veranstaltung liege darin, sicheres Internet, Spass und Übernachtung vor Ort zu bieten. «Wir bringen sogar das Essen an den Tisch», erklärt Fabrizio Hobi stolz, Präsident des Vereins Lockandload. Auch möchte der Verein solche Events populärer machen – obwohl E-Sports in der Gesellschaft bekannt ist, sind noch Vorurteile vorhanden. Zu Unrecht, wie Fabrizio Hobi mit einem Augenzwinkern erklärt: «Wer wirklich kompetitiv spielt, muss körperlich fit sein, achtet auf seine Ernährung und wird den Draht zur Aussenwelt schon nicht verlieren.» So soll in den nächsten zwei Tagen Freude am Gamen verbreitet werden und durch die Glasfaserverbindung ein tolles Gaming-Erlebnis garantiert sein:

«Denn es geht nichts über das Herzstück am Event: Zusammen Games spielen und Spass haben, ohne Lag-Unterbruch.»

Die gesamte Veranstaltung findet unter dem Schutz der 3G-Regelung statt. Für weitere Infos können Sie die Website des Vereines besuchen. (rad)