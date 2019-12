Sursee: Autofahrer schlägt Jogger Faust ins Gesicht und flüchtet danach Am Dienstagabend ist es auf der Pilatusstrasse in Sursee zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Jogger gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. 04.12.2019, 15.50 Uhr

(fmü) Ein Jogger war in Sursee um 18 Uhr unterwegs, als der Lenker eines dunklen Kleinwagens anhielt, ausstieg und dem Jogger die Faust ins Gesicht schlug. Anschliessend ist er weiter gefahren, schreibt die Luzerner Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Jogger erlitt Gesichtsverletzungen.