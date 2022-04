Sursee entscheidet Ende Mai über neues Hochhaus

Bauprojekt «Alea» Geplantes 50-Meter-Hochhaus: Die Surseer Bevölkerung entscheidet Ende Mai Gleich neben dem Möbelhaus Ulrich soll ein Hochhaus gebaut werden. Die Gemeindeversammlung muss dazu einen Bebauungsplan genehmigen – und über drei Einsprachen entscheiden. Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.04.2022, 15.45 Uhr

Im Gebiet Chotten ist auf dem Areal gleich neben dem Möbelhaus Ulrich ein knapp 50 Meter hohes Wohn- und Geschäftshochhaus geplant:

Das geplante Hochhaus namens «Alea» im Gebiet Chotten, rechts davon das Möbelhaus Ulrich. Visualisierung: PD

Am 30. Mai stimmt die Gemeindeversammlung über den Bebauungsplan Pilatusstrasse ab. Zur Erklärung: Im Surseer Bau- und Zonenreglement ist für die wichtigsten Areale eine Pflicht definiert, einen Bebauungsplan zu erarbeiten. Dieser legt die zulässige Nutzungs- und Baumasse fest – zum Beispiel die Architektur und Erschliessung – und ist von der Gemeindeversammlung zu beschliessen.

Zusätzlich zum Hochhaus sind öffentlich zugängliche Aussenräume, ein begrünter Platz sowie Restaurant- und Verkaufsflächen geplant. Das Bauprojekt mit dem Namen «Alea» soll von 2023 bis 2026 realisiert werden.

Das geplante Hochhaus «Alea» liegt zwischen Chottenkreisel und Bahnhof. Visualisierung: PD

Geplant sind rund 70 Wohnungen. Bauherrin ist die Bahnhof Nord Immobilien AG. Dahinter stehen die beiden Surseer Unternehmen Möbel Ulrich AG und die Truvag Treuhand AG. Sie haben laut Abstimmungsbotschaft zusammen die Initiative für das Projekt ergriffen, um das Areal und das Möbelhaus aufzuwerten. Zudem benötige die Truvag in Sursee weitere Büroräume und werde ihren Hauptsitz in den Neubau verlegen.

Mehrwertabgabe kommt der Stadt zugute

Vereinbart worden sei zudem die Höhe der Mehrwertabgabe, schreibt die Stadt Sursee am Mittwoch in einer Mitteilung. Diese betrage 698'500 Franken und komme der Stadt zugute. Grundeigentümerinnen sind verpflichtet, 20 Prozent des Mehrwerts abzugeben, wenn ihr Land durch den Erlass eines Bebauungsplans an Wert gewinnt.

Aus Sicht des Stadtrates ermögliche der Bebauungsplan Pilatusstrasse «eine städtebaulich und architektonisch attraktive Überbauung für Wohnen, Dienstleistungen und publikumsorientierte Nutzungen». Auch der Kanton Luzern habe den Bebauungsplan im Rahmen der Vorprüfung im Sommer 2021 insgesamt als gut beurteilt.

Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung im September 2021 gingen laut der Stadt aus der Bevölkerung sieben Eingaben ein. Diese hätten vor allem die Themen Schattenwurf, Verkehr, Begrünung und Vernetzung mit dem Bahnhof betroffen. Sursee habe diese Anliegen geprüft und den Bebauungsplan weiter optimiert. Während der anschliessenden öffentlichen Auflage gingen im Januar 2022 vier Einsprachen ein. Davon sei eine zurückgezogen worden.

Einsprecher befürchten mehr Schatten und Verkehr

Am 30. Mai befindet die Gemeindeversammlung über die verbleibenden drei Einsprachen. Mit dem Projekt würden die umliegenden Quartiere an Wert und Lebensqualität verlieren, monieren die Einsprechenden unter anderem in der Abstimmungsbotschaft. Das Gebäude erzeuge zudem Schatten, führe zu Mehrverkehr und zu höherer Lärmbelastung.

Der Stadtrat argumentiert, der Standort für das Hochhaus sei aus städtebaulicher Sicht richtig und durch die Verankerung im Bau- und Zonenreglement in einem demokratischen Prozess rechtlich legitimiert. Ein Verkehrsbericht habe zudem aufgezeigt, dass es zu keinem spürbaren Mehrverkehr kommen werde. Der Stadtrat beantragt, die Einsprachen abzuweisen und dem Bebauungsplan zuzustimmen.

Für Surseer Stadtrat überwiegen die Vorteile

Der Surseer Stadtrat Romeo Venetz (Mitte) hofft, «dass die Gemeindeversammlung erkennt, dass die Vorteile des Projekts überwiegen. Das Areal hat grosses Potenzial, eine Entwicklung an diesem Ort macht Sinn», sagt der Bauvorsteher auf Anfrage. Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung habe die Gemeindeversammlung bei diesem Areal zudem bereits einmal eine Einsprache abgewiesen.

Hochhäuser sind in Sursee allerdings ein heikles Thema. So hat das Stimmvolk vor zwei Jahren an der Urne Nein gesagt zur Überbauung des Therma-Areals beim Bahnhof, das ein knapp 64 Meter hohes Hochhaus vorsah. Diese Abstimmung habe der Stadtrat auf jeden Fall im Hinterkopf gehabt, sagt Venetz. So sei das geplante «Alea»-Gebäude weniger hoch, und das Areal liege an der Ringstrasse, sei also direkt ans übergeordnete Verkehrssystem angeschlossen. Auch sei die Bauherrschaft regional verankert. «Wir haben zudem den Prozess mit Vorprüfung, öffentlicher Mitwirkung und öffentlicher Auflage zeitlich kompakt gehalten, damit das Projekt im Gespräch bleibt.» Beim Therma-Areal habe man wegen der Pandemie an der Urne abstimmen müssen. «Den Bebauungsplan Pilatusstrasse können wir an Partei- und der Gemeindeversammlung vorstellen.»

Sursee fördert Umstieg auf erneuerbares Heizen Am 1. Mai tritt in Sursee das neue kommunale Förderprogramm Energie in Kraft. Ab dann unterstützt die Stadt den Umstieg von einer fossilen Heizung oder einer elektrischen Hauptheizung auf ein erneuerbares Heizsystem. Das Förderprogramm lehne sich an das kantonale Programm an, teilt der Stadtrat mit. So erhalten die Gesuchstellenden im Durchschnitt zusätzlich rund zehn Prozent zum kantonalen Beitrag dazu. Weiter teilt die Stadt mit, sie dürfe auch für die nächsten vier Jahre das Label «Energiestadt» tragen.

