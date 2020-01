Sursee: Alois Amrein ist neuer Heinivater Alois «Wisu» Amrein wird als Heinivater unter dem Motto «us aller Welt» durch die Surseer Fasnacht führen. Der 54-jährige Amrein ist der 135. Heinivater in der 144-jährigen Geschichte der Zunft Heini von Uri Sursee. 12.01.2020, 14.39 Uhr

Alois «Wisu» Amrein ist neuer Heinivarter. Bild: PD

(zim) Gespannt warteten zahlreiche Schaulustige am Samstagabend vor dem Rathaus in Sursee auf die Bekanntgabe, wer denn dieses Jahr als Heinivater durch die Fasnacht führen wird. Wie die Zunft Heini von Uri Sursee mitteilt, fiel die Wahl der Mitglieder auf den in Sempach wohnhaften Alois «Wisu» Amrein.