Tage der offenen Tür am Campus Sursee lockte viel Volk an

Sursee Baggern, Rettungsaktionen und Synchronschwimmen: Der Campus begeistert Gross und Klein Zum 50-Jahr-Jubiläum öffnete der Campus Sursee am Wochenende seine Türen für die Bevölkerung. Mehrere Tausend Gäste nutzten das Angebot. Hannes Bucher 08.05.2022, 16.04 Uhr

Beim Campus Sursee war zuletzt viel los: Nach der Eröffnung der neuen Eventhalle am Donnerstag wurde am Wochenende das 50-Jahr-Jubiläum des Campus ausgiebig begangen.

Die Organisationen haben jede Menge Register gezogen, um die Angebote und die Infrastruktur der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da konnten etwa beim Rundgang «Bau-Welt» Gross und Klein sich beim Baggern, beim Kran- oder Stapelfahren versuchen – um dann beim «Kran- und Baumaschinenführer-Cup» den Profis über die Schulter zu schauen. «Digitales Bauen in der Zukunft» wurde thematisiert, der Rundgang «Hotellerie und Bildung» gab den Blick hinter die Kulissen des Seminarhotels frei. Die Campus-Lernenden stellten ihre Lehrberufe vor.

Hallenbad als Publikumsmagnet

Informatives war gemischt mit Spektakel: So konnten sich Wagemutige, von einem Bergführer begleitet, abseilen lassen und es gab eine Bob-Anschiebebahn. Einen Mega-Sandkasten, ein Rösslikutschentaxi und einen Ballonwettbewerb gabs für die Kleinen. Ein Publikumsmagnet war das Hallenbad der Sportarena. Gut beraten war, wer die Badehosen dabei hatte: Der Eintritt war gratis. Es konnte geplanscht, geschwommen, ein Wasserparcours absolviert und getaucht werden – wenn nicht gerade die Synchronschwimmshow mit dem Synchroverein Bern geboten wurde. Weitere Shows zeigten die Air Zermatt mit einer Helikopterrettung oder die Rettungsgesellschaft SLRG, die aufzeigte, wie man sich aus einem Auto befreien kann, wenn dieses von der Strasse abgekommen ist und im Wasser absinkt.

Mathias Hecht, Leiter der Sportarena im Campus, begleitete das Projekt «Sportarena» von Beginn weg, «sechs Jahr lang am grünen Tisch». «So viele Leute hatten wir nicht erwartet», freut er sich. Ein bunt gemischtes Publikum sei da. Hecht, selber einst Triathlonprofi, erzählte, wie vielfältig die Sportarena, das grösste öffentliche Schwimm- und Sportzentrum der Zentralschweiz, genutzt wird. Die Triathlon-Nationalmannschaft, die besten Schwimmerinnen und Schwimmer der Schweiz und viele weitere Sportvereine sowie Verbände nutzten die Infrastruktur, die für internationale Wettkämpfe, Events und Trainingslager ideale Bedingungen garantiere. Er betont auch die «sehr enge Zusammenarbeit» mit dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. So fand der Cupfinal im Rollstuhl-Basketball am Samstag im Sportzentrum des Campus statt.

Wertschöpfung soll in der Region bleiben

OK-Chef Thomas Hegnauer zeigte sich am Samstagabend sehr zufrieden. Um die 6000 Leute seien gekommen, am Sonntag dürften es nochmals so viele sein. Das Doppelkonzert in der Eventhalle am Samstag mit Caroline Chevin und Ritschi waren ausverkauft, ebenso der «Muttertagbrönsch» am Sonntag.

Das Anliegen des OK: Den Leuten aus der Region zeigen, was im Campus alles gemacht wird. Und, wie die Wertschöpfung in der Region bleibe. Wenn immer möglich, würden Produkte und Dienstleistungen aus der Region bezogen.

Bei den Gästen kam der Anlass gut an: Susann und Claudio Bucher aus Geuensee haben eben die Demonstration der Air Zermatt mitverfolgt. «Spannend und sehr interessant», so ihr Kommentar. Sohn Lenio ist immer noch vom Wellenbad fasziniert. Die 11-jährige Laura Burkardt und ihr Mami sind aus Schenkon gekommen und haben die SLRG-Rettung verfolgt. Haben sie jetzt weniger Angst vor einer «Wasserung» mit dem Auto? «Ein wenig weniger», sagt die Mutter. Die Tochter: «Ich bin froh, zu wissen, wie man sich verhalten müsste.»